Vướng cáo buộc bắt nạt thành viên cùng nhóm, Na Eun bị công chúng tẩy chay. Sự nghiệp mà cô xây dựng nhiều năm qua có nguy cơ sụp đổ.

April ra mắt năm 2015 với đội hình 6 thành viên So Min, Chae Won, Hyun Joo, Na Eun, Yena và Jin Sol. 2015 cũng là năm TWICE, GFriend, Oh My Girl… ra mắt. Trong khi đồng nghiệp gặt hái nhiều thành công, TWICE thậm chí vươn lên vị trí nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc, April vẫn mờ nhạt. Công chúng gần như không biết đến tên tuổi của April dù họ đã bước sang năm thứ 6 hoạt động.

Đến 2020, April mới bắt đầu được chú ý. Đặc biệt, thành viên Na Eun lấn sân thành công ở mảng phim ảnh. Cô tham gia dự án Taxi Driver cùng Esom, Lee Je Hoon... Tuy nhiên, nữ ca sĩ đang phải đối mặt với sự tẩy chay của công chúng sau khi em trai của Hyun Joo tố cáo cô cùng các thành viên April bắt nạt chị gái.

Sự nghiệp chật vật, liên tục thay đổi thành viên

April ra mắt ngày 24/8/2015 với ca khúc chủ đề Dream Candy. Bài hát không được công chúng chú ý và có thành tích khiêm tốn trên các trang nghe nhạc.

Vị trí tại thị trường âm nhạc chưa vững vàng, April đã có sự thay đổi đội hình. Chỉ 3 tháng sau ngày ra mắt, trưởng nhóm So Min tuyên bố rời nhóm vì không phù hợp với hình ảnh, phong cách April theo đuổi.

Hyun Joo ở vị trí trung tâm khi ra mắt cùng April.

Sau đó, April phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc như Snowman, Tinker Bell, Mayday, Take My Hand, The Blue Bird… nhưng đều không tạo tiếng vang. Tên tuổi của April hoàn toàn lu mờ so với những nhóm nhạc cùng thời. Thậm chí, nhóm nhạc của DSP bị lớp đàn em như ITZY, (G)I-DLE, IZ*ONE… lấn át.

Năm 2016, người hâm mộ một lần nữa chứng kiến April thay đổi đội hình. Thành viên đảm nhận vị trí center (đứng trung tâm trong các hoạt động) và visual (xinh đẹp nhất nhóm) là Hyun Joo rời đi. Thay thế cô là Chae Kyung và Rachel.

Đến năm 2020, April mới được chú ý. Album Da Capo và ca khúc chủ đề Lalalilala được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Hàn Quốc. Da Capo đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng album, trong khi Lalalilala đạt hạng 40 ở mảng nhạc số của Gaon. Đây là sản phẩm có thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của April.

Tuy nhiên, lời cáo buộc của em trai Hyun Joo khiến sự nghiệp vừa khởi sắc của April đã đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Một tài khoản tự nhận là em trai Hyun Joo khẳng định chị gái bị các thành viên April bắt nạt dẫn đến trầm cảm, muốn tự tử.

Công ty DSP Entertainment phủ nhận cáo buộc của em trai Hyun Joo, thậm chí tuyên bố khởi kiện tội vu khống. Gia đình Hyun Joo tiếp tục phản bác. Người này chỉ ra nhiều bằng chứng chứng minh chị gái bị tẩy chay khi hoạt động trong nhóm. Chủ tài khoản thậm chí đăng báo cáo y tế cho thấy Hyun Joo từng dùng thuốc để tự tử.

Em trai Hyun Joo cho biết chị gái bị trầm cảm.

Công chúng bắt đầu lục lại hàng loạt video liên quan đến April. Họ chỉ ra trong các video, Hyun Joo luôn bị các thành viên còn lại lạnh nhạt hoặc gây khó dễ.

Sự việc khiến công chúng tức giận. Họ tẩy chay các hoạt động và sản phẩm của April. Lúc này, nhóm nhạc của DPS đang phải đối mặt với nguy cơ tan rã vì phản ứng tức giận của dư luận. Nhìn vào tấm gương của Ji Min - trưởng nhóm AOA phải giải nghệ vì bắt nạt Mina - có thể thấy April khó được ủng hộ nếu tiếp tục hoạt động.

Trả giá đắt cho những bê bối

Trong nhóm, Na Eun đang là thành viên có sự nghiệp khởi sắc nhất. Sau khi Hyun Joo rời đi, Na Eun đảm nhận vị trí visual. Năm 2019, cô được chú ý khi đảm nhận vai chính trong web drama A-Teen 2. Là phim chiếu mạng nhưng A-Teen 2 được khán giả trẻ yêu thích giúp Na Eun cùng dàn diễn viên phủ sóng mạng xã hội, các phương tiện truyền thông.

Nữ ca sĩ còn đảm nhận vị trí MC trong chương trình âm nhạc Inkigayo của đài SBS và tham gia dự án Vô tình tìm thấy Haru của đài MBC. Đầu năm, Na Eun vượt qua Suzy, YoonA, Tzuyu... và đứng đầu cuộc bình chọn Thần tượng xinh đẹp nhất Hàn Quốc do Daily Sports thực hiện. Nếu không có lời tố cáo từ gia đình Hyun Joo, Na Eun sẽ có sự nghiệp rộng mở, đặc biệt mảng phim ảnh.

Khi những tin đồn liên quan đến việc bắt nạt Hyun Joo bùng nổ trên mạng xã hội, công chúng tìm ra nhiều bằng chứng khác "vạch tội" Na Eun. Họ tìm thấy tấm hình nữ thần tượng giơ ngón tay thối. Cùng thời điểm, một tài khoản đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện được cho là giữa Na Eun với người bạn nam.

Trong ảnh, tài khoản được cho là của Na Eun nhắn: “Cậu cũng muốn được Go Young Wook hiếp dâm sao?”. Go Young Wook là nam diễn viên phải ngồi tù 5 năm vì tội hiếp dâm.

DSP phủ nhận tin nhắn trên của Na Eun nhưng sự nghiệp của cô vẫn khó lòng cứu vãn. Chỉ riêng việc bắt nạt thành viên cùng nhóm cũng đủ để Na Eun bị khán giả quay lưng.

Sự nghiệp của Na Eun lao đao vì lời tố cáo của em trai Hyun Joo.

Ngày 28/2, Na Eun có hơn 2,58 triệu người theo dõi trên Instagram. Đến 3/3, lượng người theo dõi của nữ ca sĩ giảm xuống 2,49 triệu người. Chỉ trong 3 ngày, thành viên nhóm April mất 100.000 người theo dõi. Bài đăng cuối cùng của cô cũng vấp phải vô số lời chỉ trích.

Nhiều thương hiệu và chương trình truyền hình đã xóa hoặc chỉnh sửa hình ảnh của Na Eun. Tập đoàn thực phẩm Dongsuh quyết định hủy bỏ hợp đồng làm người mẫu đại diện của nữ ca sĩ. Ít nhất 5 nhãn hàng khác, từ thời trang, phục kiện đến dược phẩm… xóa bỏ hình quảng cáo của cô.

Đại diện chương trình Delicious Rendezvous của đài SBS cũng quyết định chỉnh sửa các cảnh quay có Na Eun. “Chúng tôi sẽ chỉnh sửa nhiều nhất có thể các phần của Na Eun trong tập phát sóng mà không để ảnh hưởng đến nội dung”, đại diện chương trình tuyên bố.

Na Eun góp mặt trong dự án Taxi Driver chuẩn bị lên sóng. Đứng trước làn sóng tẩy chay của công chúng, đơn vị sản xuất Taxi Driver quyết định gạch tên nữ ca sĩ khỏi lịch trình quảng bá bộ phim. Ê-kíp cho biết đang xem xét tình hình để đưa ra quyết định liên quan đến vai diễn của Na Eun.

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc trong một tháng qua phải vật lộn với hàng loạt bê bối bắt nạt học đường. Những ngôi sao bị buộc tội bắt nạt đang phải trả giá đắt cho những hành động sai trái trong quá khứ. Một số bị loại khỏi dự án truyền hình hoặc quảng cáo họ tham gia và Na Eun là một trong số đó.

