Ánh Tuyết rủ Kyo York, Quỳnh Lan,... về Hội An tổ chức đêm nhạc “Có một ngày như thế anh đi” hoàn toàn miễn phí nhằm tưởng nhớ 20 năm mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Chia sẻ với VietNamNet, Ánh Tuyết ban đầu chỉ định rủ vài nghệ sĩ quen thân ra Hội An hát trong một đêm nhạc nhỏ khoảng 200-300 người để vui văn nghệ đồng thời tưởng nhớ 20 năm (1/4/2001 - 1/4/2021) cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời. Cô định bán vé để lấy chút chi phí cho các nghệ sĩ.

Ca sĩ Ánh Tuyết.

Tuy nhiên, ca sĩ ngẫm thấy dịch bệnh kéo dài, khả năng chi tiền thưởng thức âm nhạc của khán giả cũng giảm nên quyết định tổ chức đêm nhạc Có một ngày như thế anh đi ngoài trời chiêu đãi khán giả.

Đêm nhạc sẽ diễn ra tối 1/4 tại Vườn tượng điêu khắc An Hội, TP. Hội An nằm bên bờ sông An Hội. Các nghệ sĩ vui văn nghệ cùng Ánh Tuyết có Kyo York, Quỳnh Lan, Phi Thúy Hạnh, Tấn Đạo, guitar Hoàng Minh, saxophone Minh Kèn,...

Ánh Tuyết luôn dành sự kính trọng cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với cô, các tác phẩm của ông đi vào đời sống hết sức tự nhiên như lời sẻ chia, tâm sự tri âm mà bất cứ ai đều có thể thấy mình trong đó. Âm nhạc của Trịnh Công Sơn dành cho mọi người, bao gồm cả người hát và người thưởng thức. Đó cũng là cách các ca khúc nhạc Trịnh sống mãi theo thời gian, dù là từ người du ca nơi đường phố hay những danh ca trên sân khấu lớn.

Ca sĩ Ánh Tuyết hát nhạc Trịnh không nhiều nhưng mỗi lần hát đều rất liều. Đó là sự giản đơn, tự nhiên trong xây dựng chương trình, dàn dựng, trình diễn. Ánh Tuyết tin rằng âm nhạc của Trịnh Công Sơn càng giản dị, càng thể hiện được đúng tinh thần tác phẩm. Bởi giai điệu, ca từ của ông như tiếng thở của đời sống, khắc khoải hay hào sảng đều mang chất ngẫu hứng, dung dị.

Nhân 20 năm ngày Trịnh Công Sơn tạ thế, Ánh Tuyết và những người bạn âm nhạc muốn liều và phiêu trong đêm nhạc tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa. Bên cạnh âm nhạc, các nghệ sĩ cũng chia sẻ những câu chuyện liên quan đến âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Cách đây không lâu, Ánh Tuyết từng chia sẻ với VietNamNet lý do cô mất lửa âm nhạc. Vì ảnh hưởng của bệnh tật mà hơn 10 năm, cô không thể di chuyển bình thường trên sân khấu nên chỉ đứng im một chỗ hát. Là nghệ sĩ, việc bị "chôn chân" khi hát trên sân khấu thay vì tung tẩy, giải phóng hình thể hoặc phiêu theo nhạc khiến Ánh Tuyết dần mất "lửa" nghề. May mắn, nhờ một bác sĩ quen gần nhà chữa trị, ca sĩ hiện có thể đi lại bình thường, tự nhiên. Ánh Tuyết rất biết ơn điều này, hứa hẹn thăng hoa hết mình trong đêm nhạc Có một ngày như thế anh đi.

Ánh Tuyết hát 'Ru ta ngậm ngùi'

Cẩm Loan