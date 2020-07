Kiel Tutin sẽ là biên đạo nhảy của dự án trở lại thứ hai trong năm 2020 của JUUN D sau thành công của ca khúc ''Sợ rằng em biết anh còn yêu em''.

Những ngày qua, khi Kiel Tutin - biên đạo nhảy người Anh bất ngờ follow JUUN D trên Instagram đã khiến khán giả tò mò về sự hợp tác giữa hai nghệ sĩ. Công ty quản lý của JUUN D đã chính thức xác nhận Kiel Tutin sẽ là biên đạo nhảy của dự án thứ hai trong năm 2020 của JUUN D sau thành công của ca khúc Sợ rằng em biết anh còn yêu em.

Kiel Tutin (giữa) - biên đạo nhảy của BlackPink sẽ dựng bài cho JUUN D.

Kiel Tutin được biết đến là vũ công tài năng đến từ Anh và từng là người biên đạo cho các ca khúc như Kill this love, DDU-DU DDU-DU, Forever Young (BLACKPINK), Solo (Jennie), Fancy (TWICE) hay mới đây nhất là How you like that (BLACKPINK). Anh cũng từng hợp tác với JLo, Rihanna, J Balvin... Đây là lần đầu tiên, Kiel Tutin nhận lời tham gia dự án của một nghệ sĩ Việt Nam.

Sau thành công của Sợ rằng em biết anh còn yêu em, JUUN D sẽ trở lại bằng một đĩa đơn với ca khúc được sáng tác bởi Vương Anh Tú. Ngày 1/8, những hình ảnh đầu tiên của dự án này sẽ được nam ca sĩ hé lộ đến khán giả. Ca khúc được thu và quay MV tại Việt Nam, phần sản xuất âm nhạc và hậu kỳ đều được gửi sang Mỹ và Ba Lan thực hiện.

Nam ca sỹ JUUN D.

Năm 2020, JUUN D trở lại làng nhạc sau hơn một năm vắng bóng với ca khúc đầu tiên ra mắt vào tháng 2 mang tên Sợ rằng em biết anh còn yêu em. Bên cạnh đó, những sản phẩm tiếp theo cũng được khán giả đón nhận.

Từ 1/7, anh đổi tên JUUN Đăng Dũng thành JUUN D. Nam ca sĩ cho biết sẽ làm việc với nhiều producer và kỹ sư âm thanh quốc tế có chứng nhận Bạch Kim và cả đề cử Grammy để mang đến khán giả những sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất.

JUUN D trong chương trình Sao nhập ngũ:

