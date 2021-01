Người quản lý của Sophie xác nhận rằng cô không may qua đời sau cú ngã từ trên cao, hưởng dương 34 tuổi.

Trang CNN đưa tin, ca sĩ Pop/nhà sản xuất Sophie qua đời vào 4h sáng 30/1 (giờ địa phương) tại nhà riêng ở Athens, Hy Lạp. Hãng đĩa Transgressive, nơi Sophie làm việc với tư cách nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đưa ra thông báo xác nhận về sự ra đi của cô.

Theo đó, người đại diện phát ngôn cho biết: "Thật thương tâm khi Sophie qua đời trong một tai nạn khủng khiếp. Vì tâm hồn bay bổng của mình, cô đã trèo để ngắm trăng tròn và vô tình trượt chân ngã. Sophie sẽ luôn ở trong tim chúng ta. Gia đình xin cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ của mọi người. Song họ mong muốn được riêng tư trong thời gian đáng buồn này".

Sophie, tên đầy đủ là Sophie Xeon, sinh ra và lớn lên ở Glasgow, Scotland. Cô là một nghệ sĩ chuyển giới nổi tiếng nhờ tài năng ở vai trò ca sĩ lẫn sáng tác và sản xuất âm nhạc. Năm 2013, Sophie phát hành đĩa đơn đầu tay Nothing more to say, sau đó được biết đến rộng rãi hơn qua ca khúc Bipp. Năm 2018, cô ra mắt album đầu tay Oil of every pearl’s Un-insides. Album này được đề cử Grammy cho hạng mục Album Dance/điện tử hay nhất.

Trong sự nghiệp, tài năng và tư duy âm nhạc của Sophie được nhiều nghệ sĩ chú ý, mời kết hợp. Madonna từng cùng Sophie đồng sáng tác ca khúc "thương hiệu" Bitch I’m Madonna phát hành năm 2015. Cô cũng từng kết hợp với ca sĩ Charli XCX, rapper Vince Staples, nhóm Let’s Eat Grandma, Kim Petras....

Về đời tư, Sophie là người chuyển giới nữ. Sản phẩm âm nhạc, thông điệp và phát ngôn của Sophie có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng LGBTQ+ toàn thế giới.

Cô từng trả lời tạp chí Paper rằng: "Với tôi, chuyển giới là phương cách để cơ thể và tâm hồn bạn thành một thể thống nhất để chúng thôi đấu tranh, dằn vặt lẫn nhau để tồn tại nữa. Đồng thời, bạn được phép tiến gần hơn bản ngã của mình mà không bị áp lực về việc phải hoàn thành một số nghĩa vụ mà xã hội đặt lên bạn vì giới tính sinh học. Bạn không nhất thiết phải trở thành người bố hay mẹ. Bạn chỉ là chính mình, một con người đang sống và cảm nhận thế giới".

