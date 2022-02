Đầu năm, ca sĩ Sunny Đan Ngọc chụp ảnh với áo dài xưa phom rộng. Bộ ảnh theo phong cách hoài cổ.

Sunny Đan Ngọc nói cô là người hướng nội, luôn yêu thích áo dài truyền thống. "Tôi thích vẻ đẹp tĩnh, xưa cũ nên chọn kiểu áo dài này. Tôi luôn diện áo dài trong những dịp đặc biệt như Tết, lễ, ngày kỷ niệm hạnh phúc. Mỗi lần mặc áo dài, tôi thấy trang phục tôn lên vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt", cô nói.

Sunny Đan Ngọc vừa đi qua mùa Tết Nhâm Dần 2022 an lạc bên gia đình. Năm mới, cô dành khoảnh khắc lắng đọng nhìn lại năm cũ. Suốt thời gian giãn cách xã hội năm 2021, cô ở nhà trau dồi thanh nhạc, học đàn piano, viết nhạc và tiếp tục chương trình học tại khoa Y trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

"Lúc đó, tôi cũng bị stress như mọi người nhưng nghĩ mình vẫn may mắn khi được ở nhà. Ba tôi lo chăm ông bà lớn tuổi, mẹ tôi là bác sĩ làm việc ở tuyến đầu. Nhìn ba mẹ vất vả, tôi thay đổi suy nghĩ, biết đủ cho hiện tại, biết ơn những gì đang có và hiểu hơn tôi cần gì trong âm nhạc", cô tâm sự.

Cách đây không lâu, Sunny Đan Ngọc phát hành MV Singing in the rain - một bài tiếng Anh do cô sáng tác. Sản phẩm mở đầu cho con đường mới mà ca sĩ theo đuổi là sáng tác và hát nhạc tiếng Anh. Sunny Đan Ngọc đang tràn đầy say mê, tự tin với dòng nhạc này.

Hiện, Sunny Đan Ngọc đã hoàn tất hai dự án âm nhạc, sẽ liên tục ra mắt trong thời gian tới. Năm 2020, ca sĩ sinh năm 2000 từng gây ấn tượng khán giả khi phát hành MV Nỗi buồn đáy tim lấy cảm hứng từ Truyện Kiều, có sự góp mặt của NSƯT Thành Lộc, NSƯT Mỹ Duyên, diễn viên Đoàn Minh Tài,... Bởi, một tân binh làng nhạc có thể mời nhiều nghệ sĩ gạo cội đóng MV đầu tay kinh phí 2 tỷ đồng của mình. Trong sự kiện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ có quan hệ thân thiết với ba mẹ Sunny Đan Ngọc, xem cô như con cháu trong nhà mình.

MV 'Nỗi buồn đáy tim' - Sunny Đan Ngọc

