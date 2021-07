NSND Tự Long cùng NSND Thúy Ngần cùng nhiều nghệ sĩ khác cùng tham gia thể hiện các MV cổ động tinh thần chống dịch.

Các tác phẩm do tác giả Lê Thế Song soạn lời, chuyển thể âm nhạc, đến nay các nghệ sĩ đã ra mắt 20 MV ở thể loại chèo, cải lương và được phát hành rộng rãi trên mạng xã hội. Riêng NSND Tự Long tham gia tới 10 bài chèo và 2 bài cải lương.

MV Bắc Ninh - Bắc Giang, niềm tin chiến thắng do anh hát quan họ kết hợp với nghệ sĩ Xuân Hồng hát cải lương đã được hơn 12.000 lượt chia sẻ và gần 2 triệu lượt xem trên các trang mạng xã hội.

MV 'Bắc Ninh - Bắc Giang, niềm tin chiến thắng'

Cùng với đó là những ca khúc nhận được nhiều lời khen cho nội dung ca từ và cả người hát như: Gửi anh người lính biên phòngchặn dịch do NSND Khắc Tư và NSND Thuý Ngần thể hiện theo làn điệu Đường trường bắn thước; Ngày về chiến thắng do NSND Tự Long và NSƯT Diệu Hằng thể hiện theo làn điệu Quân tử vu dịch; Khúc hoan ca chiến thắng Corona do NSND Thanh Hương và nghệ sĩ Tuấn Cường kết hợp giữa cải lương và chèo; Thiên thần áo trắng chiến thắng Corona do hai nghệ sĩ Cải lương TP.HCM là NSƯT Hồ Ngọc Trinh và nghệ sĩ Võ Minh Lâm thể hiện…

NSND Tự Long chia sẻ, những làn điệu trữ tình của chèo và cải lương có nhiều lợi thế để diễn tả tình cảm giữa con người với con người trong hoạn nạn. Khi dịch bệnh hoành hành, ngoài việc tự bảo vệ cho bản thân và gia đình, thì việc mang lời ca tiếng hát động viên mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay với Chính phủ chống dịch là trách nhiệm của nghệ sĩ.

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Tự Long cho biết đang thu âm một số bài, trong đó có tác phẩm cải lương Gửi thành phố tôi yêu' của Lê Thế Song để cổ vũ động viên chia sẻ với TP.HCM những ngày khó khăn chống dịch.

'Gửi anh người lính biên phòng'

Tác giả Lê Thế Song cho biết, đã là một tác giả sân khấu, anh không thể đứng ngoài cuộc trước những vấn đề lớn lao của đất nước và những biến cố xảy ra với người dân như đại dịch Covid-19. Trong trái tim anh luôn đau đáu làm sao để vừa khích lệ lực lượng nơi tuyến đầu như y bác sĩ, quân đội, công an… vừa cổ động người dân ý thức hơn trong phòng chống, dịch.

Đây cũng là lý do anh bắt tay vào soạn lời và chuyển thể âm nhạc cho 20 MV cải lương và chèo ra mắt thời gian vừa qua và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các giọng ca tên tuổi.

