Ngay giữa buổi họp báo liveshow mới của Dương Triệu Vũ, Mr.Đàm đã thẳng thắng tiết lộ vẫn đang bị đàn em thiếu nợ khi chưa hề trả tiền cát-xê show diễn trước.

Sau thành công của liveshow Dạ Nguyệt tổ chức tại Nha Trang tháng 12/2020, Dương Triệu Vũ tiếp tục thực hiện đêm nhạc thứ hai trong chuỗi dự án âm nhạc kết hợp kỳ nghỉ dưỡng ở các danh thắng tại Việt Nam. Lần này liveshow sẽ có tên gọi là Uyên Uyển và sẽ được tổ chức vào tháng 4 tại Hội An.

Xuất hiện tại sự kiện là sự có mặt của Đàm Vĩnh Hưng, người đàn anh thân thiết và cũng là một khách mời trong liveshow lần này của Dương Triệu Vũ. Đàm Vĩnh Hưng cũng là ca sĩ khách mời duy nhất xuất hiện tại sự kiện để ủng hộ người em thân thiết. Tuy nhiên Mr. Đàm cũng bất ngờ tiết lộ ngày hôm nay anh đến đây là muốn 'đòi nợ' Dương Triệu Vũ.

Anh hài hước: "Điều này tôi chưa làm với một bầu sô nào nhưng hôm nay tôi quyết định đòi nợ Dương Triệu Vũ ngay tại đây vì show diễn trước vẫn chưa trả tiền. Mặc dù biết vậy nhưng hôm nay vẫn đến đây. Tôi còn phải nuôi mẹ già, nhiều thứ chi tiêu mà bạn cứ như vậy. Không những vậy, quần áo hay mọi thứ đều là Dương Triệu Vũ mượn đồ của tôi".

Clip Đàm Vĩnh Hưng đòi nợ Dương Triệu Vũ ngay tại họp báo

Là một người đã gắn bó và kết hợp Dương Triệu Vũ trong quá nhiều màn biểu diễn, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết anh cảm thấy khá áp lực khi phải nghĩ ra cách để làm mới. "Tôi và Vũ đã quá quen thuộc với khán giả khi kết hợp với nhau suốt 15 năm qua. Có thể đó cũng là lý do khán giả đã không quan tâm nên đó cũng là động lực để cả hai gắn bó hơn, buộc phải làm ra những điều mới mẻ. Vậy nên lần kết hợp này, chúng tôi sẽ bàn bạc và suy nghĩ thật kỹ. Chắc chắn với khán giả rằng cả hai sẽ làm sao để trở nên một phiên bản tốt nhất trong đêm liveshow đó", Mr. Đàm thẳng thắn.

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, liveshow lần này của Dương Triệu Vũ còn có thêm 3 khách mời nổi tiếng khác gồm Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà và đặc biệt là Như Quỳnh. Dương Triệu Vũ nói rằng anh rất vui khi mời được đàn chị Như Quỳnh tham gia liveshow của mình. Dương Triệu Vũ tiết lộ Như Quỳnh là thần tượng của anh khi trước đó cả hai từng hoạt động chung ở hải ngoại. Khi Dương Triệu Vũ mới gia nhập làng giải trí, Như Quỳnh đã là ngôi sao nổi tiếng.

"20 năm trước khi lần đầu xuất hiện ở sân khấu hải ngoại, tôi đã bật khóc vì được gặp chị Như Quỳnh - người tôi thần tượng từ lâu qua các ca khúc như Người tình mùa đông, Chuyện hoa sim, Nửa vầng trăng... Lúc đó, tôi là ca sĩ trẻ chưa ai biết đến nhưng được chị dành cho một nụ cười trìu mến và ấm áp. Hình ảnh đẹp ấy theo tôi đến tận bây giờ. Hiện tại tôi hát nhạc trẻ nhưng những ngày đầu đi hát là những bài trữ tình, bolero nên cả hai cũng có những khoảng đồng điệu trong âm nhạc", Dương Triệu Vũ chia sẻ.

Nam ca sĩ cũng tiết lộ do Như Quỳnh mới từ nước ngoài về nên chưa quen với sinh hoạt tại Việt Nam do lệch múi giờ, đó là lý do nữ ca sĩ không thể tới góp mặt tại buổi họp báo ngày hôm này. Anh thay lời nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi tới mọi người.

Ngoài ra, Hồ Ngọc Hà và Quang Dũng cũng là 2 giọng ca mới xuất hiện trong liveshow lần này của Dương Triệu Vũ. Nam ca sĩ cũng bật mí với Quang Dũng, cả hai sẽ có những màn song ca với những ca khúc trữ tình. Còn Hồ Ngọc Hà, Dương Triệu Vũ sẽ kết hợp với cô ở những ca khúc nước ngoài.

Dương Triệu Vũ bật mí sẽ có tổng cộng gần 20 ca khúc nhạc xưa được biểu diễn trong đêm liveshow lần này. "Liveshow Uyên Uyển sẽ tiếp tục là một đêm nhạc tuyệt vời khi được đầu tư chỉn chu, ấn tượng từ ý tưởng các tiết mục đến dàn dựng sân khấu", anh khẳng định.

Dương Triệu Vũ song ca cùng Như Quỳnh

