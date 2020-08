Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị với các chùa, tự viện tăng cường thực hiện khóa lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết đang đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố và tăng, ni các chùa, cơ sở tự viện thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Tăng cường các khóa lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến.

Khác với năm 2019, mùa lễ Vu lan năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị với các chùa, tự viện tăng cường thực hiện khóa lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến.

Các trường hạ an cư tập trung có thể chuyển sang hình thức an cư tại chỗ. Tùy tình hình dịch bệnh thực tế tại mỗi địa phương, Ban Trị sự và Ban Chức sự các hạ trường có thể cho tăng ni về các trụ xứ tâm niệm an cư để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, Giáo hội đã đề nghị Ban Trị sự các tỉnh, thành phố và tăng ni các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục phát huy tinh thần chống dịch nghiêm túc và hiệu quả của các cấp Giáo hội trong suốt thời gian qua.

Đồng thời, các chùa, cơ sở tự viện vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức, vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh, vừa đáp ứng nhu cầu phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho nhân dân, đồng bào Phật tử trong mùa tri ân, báo hiếu.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp căn cứ vào thực tế tình hình dịch bệnh tại địa phương mình để chỉ đạo các chùa, cơ sở tự viện trong việc tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2564-Dương lịch 2020, tăng cường các khóa lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến, cũng như việc đăng ký cầu siêu cho cửu huyền thất tổ qua các ứng dụng trực tuyến, Phật sự Online, mạng xã hội Phật giáo Butta... của Giáo hội.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni, phật tử thể hiện tinh thần tri ân, báo hiếu trong mùa Vu lan năm nay bằng việc tiếp tục ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19, cứu trợ các hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Tình Lê