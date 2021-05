Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM Trịnh Kim Chi đã thay mặt quỹ Chăm lo nghệ sĩ dành chút thời gian của mình đến thăm hỏi các cô chú nghệ sĩ đang bệnh nặng và có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua quỹ Chăm lo nghệ sĩ, NSƯT Trịnh Kim Chi quyên góp được nguồn tiền từ thiện từ mạnh thường quân, công chúng và khán giả để thực hiện các chương trình hướng đến nghệ sĩ khó khăn cần sự giúp đỡ. Sau khi giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín, Hoàng Lan, Trịnh Kim Chi vừa đi thăm và hỗ trợ các nghệ sĩ tiền bối đi trước như Mạc Can, Linh Phước, Thanh Xuân...

NSƯT Trịnh Kim Chi đến thăm nghệ sĩ Mạc Can đầu tiên. Ông vẫn hài hước và đáng yêu dù sức khỏe của diễn viên ông hiện yếu do mang nhiều bệnh tuổi già, đi lại cần phải có xe đẩy và người dìu. Qua Trịnh Kim Chi, Mạc Can nhắn nhủ các nghệ sĩ cố gắng vượt qua đại dịch Covid-19 và mong những người làm nghệ thuật đừng bỏ nghề và cố gắng phục vụ khán giả hết tâm, hết lòng.

NSƯT Trịnh Kim Chi và nghệ sĩ Mạc Can.



Thăm NSƯT Linh Phước, Trịnh Kim Chi xúc động cho biết nghệ sĩ là diễn viên thuộc Đoàn hát bội TP.HCM. Anh vừa trải qua 3 lần cưa chân vì bệnh tắc nghẽn mạch máu. Hiện tại, anh đang đợi lành vết thương để xin lắp chân giả với mơ ước được tiếp tục làm nghề.

Trịnh Kim Chi cho biết nghệ sĩ cải lương Thanh Xuân hiện đang bán vé số tại một số chợ ở quận 8 và sống rất khó khăn. Nghệ sĩ cũng mắc nhiều căn bệnh về già nhưng vì mưu sinh nên vẫn phải đi bán vé số trang trải cuộc sống.

Thăm hỏi nghệ sĩ Tuấn Anh, Trịnh Kim Chi cho biết trước đây cả hai vợ chồng đều là diễn viên của đoàn cải lương Minh Tơ và Huỳnh Long. Hai tháng trước, anh bị tai biến, nên ngã và bị liệt nửa người. Khi tới thăm, Trịnh Kim Chi đã thấy anh đỡ hơn, nhưng đi lại rất khó khăn và yếu nửa người. Gia đình anh gồm 5 thành viên đang sống trong diện tích chỉ khoảng 9 m2. Anh chị vẫn say mê kể về những năm tháng được sống với nghề. Hiện tại, vợ của nghệ sĩ Tuấn Anh - nghệ sĩ Mỹ Lợi vẫn đi diễn để có chút thu nhập.

Trịnh Kim Chi và các nghệ sĩ Thanh Xuân, Tuấn Anh, Xuân Quan.

NSƯT Xuân Quan là diễn viên thuộc Đoàn hát bội TP HCM. Cách đây 2 tháng, anh phát hiện mình bị ung thư vòm họng giai đoạn 3. Những lần xạ trị, NSƯT Xuân Quan phải chịu đau đớn và mệt mỏi.

"Hai bên cổ của anh bị cháy đen sạm vì xạ trị. Anh vẫn mong muốn được khỏi bệnh và tiếp tục các vai diễn của mình trên sân khấu hát bội ngày một hiếm diễn viên theo nghề", Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Sau ánh hào quang sân khấu, những nghệ sĩ đã ở tuổi xế chiều và mắc trong mình nhiều căn bệnh nan y, nhưng đều khao khát quay trở lại sân khấu. Thông qua quỹ Chăm lo nghệ sĩ, Trịnh Kim Chi mong sẽ tiếp tục được nhiều mạnh thường quân ủng hộ để có thể cùng nhau chung tay giúp nhiều nghệ sĩ và nhiều hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

H.N