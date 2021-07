Britney Spears được tòa cho phép tự thuê luật sư riêng cho mình sau phiên tòa ngày 14/7.

Britney Spears

Phiên tòa ngày 14/7 (giờ Mỹ) vừa kết thúc đánh dấu chiến thắng quan trọng đầu tiên của Britney Spears trong cuộc chiến giành quyền tự do khi cô được thẩm phán Brenda Penny phê chuẩn cho phép tự thuê luật sư riêng cho mình.

Trước đó, luật sư được tòa chỉ định cho nữ ca sĩ kể từ sau khi cô bị cha mình giám hộ năm 2008 đã nộp đơn xin nghỉ việc tuần trước. Như vậy giọng ca Baby One More Time sắp tới sẽ có người đại diện mới và đồng hành với nữ ca sĩ trong cuộc chiến giành tự do.

Trong phiên xử ngày 14/7, Britney Spears đã thuê Mathew Rosengart, luật sư từng là công tố viên liên bang và làm việc với nhiều ngôi sao Hollywood như Steven Spielberg, Sean Penn, Ben Affleck và Eddie Vedder... để bảo vệ cho mình.

Britney Spears và ông Jamie.

Cũng trong phiên tòa này, Britney Spears nói cô muốn buộc tội cha mình là ông Jamie vì đã lạm dụng quyền bảo hộ. Nữ ca sĩ cũng yêu cầu tòa mở một cuộc điều tra toàn bộ hành vi của ông Jamie. NBC News đưa tin rằng chia sẻ ông Jamie làm cô "sợ hãi cực độ" và khẳng định "quyền giám hộ này cho phép bố tôi hủy hoại cuộc sống của tôi". Trước đó, sau phiên điều trần ngày 23/6, ông Jamie cũng đã yêu cầu tòa điều tra toàn bộ lời khai của con gái vì cho rằng cô nói sai sự thật.

Trước đó, trong phiên điều trần ngày 23/6, nữ ca sĩ lần đầu nói ra sự thật về cuộc sống bị cầm tù như nô lệ của mình suốt 13 năm và nói cô không biết liệu mình có thể kết thúc sự giám hộ của cha mình hay không. Hành trình đến với tự do của Britney Spears mới thành công bước đầu và dự kiến còn kéo dài.

browser not support iframe.

Ca khúc 'Baby One More Time' của Britney Spears

Quỳnh An