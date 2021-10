"Bên cạnh bệnh nền tái phát, vấn đề tinh thần đối với nghệ sĩ Mạc Can rất quan trọng. Ông không được đi đóng phim, gặp gỡ đồng nghiệp và đoàn phim thì buồn bã, ủ dột rồi sinh bệnh...", em gái Mạc Can kể.

Bà Yến - em gái Mạc Can, thông tin với VietNamNet sức khỏe nghệ sĩ đang yếu. Ông bị các bệnh nền cũ như gout và tim mạch tái phát, hành hạ hơn 1 tháng nay. Vì yếu, mệt, Mạc Can không tiện tiếp chuyện phóng viên.

Bà Yến kể anh trai ốm đi nhiều. Tháng vừa qua, ông thường xuyên bỏ bữa, ăn rất ít. Ông phải ăn cháo vì không nuốt nổi cơm, mỗi bữa chỉ ăn nửa chén và uống thêm sữa, nước cam bổ sung dinh dưỡng.

Mạc Can hiện không tự ngồi dậy được, mọi hoạt động phải có bà Yến và bà Tư - một người thân khác của ông, chăm sóc. "Có lẽ do nằm nhiều mà 2 chân ông cong lại, khó đi", bà Yến buồn kể. Mỗi ngày, ông đều tập đi nhưng chỉ được 2 bước chân đã phải ngồi xuống.

Nghệ sĩ buồn và mệt trong người nên ít nói. Dù vậy, khả năng nói của Mạc Can tương đối cải thiện. Ông có thể nói ngắn và đủ rõ để người đối diện hiểu ông đang cần gì. Trước đây, ông nói khó, lắp bắp, cả giờ đồng hồ trò chuyện chỉ nói vài chục từ.

Nghệ sĩ Mạc Can.

Bên cạnh đó, Mạc Can và gia đình gặp khó khăn, đối diện nguy cơ tài chính cạn kiệt. Bà Yến làm công nhân dệt, thu nhập vốn không cao, vì dịch bệnh lại càng thêm bấp bênh. Bà là người lo chi phí ăn ở, sinh hoạt và thuốc của anh trai. Mỗi tháng, bà mua thuốc dao động 500 nghìn - 1 triệu đồng. Hơn 4 tháng qua, thỉnh thoảng nghệ sĩ được người quen giúp đỡ 1 - 2 triệu đồng, phần nào giảm bớt áp lực cho bà Yến. Bà kể thêm, gia đình đang cố vun vén tiền bạc để Mạc Can ăn và uống thuốc đầy đủ. Bản thân bà đang cật lực làm việc kiếm tiền khi thực hiện giãn cách xã hội được nới lỏng.

Bà Yến cho hay từ ngày anh trai Mạc Can về nhà mình, bà hiểu rất rõ diễn biến bệnh tình của ông. Bà khẳng định ông cứ đi đóng phim thì khỏe khoắn lạ thường nhưng nếu buộc phải ở nhà thì sức khỏe tuột dốc.

Theo ghi nhận của VietNamNet, sức khỏe Mạc Can từng rất yếu vào tháng 1 năm nay. Tháng 3 vừa qua, phóng viên gặp lại Mạc Can trên phim trường Chuyện ma gần nhà ở Quận 10, TP.HCM của đạo diễn Trần Hữu Tấn, ông khỏe khoắn và minh mẫn. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất cho diễn viên trẻ Huỳnh Thanh Trực rành mạch, rõ ràng, tình trạng khác hoàn toàn trước đó.

"Bên cạnh bệnh nền tái phát, vấn đề tinh thần đối với nghệ sĩ Mạc Can rất quan trọng. Ông không được đi đóng phim, gặp gỡ đồng nghiệp và đoàn phim thì buồn bã, ủ dột rồi sinh bệnh. Mặt khác, ông đã quen nếp sinh hoạt của nghệ sĩ. Ông thường thức khuya viết lách, đọc kịch bản và quay phim nên trong mấy tháng bùng dịch, ông hầu như không ngủ nhiều ban đêm", bà Yến kể.

Bà Yến cũng tiết lộ, chính tin vui dự án điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết Tấm ván phóng dao đoạt giải tại chợ dự án trong LHP quốc tế Busan đã vực dậy tinh thần ông. Cụ thể hôm 14/10 vừa qua, dự án phim độc lập If wood could cry, it would cry blood (tạm dịch: Nếu gỗ có thể khóc, gỗ sẽ khóc ra máu) của đạo diễn Nguyễn Phan Linh Đan chuyển thể từ tiểu thuyết Tấm ván phóng dao của Mạc Can đoạt giải ArteKino trị giá 6.000 euro (khoảng 158 triệu đồng).

Hơn ai hết, Mạc Can - tác giả tác phẩm gốc - vô cùng mong chờ dự án này được thực hiện. Nhờ tin vui, ông phấn chấn và khỏe hơn thấy rõ. "Thú thật, mong ước cuối đời của ông là được tận mắt thấy tiểu thuyết Tấm ván phóng dao chuyển thể thành phim. Ông nói: Nếu chẳng may tôi già yếu và mất đi, tôi muốn được xem bộ phim đó một lần. Có lẽ, đây là ước mơ lớn nhất cuối cùng trong đời ông hiện tại", bà Yến tâm sự.

