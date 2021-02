"Tôi mong Việt Nam sẽ nhanh chóng không chế được dịch bệnh, mọi thứ trở về trạng thái bình thường để phát triển kinh tế xã hội. Và tất nhiên, các chuyến bay được mở lại để mình có thể về nhà với các con", Bằng Kiều tâm sự.

Mỹ Tâm, Bằng Kiều, Thu Phương, Hà Lê cùng hòa giọng trong ca khúc 'We are the family'.

Bằng Kiều là một trong những ca sĩ góp mặt trong MV We are the family cùng Mỹ Tâm, Thu Phương, Hà Lê, Kiều Minh Tâm cùng 60 em thiếu nhi vũ đoàn Ballet Dance. Chỉ sau 5 ngày ra mắt, MV với thông điệp cổ vũ, động viên tinh thần và sức mạnh Việt Nam đã đạt được gần 4 triệu lượt xem, gần 10.000 chia sẻ và hơn 100.000 tương tác trên kênh YouTube và Facebook.

Bằng Kiều cũng tâm sự anh rất hứng thú với We are the family. Nam ca sĩ cho hay, không chỉ tình khúc, anh cũng rất thích những ca khúc truyền cảm hứng tới cộng đồng. Với Bằng Kiều, đây là một bài hát hay, rất ý nghĩa.

"Tôi tin sẽ rất nhiều khán giả đồng cảm và thích ca khúc này. Trong năm 2020, những khó khăn chồng khó khăn, từ dịch bệnh, thiên tai… Việt Nam đều đã đi qua. Năm qua mất mát quá nhiều, nhưng trong khó khăn ấy, ta lại thấy được những tấm lòng nhân ái và sự chung tay trao yêu thương. Thấy tình người quý đẹp, thấy người Việt Nam, đất nước Việt Nam thật tuyệt vời. Hãy nắm lấy tay nhau và cùng ước nguyện cho một ngày mai mọi người và mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ca khúc này như một lời động viên, một cách truyền cảm hứng tới tất cả người dân Việt Nam", Bằng Kiều chia sẻ.

Bằng Kiều trong đêm nhạc 'Vườn thịnh vượng' mới đây.

Trước những khó khăn mà người dân Việt Nam sẽ phải đối mặt trong những ngày sắp tới, khi dịch bệnh bùng phát ở nhiều nơi, Bằng Kiều nói lúc nào anh cũng có niềm tin Việt Nam sẽ vượt qua mọi thách thức. “Chúng ta đã từng đi qua những ngày khó khăn nhất. Tôi tin lúc nào dân tộc Việt cũng có sức mạnh, sự đoàn kết để đi đến chiến thắng” - cựu thành viên Quả dưa dấu tâm sự.

Không thể trở về nhà tại Mỹ đón Tết do dịch bệnh Covid-19 còn đang hoành hành, Bằng Kiều cho hay mục tiêu của anh trong năm 2021 không có gì lớn lao. Nam ca sĩ bật mí anh có vài dự án nho nhỏ cho những ca khúc chính mình sáng tác. "Tôi mong Việt Nam sẽ nhanh chóng không chế được dịch bệnh, mọi thứ trở về trạng thái bình thường để phát triển kinh tế xã hội. Và tất nhiên, các chuyến bay được mở lại để mình có thể về nhà với các con"- Bằng Kiều nói.

Thu Phương

Giống như các nghệ sĩ khác, công việc của Thu Phương cũng bị đảo lộn trong mấy ngày qua vì Covid-19. Nhiều show diễn bị huỷ và có show diễn, Thu Phương phải hát không có khán giả để ghi hình. Thấy cô bay đi bay về giữa hai miền Nam - Bắc trong hoàn cảnh này, người thân cũng lo lắng. Ông xã ở Mỹ liên tục gọi điện dặn dò Thu Phương chỉ đi từ khách sạn đến nơi làm việc chứ không được đi lung tung, mang theo nước rửa tay và sát trùng thường xuyên. Thu Phương vẫn thấy may mắn vì được ở Việt Nam với công tác phòng chống dịch rất tốt.

Về MV We are the family, nữ ca sĩ khẳng định đây là bài hát đặc biệt. "Dù không phải là một sản phẩm dành cho thị trường nhưng vừa hát đã thấy hay vì ca từ ý nghĩa kết hợp với những hình ảnh xúc động và thông điệp tích cực gửi đến mọi người trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin rằng không chỉ riêng mình mà bất kỳ người Việt Nam nào khi nghe ca khúc này cũng thấy cảm động", Thu Phương nói.

'We are the family' là một trong những tiết mục để lại nhiều cảm xúc nhất với Hà Lê trong những show diễn mở đầu năm 2021.

Rapper Hà Lê tâm sự, mỗi lần nghe lại We are the family, trong lòng anh lại trào dâng một niềm xúc động lạ kỳ. "Khi những ca từ vang lên, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh những người bác sĩ không quản ngày đêm chữa bệnh cứu người trên tuyến đầu chống dịch. Những người lính biên phòng “ăn lán, ngủ rừng” kiên cường bám chốt, căng mình chống dịch ở các vành đai biên giới. Những hình ảnh ấy đã ăn sâu trong tâm trí tôi và tôi tin hàng triệu người Việt Nam cũng có chung cảm xúc đó. Chúng tôi đã hát bằng những tình cảm cất lên từ đáy lòng, trào dâng một niềm xúc động cũng như tự hào về quê hương Việt Nam", Hà Lê chia sẻ.

"Ca khúc là lời cảm ơn dành tặng Việt Nam, dành tặng tất cả chúng ta đã đồng lòng bên nhau, vượt qua bão tố 2020 để hướng đến những gì tốt đẹp nhất. Cảm ơn chị Thu Phương, anh Bằng Kiều, Mỹ Tâm và bé Kiều Minh Tâm đã cùng Hà Lê gửi gắm thông điệp trọn vẹn nhất đến mọi người", nam ca sĩ cho hay. Hà Lê bật mí thêm, We are the family là một trong những bài hát anh rất thích từ những giai điệu đầu tiên. Nhưng không chỉ thích giai điệu, Hà Lê còn đặc biệt ấn tượng với ca từ của ca khúc này.



browser not support iframe.

MV 'We are the family'

Mai Linh

Ảnh: Hòa Nguyễn