Cicely Tyson, ngôi sao từng đoạt giải huyền thoại trong ngành điện ảnh và là người tiên phong cho các nữ diễn viên da màu, đã qua đời ở tuổi 96.

Theo E! News, Larry Thompson, người quản lý của sao Hollywood, thông báo nữ diễn viên qua đời ngày 28/1. Ông cho biết: "Tôi đã quản lý sự nghiệp của cô Tyson trong hơn 40 năm, và mỗi năm được làm việc với cô đều là một đặc ân".

Tyson giành giải Emmy vào năm 1974 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình Tự truyện của Miss Jane Pittman và mang về hơn 10 đề cử giải Emmy, trong đó có 5 đề cử cho vai khách mời trong phim How to Get Away with Murder của ABC cùng với Viola Davis .

Những năm đầu sự nghiệp, cô được đề cử giải Oscar và Quả cầu vàng cho bộ phim Sounder năm 1973.

Cicely Tyson cũng làm nên lịch sử với tư cách một nữ diễn viên da đen khi được đề cử Nữ diễn viên chính trong giải Emmy cho loạt phim truyền hình Công lý ngọt ngào của NBC năm 1995. Và phải mất gần hai thập kỷ sau, Kerry Washington - một nữ diễn viên da đen khác mới được đề cử ở hạng mục đó.

Cicely Tyson với hai chiếc cúp Emmy trong phim truyền hình Tự truyện của Miss Jane Pittman.

Cựu Tổng thống Barack Obama đã trao tặng cô Huân chương Tự do năm 2016. Ông nói tại buổi lễ: "Trong sự nghiệp lâu dài và phi thường của mình, Cicely Tyson không chỉ thành công với tư cách là một diễn viên, cô ấy đã tạo nên lịch sử."

Nữ diễn viên sinh năm 1924 trong một gia đình người Tây Ấn Độ. Cicely Tyson đã kết hôn với nhạc sĩ jazz người Mỹ Miles Davis. Cuộc hôn nhân này kéo dài từ năm 1981 đến năm 1988.

Những vai diễn đáng nhớ của Cicely Tyson:



browser not support iframe.

Mai Thụy

Theo E!News