Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM mời tài khoản Nguyen Duy Manh lên để làm việc.

Những ngày qua Facebook Nguyen Duy Manh được cho là chính chủ của ca sĩ Duy Mạnh (đã được tick xanh) đã có những phát ngôn tục tĩu, lệch lạc về chủ quyền, biển đảo của Việt Nam. Hành động của một ca sĩ có lượng người hâm mộ nhất định gây ảnh hưởng xấu tới công chúng, đáng bị phê phán và xử lý thích đáng.

Liên quan đến những phát ngôn gây sốc và thiếu văn hóa của ca sĩ Duy Mạnh, VietNamnet đã liên hệ với ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử. Ông Tự Do cho hay, qua phản ánh của dư luận và rà soát trên không gian mạng, Cục đã gửi công văn tới Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM yêu cầu mời tài khoản có tên Nguyen Duy Manh lên để làm việc.

“Đây mới là nickname trên trang cá nhân, bước đầu, chúng tôi phải làm việc để xác minh chính xác đã. Chúng tôi cũng đã phối hợp với Cục NTBD - Bộ VHTT&DL để xử lý nếu trong trường hợp tài khoản này đúng là của ca sĩ Duy Mạnh và đã có những phát ngôn như vậy. Bước 2, trong trường hợp nếu tài khoản này không chấp hành biện pháp xử lý và đúng là tài khoản của ca sĩ Duy Mạnh thì 2 bộ gồm Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ VHTT&DL sẽ có biện pháp xử lý ngăn chặn biểu diễn”, ông Lê Quang Tự Do nói.

Ca sĩ Duy Mạnh

VietNamNet ghi lại ý kiến của giới trí thức, văn nghệ sĩ, luật sư xung quanh phát ngôn được cho là của nam ca sĩ này.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Sự vô văn hóa và ngạo mạn!

Đầu tiên khi đọc tôi nghĩ đó là một trong giả mạo nào đó vì một ca sĩ ai lại thế? Ca sĩ này tôi không biết độ nổi tiếng đến đâu trong showbiz nhưng tất nhiên vẫn có những ảnh hưởng với người hâm lại viết những lời thô tục như thế thì ngay mặt bằng văn hóa đã quá kém. Trong sự thô tục đó của ca sĩ này còn có sự coi thường con người, nói về mặt nhân cách con người thôi đã không xứng đáng rồi, huống hồ là một ca sĩ có ảnh hưởng nhất định trong phạm vi cộng đồng nào đó.

Đặc biệt nghiêm trọng khi những chia sẻ của Duy Mạnh dính tới vấn đề biển đảo. Thái độ đó không còn là sự vô văn hóa nữa mà là sự ngạo mạn của một kẻ không coi ai ra gì.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến là biên kịch các phim nổi tiếng như: Đất và Người, Sinh tử...

Xét về thuần phong mỹ tục, về mặt đạo đức xã hội đã thấy ca sĩ vi phạm và đã có luật để ngăn chặn. Nhưng một khi đã động đến vấn đề biển đảo thì phải tính. Sự phẫn nộ của dư luận chỉ trên phạm vi tinh thần nhưng chắc chắn là phải có chế tài. Ví dụ một ông nhà văn như tôi lại tuyên bố như thế có để yên không?... Đặc biệt những ca sĩ có phạm vi ảnh hưởng nhất định, có fan hâm mộ sẽ kéo theo những hệ lụy rất nguy hiểm.

Cho nên đương nhiên là phải làm, ít nhất cơ quan quản lý văn hóa phải có động thái. Tốt nhất theo tôi với trường hợp này là phải tước giấy phép biểu diễn trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam! Một ca sĩ như thế phải bị tước thẻ hành nghề. Ví đó là phát ngôn xúc phạm chủ quyền biển đảo, xúc phạm 90 triệu người dân.

Nhà văn Chu Thơm: Cần có biện pháp ngăn chặn

Từ những năm 1970, tôi đã đọc được ở đâu đó rằng 'Bây giờ người ta tôn thờ tiểu vĩ nhân hơn là những vĩ nhân'. Giang hồ mạng như Khá Bảnh còn có bao nhiêu người tung hô. Giới trẻ bây giờ chạy theo hot trend. Có những người nói vô tội vạ, họ nói đó là bức tường của họ.

Họ có thể nói hết những gì trên tường từ chuyện thầm kín nhất. Nhưng khổ nỗi, đây không phải là bức tường phòng ngủ hay phòng khách mà là bức tường trên không gian mạng. Mọi thứ trên tường này đều công khai cho hàng ngàn con người biết. Nếu anh ta không mặc quần áo, văng tục chửi bậy bày tỏ quan điểm của mình trong nhà thì đó là phạm vi gia đình, kệ họ. Còn đây là câu chuyện khác, cần có biện pháp ngăn chặn lại.

Với những lời lẽ của Duy Mạnh trên trang cá nhân, không hiểu anh ấy hát thì với ca từ hay mỹ miều tới mấy sẽ như thế nào? Tôi thấy hơi tiếc cho một con người. Chắc giọng ca của anh ấy cũng hay mới có nhiều người hâm mộ. Và vì nhiều người hâm mộ quá nên chắc cũng ảo.

Từ trường hợp của Duy Mạnh, tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng phải ngăn chặn. Có một câu rất hay tôi đọc được đâu đó: 'Cuộc đời là đường đua nhưng đừng chạm đích với tâm hồn kiệt quệ'. Tôi muốn sửa câu đó trong trường hợp của Duy Mạnh là: 'Cuộc đời là đường đua nhưng đừng lao từ nhà cao tầng xuống mặt đất bê tông'.

"Một ca sĩ như thế phải bị tước thẻ hành nghề".



Luật sư Hồ Thị Diễm Phúc (Đoàn Luật sư TP.HCM) nghệ sĩ ngày càng có tầm ảnh hưởng lên những giá trị của xã hội thông qua các tác phẩm của mình nên mỗi phát ngôn của họ cần phải chuẩn mực và thận trọng hơn đối với cộng đồng. Dưới góc độ pháp lý, việc công dân nói chung và nghệ sĩ nói riêng phát ngôn buông tuồng trên mạng xã hội mỗi ngày, đưa thông tin sai gây hoang mang dư luận hoặc phá hoại, gây mất ổn định trật tự xã hội đều có quy định và chế tài đầy đủ, chỉ là số lượng người bị phạt hiện nay là rất hạn chế.

Theo đó, điểm d khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng 2018 quy định nghiêm cấm hành vi: "Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác".

Điều 9 Luật An ninh mạng 2018 cũng quy định rõ: “Người nào có hành vi vi phạm quy định của luật này tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Đồng thời, khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (có hiệu lực ngày 15/04/2020) quy định hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng và biện pháp khắc phục buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật.

"Ngày nay, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế, bùng nổ của các phương tiện truyền bá sản phẩm nghệ thuật, các nghệ sĩ ngày càng có tầm ảnh hưởng lên những giá trị của xã hội thông qua các tác phẩm của mình nên mỗi phát ngôn của họ cần phải chuẩn mực và thận trọng hơn đối với cộng đồng.

Đặc biệt là mạng xã hội – nơi mà nghệ sĩ có hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu, lượt theo dõi, càng cần thể hiện trách nhiệm của bản thân với xã hội bằng việc kiểm chứng các thông tin trước khi đăng tải. Không được tùy tiện chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến xã hội, thậm chí an ninh quốc gia, càng không được cố tình phát ngôn, đưa thông tin để gây hoang mang cho người khác nhằm phá hoại, gây mất ổn định trật tự xã hội.

Nếu những nghệ sĩ cố tình vi phạm, cơ quan có thẩm quyền cần xử lý nghiêm. Đó là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn cũng như răn đe các trường hợp khác", bà Phúc nói thêm.

Ban Văn hoá