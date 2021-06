Hai thành viên BTS – RM và Jimin vừa trở thành chủ nhân căn hộ thuộc chung cư đắt đỏ nhất Hàn Quốc.

Ngày 1/6, truyền thông đưa tin RM đã mua nhà mới ở khu phức hợp danh giá Nine One Hannam vào ngày 31/3/2021 với giá 6,3 tỷ won (khoảng 130 tỷ VND). Cụ thể, căn hộ có tổng diện tích khoảng 293,93 m2 bao gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng chính, phòng khách, phòng làm việc, nhà bếp, khu vực ăn uống và một phòng tiện ích bổ sung.

Thủ lĩnh BTS mua nhà bằng tiền mặt mà không cần vay và chính thức trở thành chủ sở hữu căn hộ ngày 25/5.

RM và Jimin vừa trở thành chủ nhân căn hộ thuộc chung cư đắt đỏ nhất Hàn Quốc.

Cũng trong ngày 31/3, Jimin mua căn hộ có kích thước tương tự nhà mới của RM tại khu phức hợp sang trọng với giá khoảng 5,3 triệu USD (khoảng 122 tỷ VND) và thanh toán đầy đủ bằng tiền mặt. Anh chính thức đứng tên căn hộ ngày 26/5.

RM và Jimin là hàng xóm với những ngôi sao đình đám như G-Dragon khi mua nhà ở đây.

Theo một chuyên gia, do nhà mới RM có thêm sân thượng cũng như vị trí đẹp hơn dẫn tới sự chênh lệch về giá giữa căn hộ của 2 nam thần tượng này.

Bộ đôi BTS chính thức trở thành chủ căn hộ vào cuối tháng 5.

Nine One Hannam hiện là khu chung cư đắt nhất Seoul, là lựa chọn lý tưởng với nhiều doanh nhân, ngôi sao. Hai chàng trai cũng là hàng xóm với các ngôi sao xứ Hàn đình đám như G-Dragon, So Ji Sub và Jun Ji Hyun khi mua nhà ở đây.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, Nine One Hannam nằm giữa 2 ga tàu điện ngầm và ở trung tâm khu Hannamdong sầm uất. Hannam The Hill - nơi BTS hiện đang sống cũng nằm ngay sau khu phức hợp xa xỉ này.

Nine One Hannam là khu chung cư đắt đỏ nhất xứ Hàn.

RM là nam rapper sinh năm 1994 của nhóm nhạc toàn cầu BTS, được đánh giá cao về khả năng lãnh đạo, tài sáng tác, trình diễn và hiểu biết sâu rộng ở mọi lĩnh vực.

Jimin sinh năm 1995, gây ấn tượng với giọng hát độc đáo và vũ đạo đỉnh cao. Anh được mệnh danh “Ông hoàng sân khấu”, thường xuyên dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của nam thần tượng.

browser not support iframe.

Doãn Phong

Theo Koreaboo