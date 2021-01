Trước đó, Đen Vâu và Justa Tea cho ra mắt MV “Đi về nhà” rất hợp không khí những ngày cuối năm, hướng tới một cái tết đoàn viên: “Đường về nhà là vào tim ta/Dẫu nắng mưa gần xa/Thấy bát, vang danh/Nhà vẫn luôn chờ ta/Đường về nhà là vào tim ta”.

Là một người trẻ, từng lăn lộn đó đây, qua nhiều nghề nên rapper hiểu người trẻ mới bước vào đời hơn ai hết. Lời “Đi về nhà” khiến giới trẻ cuồng, vì thế: “Bước ra ngoài mới biết, không ở đâu bằng ở nhà/Biết có gì để mất, trước khi sẵn sàng mở quà/Không phải là võ sĩ, nhưng mà phải giỏi đấu đá/Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắng giữ mình không xấu xa…”.

Vẫn như mọi khi, Đen Vâu đưa những nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ tích, trong kho tàng văn học vào ca khúc: “Đôi lúc bỗng thấy mình đồng cảm với Mai An Tiêm/Bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà mãi an yên/Ngoài kia phức tạp, như rễ má và dây tơ/Về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ”.

Kêu gọi bạn trẻ “Đi về nhà” bởi Đen Vâu không lường trước được diễn biến phức tạp của dịch. Nay, Covid quay lại, Đen Vâu đã lên tiếng kêu gọi fan cố gắng tuân theo khuyến nghị của Bộ Y tế để dịch tạm lắng, còn được sum vầy.

Chính Đen Vâu cũng rơi vào hoàn cảnh như nhiều bạn trẻ hiện nay, không thể về quê: “Quảng Ninh là nơi sống. Hải Dương là quê mẹ”. Như bao người dân Việt Nam anh mong cuộc sống sớm trở lại nhịp bình thường, để được trở về nhà.

Trên nền bài “Đi về nhà”: “Hạnh phúc, đi về nhà/Cô đơn, đi về nhà/Thành công, đi về nhà/Thất bại, đi về nhà/Mệt quá, đi về nhà/Mông lung, đi về nhà/Chênh vênh, đi về nhà/Không có việc gì, vậy thì đi về nhà”… Đen Vâu đã “chế” lời mới hợp thời cuộc, khuyên fan khoan hãy về: “Hạnh phúc, khoan hãy về/Cô đơn, khoan hãy về/Thành công, khoan hãy về/Thất bại, khoan hãy về/Mệt quá, khoan hãy về/Mông lung, khoan hãy về/Chênh vênh, khoan hãy về/Không có việc gì, vậy thì khoan hãy về/Không có việc gì, vậy thì khoan hãy về, khoan hãy về, khoan hãy về”.

Đến nay, đã có trên 30 ngàn lượt “like”, thả “tim”, và biểu tượng mặt cười dành cho đoạn chế của Đen Vâu. Không có gì ngạc nhiên, khi “đồng âm” của Đen Vâu ngày càng lớn mạnh vì Đen Vâu cũng rất khéo chăm sóc bạn trẻ yêu mến mình và cổ vũ họ hướng tới cách sống lành mạnh.

Câu chuyện "from zero to hero" của Đen Vâu truyền cảm hứng cho nhiều người. Còn với anh, như từng chia sẻ với VietNamNet, được sống và làm công việc mình yêu thích là hạnh phúc nhất trên đời.