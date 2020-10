Chia sẻ cùng VietNamNet, ca sĩ Nguyễn Huỳnh cho biết lận đận tình duyên, hôn nhân nhiều lần đổ vỡ.

Ca sĩ Nguyễn Huỳnh (tên thật Nguyễn Văn Đa) sinh năm 1958, quê quán Cà Mau. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát khi tham gia biểu diễn cho nhiều đoàn nghệ thuật tại các tỉnh miền Tây. Với phong cách âm nhạc trẻ trung, sôi động, Nguyễn Huỳnh có khoảng thời gian "tung hoành" khắp các phòng trà ca nhạc ở trong và ngoài nước một thời với các bản hit như: Hai chị em, Trái tim tình si,... Có một giai đoạn anh tham gia đóng phim ảnh như: Bông hồng đẫm lệ, Vó ngựa trời nam,.. .



Nhiều năm hoạt động âm thầm, lặng lẽ với nghề, sự xuất hiện của Nguyễn Huỳnh qua chương trình Ca sĩ ẩn danh nhận được sự chú ý của khán giả. Nam ca sĩ trải lòng cùng VietNamNet về công việc, cuộc sống và những biến cố.

Ca sĩ phòng trà hơn 40 năm

Trong khi nhiều nghệ sĩ lựa chọn việc phát triển ca hát ở môi trường rộng lớn. Tại sao anh chọn làm ca sĩ phòng trà nhiều năm?

Tôi vốn xuất thân trong gia đình khá giả, có công việc kinh doanh riêng. Tuy nhiên, tôi là người duy nhất ở gia đình có đam mê với nghệ thuật. Từ nhỏ, tôi đã thích tìm tòi nhạc cụ và tập luyện ca hát với bạn bè cùng xóm. Ở lớp, tôi làm trưởng ban văn nghệ và xung phong tham gia các phong trào văn nghệ ở trường.

Con đường ca hát đã gắn bó với tôi được 40 năm cuộc đời. Đứng trên sân khấu được nhìn thấy khán giả, ánh đèn lung linh khiến tôi như “cá gặp nước” và chỉ biết cống hiến hết mình. Đam mê ca hát đến với tôi như một niềm vui trong cuộc sống.

Với tôi không quan trọng việc diễn ở đâu, hát ở phòng trà cũng có niềm vui riêng. Đứng trên sân khấu được khán giả chào đón khiến tôi thấy hạnh phúc với nghề. Có lẽ, gắn bó với công việc biểu diễn ở phòng trà đã lâu nên tôi cảm thấy thân thuộc với những nơi này.

'Tôi và anh Nguyễn Hưng có nét tương đồng khi đứng trên sân khấu'

Thu nhập từ công việc đi hát có đủ để Nguyễn Huỳnh trang trải cuộc sống ở thời điểm hiện tại?

Công việc hiện tại của tôi vẫn ổn định, ngoài việc tham gia các chương trình, tôi còn đi hát tiệc đám cưới, sinh nhật... Tuy nhiên, hiện tôi hạn chế việc đi diễn khuya bởi mình cũng có tuổi nên phải giữ gìn sức khỏe.

Cuộc sống của tôi bây giờ thoải mái chứ không chật vật để kiếm cái ăn, cái mặc. Mỗi ngày tôi chi tiêu chỉ từ 100 - 200 nghìn đồng. Đôi khi, tôi nhận được show lớn có cát-xê từ 10 - 20 triệu trong tháng nên cuộc sống cũng đủ đầy, không phải vất vả mưu sinh như nhiều người khác.

Nguyễn Huỳnh thường diện trang phục trẻ trung, sành điệu trên sân khấu. Ở tuổi 62, anh có sợ bị đánh giá phong cách không phù hợp so với tuổi?

Chi tiêu của tôi thường tốn cho việc đầu tư trang phục là nhiều. Những lần đi show được cát-xê cao, tôi sẽ trích một phần để mua trang phục mới. Lúc trẻ, tôi định học nghề may cho vui nhưng không ngờ lại có năng khiếu, từ đó tôi có thêm một nghề để mưu sinh. Ít ai biết rằng, ban đêm tôi đến hát tại các phòng trà, quán bar nhưng ban ngày lại có thêm nghề may. Có thể nói, việc đam mê thời trang của tôi xuất phát từ việc học nghề may từ lúc trẻ.

Tôi không lo ngại khi người khác đánh giá về phong cách ăn mặc. Bởi tôi tự tin cả về ngoại hình lẫn mắt thẩm mỹ của mình. Hơn nữa, việc ăn diện và chăm chút cho bản thân đâu có gì sai, trừ khi lớn tuổi mà ăn mặc diêm dúa, lố lăng mới ngại bị soi mói. Điều quan trọng là tôi thích và thấy vui khi được sống với đam mê của mình.

Thường bị nhầm tưởng với Nguyễn Hưng, một số ý kiến cho rằng anh “bắt chước” hình mẫu đàn anh?

Năm 2017, tôi từng đoạt giải Tiếng hát mãi xanh, được mọi người quý mến nhờ phong cách biểu diễn. Cảm giác vừa bước ra sân khấu được khán giả vỗ tay khiến tôi phấn khích, hạnh phúc. Đôi khi họ khen ngợi không phải vì giọng hát tôi xuất sắc mà vì thích phong cách trình diễn tự tin, sôi động. Tôi thấy đứng trên sân khấu biểu diễn thần thái khá quan trọng, có nhiều người hát hay nhưng không được tự tin cũng khiến khán giả nhàm chán.

Tôi và anh Nguyễn Hưng có nét tương đồng khi đứng trên sân khấu. Chính vì thế, nhiều người họ thường lầm tưởng tôi hát giống anh ấy. Riêng tôi lại thấy điều đó không đúng, chúng tôi không có nhiều điểm giống nhau đến thế. Tôi và Nguyễn Hưng là những người bạn thân thiết khi còn làm việc ở Mỹ chứ không phải anh em như nhiều người nghĩ.

Nguyễn Huỳnh thấy mình và ca sĩ Nguyễn Hưng có nhiều nét tương đồng trong hoạt động nghệ thuật.

Anh có cảm thấy chạnh lòng khi nhiều khán giả nhận xét anh là "bản sao" của Nguyễn Hưng?

Được nói giống nghệ sĩ nổi tiếng cũng thấy vui lắm chứ, tuy nhiên, tôi phải có cho mình một phong cách riêng. Có thể, nhận xét ngoại hình, vóc dáng của tôi giống Nguyễn Hưng nhưng bị nói “bắt chước” tôi sẽ không vui. Giọng hát mỗi người sẽ có đặc trưng riêng, sao mà giống nhau được.

Dù rất quý anh Nguyễn Hưng nhưng không ai muốn là bản sao của một ca sĩ khác. Bị so sánh nhiều như thế, khiến tôi ngại khi xem Nguyễn Hưng trình diễn vì sợ sẽ giẫm theo phong cách đó.

Đó cũng là lý do khiến tôi mặc cảm khi đăng ký tham gia chương trình Tiếng hát mãi xanh, bởi đi thi người ta sẽ nói “Ông này giống Nguyễn Hưng quá!”, điều này làm tôi không hào hứng lắm. Nhưng may mắn là tôi được nhạc sĩ Đức Huy nhận xét, hát hoàn toàn khác Nguyễn Hưng và có chất riêng nên tôi tự tin vào bản thân hẳn.

Hôn nhân nhiều lần đổ vỡ, nhiều bóng hồng vây quanh

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình của Nguyễn Huỳnh thế nào?

Đời tôi lận đận trong chuyện tình cảm nên không có cuộc hôn nhân nào gắn bó lâu dài. Chính vì vậy, tôi thường ngại chia sẻ về cuộc sống cá nhân đến mọi người. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi là cưới người cùng quê, người ta đến với tôi được vài năm rồi lừa hết tài sản để tôi mang nợ.

Sau đó, tôi có bén duyên với một số người cùng nghề nhưng không được bao lâu cũng kết thúc. Đôi lúc tôi cũng thấy buồn cho bản thân nhưng chuyện tình cảm “có duyên không nợ” nên đành chấp nhận số phận.

Nguyễn Hùng và vợ hiện tại.

Ở tuổi 62 anh đã có một tổ ấm trọn vẹn?

Hiện tôi, sống cùng người vợ trẻ kém nhiều tuổi, chúng tôi đã bên nhau được 10 năm. Tôi và bà xã gắn kết về chung một nhà chứ không có tổ chức cưới hỏi. Đến với nhau để gắn bó tuổi già chứ không bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân gia đình.

Bà xã có tiệm phun, xăm thẩm mỹ tại nhà, còn tôi sẽ đi diễn khi có show. Cả hai có cùng sở thích khiêu vũ nên thường tham gia các câu lạc bộ trong thành phố vào những dịp hẹn hò, tiệc tùng. Bên cạnh đó, tôi có một người con gái với người vợ trước, hiện bé đã được 18 tuổi. Con gái là niềm an ủi của tôi ở tuổi già.

Nguyễn Huỳnh có phải là người đào hoa?

Tôi tự nhận mình là một người đào hoa, do tính chất công việc nên tôi cũng gặp và quen biết nhiều người. Tính cách tôi lại khá cởi mở và có nhiều tài lẻ nên được nhiều phụ nữ quý mến. Bà xã hiện tại không có tính ghen tuông nhưng có lần giận hờn vì tôi quá thân mật với đồng nghiệp.

Trong tiệc nhảy đầm gần đây, tôi có cử chỉ gần gũi với đối tác nhảy cùng thế là bà xã để ý và không nói chuyện với tôi suốt cả tuần. Những lần giận hờn như thế, tôi phải chủ động làm hòa để cuộc sống vợ chồng được êm đềm, lâu dài.

Mối quan hệ giữa anh và con gái thế nào?

Hiện tại, con gái đang ở với mẹ ruột nhưng bé vẫn yêu thương và thân thiết với bố. May mắn là bé hiểu chuyện nên không buồn tủi chuyện bố mẹ không còn bên nhau. Vì có duy nhất một đứa con nên tôi luôn chiều chuộng, yêu thương hết mức.

Khi con gái có mong muốn, nguyện vọng gì, nếu trong khả năng tôi sẵn sàng đáp ứng. Bé cũng có máu nghệ thuật tôi chỉ dạy đàn và hát một ít là bé tiếp thu rất nhanh. Tuy nhiên, tôi không đòi hỏi con gái phải học theo nghề này mà cho con lựa chọn theo đam mê và luôn sẵn sàng ủng hộ.

