Adele đăng bức ảnh cô mặc đầm đỏ hở vai, trên tay cầm 1 quả táo và đã thu về hơn 3,5 triệu lượt thích sau 8 giờ trên Instagram.

Adele chỉ viết ngắn gọn: "Oh My God Video - January 12" để thông báo MV mới mang tên Oh My God của cô sẽ ra mắt ngày 12/1, nối tiếp cho đoạn video ngắn được tung ra cách đó vài ngày.

Đây là món quà năm mới vô cùng bất ngờ với các fan. Bởi từ Hello đến Easy On Me, khán giả đã phải chờ tới 5 năm để được thưởng thức ca khúc mới của nữ ca sĩ người Anh sinh năm 1988. Oh My God ra mắt sau chưa đầy 3 tháng kể từ khi ca khúc Easy On Me của Adele làm mưa làm gió trên khắp thế giới.

Tạo hình của "hoạ mi nước Anh" trong hình ảnh cô vừa nhá hàng cũng khiến các fan háo hức. Adele diện chiếc đầm đỏ đậm hở vai của Vivienne Westwood kết hợp với trang sức kim cương. Sau khi nỗ lực giảm hàng chục kg sau 3 năm, Adele gần như đã trở thành một người khác. Tuy vậy giọng hát trời phú của 'hoạ mi nước Anh' vẫn không thay đổi.

Adele chia sẻ: "Nghỉ ngơi và tái định hình. Cảm thấy sẵn sàng cho năm 2022. Sẽ có rất nhiều thứ đang tới mà tôi hào hứng chia sẻ với tất cả các bạn".

Đoạn phim 'nhá hàng' MV mới

