Hơn 2 thập kỷ trong ngành giải trí, chủ nhân hit 'On the floor' đã truyền cảm hứng cho hàng triệu thanh thiếu niên trên khắp thế giới nhưng chính cô lại không thể làm chủ cuộc sống riêng của mình.

Jennifer Lopez trong MV 'Cambia el Paso'

Jennifer Lopez vừa chia sẻ bộ ảnh nóng bỏng trên du thuyền nhân dịp sinh nhật 52 tuổi. Đặc biệt ở bức ảnh cuối, cô đã đăng ảnh đang hôn Ben Affleck, chính thức xác nhận tin đồn tái hợp tình cũ. 2 người từng hẹn hò vào những năm đầu 2000 và là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất với biệt danh Bennifer.

Vẻ đẹp bốc lửa ở tuổi 52

Ở tuổi 52, Jennifer Lopez sở hữu một cơ thể nóng bỏng, quyến rũ đến khó tin dù lao động nghệ thuật rất vất vả. Theo nữ ca sĩ, chìa khoá để duy trì cơ thể săn chắc và sự trẻ trung đến từ cơ thể khoẻ mạnh. Cô bật mí “bí quyết đầu tiên là phải ngủ đủ giấc để tránh căng thẳng” và chia sẻ mình thường ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày.

Jennifer Lopez sinh năm 1969 tại New York, xuất thân từ gia đình có gốc Puerto Rico. Lớn lên trong nền văn hoá La tinh, Jennifer sớm có niềm đam mê với các bộ môn nghệ thuật truyền thống như salsa, merengue và bắt đầu học hát và nhảy khi lên 5…

Năm 1990, cô đạt giải quốc gia tại một cuộc thi nhảy và trở thành vũ công của nhóm Fly Girls trong series In Living Color do hãng Fox sản xuất. Vai diễn nhỏ này đã giúp cô nhận được lời mời làm vũ công cho tour diễn That’s The Way Love Goes của ngôi sao nhạc pop nổi tiếng Janet Jackson.

Năm 1997, cô có vai diễn chính đầu tay trong Selena, bộ phim nhận đề cử Quả cầu vàng, mở đường cho sự nổi tiếng của nữ minh tinh khi cô là nữ diễn viên người La tinh đầu tiên được trả thù lao 1 triệu USD cho vai diễn. Cùng năm, Jennifer được People chọn vào top 50 người đẹp nhất thế giới, cô cũng nhận được sự chú ý rộng rãi của giới truyền thông với vai chính trong The Wedding Planner, trở thành người phụ nữ đầu tiên có album và phim đứng đầu trong cùng 1 tuần. Những bộ phim khác do nữ minh tinh đóng sau này đều thành công vang dội như Shall We Dance (2004), Monster – in – Law (2005).

Không chỉ có sự nghiệp phim ảnh rực rỡ, Jennifer Lopez còn sở hữu tới 8 album với rất nhiều thành tích đáng nể. Năm 1999, Jennifer Lopez ra album đầu tay On the 6, cái tên được lấy từ tuyến tàu điện ngầm cô sử dụng thời mời vào nghề. Ca khúc mở đường If You Had My Love đã lọt vào top 100 bài hát hot nhất của Billboard, tổng doanh thu bán ra lên đến 1,9 USD vào năm 1999.

Năm 2001, album thứ 2 của cô - J.Lo ngay sau khi ra mắt tuần đầu tiên bán được 270000 bản và lập tức đứng đầu bảng xếp hạng nhạc pop... Năm 2011, hit On the Floor nằm trong album Love? đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng và đón nhận vô số lời khen từ giới chuyên môn.

Theo Forbes, JLo có giá trị ròng lên tới 150 triệu USD chỉ tính riêng năm 2020 và đã bán được hơn 55 triệu album trên toàn thế giới.

Năm 2010, Jennifer Lopez bắt đầu thử sức ở một lĩnh vực mới, truyền hình khi nhận lời mời làm giám khảo American Idol thay cho MC nổi tiếng Ellen Degeneres. Sau khi làm giám khảo 5 mùa, cô chuyển sang seri mới của NBC, Shades of Blue.

Người truyền cảm hứng cho giới trẻ

Đêm Grammy năm 2000, Jennifer Lopez đã trở thành tính biểu tượng toàn cầu khi diện chiếc váy Versace màu xanh lục với đường viền cổ sâu. Chỉ riêng bộ trang phục đó đã đánh dấu một kỷ nguyên mới cho thời trang cao cấp, một sân chơi độc quyền cho những người La tinh.

González Whitaker nhận xét: “Cô ấy có tác động to lớn ở Hoa Kỳ, nhưng chính chiếc váy đó mới tạo ra một phong trào toàn cầu. Cô ấy đã mở ra một làn sóng hợp tác mới giữa người nổi tiếng và nhà thiết kế thời trang, đồng thời hiện đại hóa và xác định lại sức mạnh của thảm đỏ đối với phạm vi rộng lớn".

Không chỉ dừng lại ở đó, Jennifer Lopez vừa là nhà vận động toàn cầu đầu tiên cho trẻ em gái và phụ nữ của Quỹ Liên hợp quốc, vừa là người sáng lập The Lopez Family Foundation. Cả 2 tổ chức đều tập trung vào việc giúp đỡ phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là vấn đề y tế và chăm sóc sức khoẻ. Cô chia sẻ: “Trở thành một người mẹ khiến tôi nhận thức rõ hơn về những cuộc đấu tranh của phụ nữ và trẻ em trên khắp thế giới”.

Truyền cảm hứng cho người hâm mộ bởi vẻ đẹp khoẻ khoắn và nóng bỏng của mình, Jennifer Lopez chia sẻ với người hâm mộ cô thường xuyên thiền và cầu nguyện bởi “khi cảm thấy hạnh phúc và nhiều niềm vui ta sẽ tự toát lên vẻ đẹp”.

Đường tình duyên lận đận

Năm 1997, J.Lo có cuộc hôn nhân đầu tiên kéo dài 11 tháng với bồi bàn người Cuba Ojani Noa. Tuy nhiên, sau khi ly dị, nữ ca sĩ đã nhiều lần đệ đơn kiện chồng cũ vì tội cố phát tán bí mật đời tư và video về tuần trăng mặt của họ.

Jennifer Lopez kết hôn lần thứ 2 với vũ công Cris Judd tại trường quay Love Don’t Cost a Thing và chia tay vào năm 2002 với lý do việc cố gắng giữ kín mối quan hệ của họ là điều quá sức với anh. Từ năm 2002 – 2004, Ben Affleck và J.Lo bắt đầu hẹn hò khi 2 người đóng phim Gigli và đính hôn vào năm 2003. Rất nhiều người đã mong chờ đám cưới của cặp đôi nhưng họ đã huỷ hôn vài ngày trước lễ cưới.

Cuộc hôn nhân dài nhất của nữ ca sĩ kéo dài 7 năm với ca sĩ Marc Anthony. Sau vài tháng hẹn hò, 2 người tiến đến hôn nhân vào năm 2004 và đón chào con đầu lòng, cặp sinh đôi Max và Emme vào năm 2008. Đến năm 2011, nữ ca sĩ quyết định ly hôn và mặc dù vậy, cả hai đều giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng chăm sóc con.

Năm 2017, J.Lo hẹn hò với cầu thủ Alex Rodriguez. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi và quyết định đính hôn vào năm 2019. Dù lên tiếng phủ nhận nhiều tin đồn rạn nứt vào đầu năm 2021, họ chính thức chia tay vào vài tháng sau, chấm dứt mối tình kéo dài 4 năm.

Khoảng thời gian gần đây, người hâm mộ cặp đôi Bennifer rất vui mừng trước những bức ảnh 2 người đi chơi và hẹn hò. Vào dịp sinh nhật 52 tuổi, nữ minh tinh đã xác nhận tin đồn với bức ảnh hôn Ben Affleck trên du thuyền.

Thái An