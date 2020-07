Thuở mới cưới, vợ chồng Hương Ly phải xin bố mẹ từ nồi niêu, xoong chảo. Chiếc điện thoại duy nhất cũng phải mang đi bán. Giờ đây, kinh tế đã ổn hơn, cả hai vẫn luôn nhớ một thời để biết ơn mọi thứ.

- Đến thời điểm hiện tại đã hơn một năm Hương Ly nổi lên như một hiện tượng và chính thức trở lại với con đường nghệ thuật. Ly thấy bản thân mình có được những gì?

Bản thân Ly cảm nhận mình tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc trình diễn cũng như ra các sản phẩm âm nhạc.

Hương Ly nổi lên như một hiện tượng với những nickname do công chúng đặt như: "Thánh cover", "Giọng ca triệu view",...

Thời gian qua, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà rất nhiều các hoạt động của Ly có phần chững lại. Thật may mắn, Việt Nam đã sớm kiểm soát được dịch bệnh. Hi vọng dịch sớm dập tắt để các hoạt động nghệ thuật của Ly và các anh chị em nghệ sĩ khác sẽ được lan toả hơn.

Tổ ấm nhỏ của Hương Ly.

Thuở mới cưới, vợ chồng Hương Ly trải qua những tháng ngày chật vật mưu sinh. "Những vật dụng đơn sơ nhất trong nhà như nồi niêu, xoong chảo, vợ chồng tôi cũng phải xin từ hai bên nội ngoại. Đã có lúc Ly nghĩ rằng, không biết đến bao giờ mới chấm dứt cảnh ở trọ nay đây mai đó, cảnh đau đầu vì không có tiền mua bỉm sữa cho con.

Những ngày đầu tiên, hai vợ chồng đi hát phòng trà, chồng đàn, vợ hát, cát-xê khoảng 200-250 nghìn đồng/đêm diễn và đương nhiên là không đủ sống", Hương Ly kể.

Có thời điểm, hai vợ chồng quyết định thuê nhà để dạy nhạc tài sản duy nhất còn lại, chiếc điện thoại di động, cũng được mang bán nốt.

- Thẳng thắn nhé, so với thời điểm trước đây, cát-xê đi hát của Hương Ly có tăng không?

Cát-xê của Ly có tăng một chút và đa phần giữ ở mức bình ổn.

- Hiện tại, thu nhập của Hương Ly đến từ đâu?

Thu nhập chính của Ly vẫn đến từ việc kinh doanh và đi hát. Ngoài ra, Ly có nhận một số quảng cáo. Hai bé nhà Ly cũng bộc lộ năng khiếu làm "người mẫu" cho shop quần áo của mẹ từ bé (Cười).

Hai con trai của Hương Ly sớm bộc lộ năng khiếu làm người mẫu ảnh.

- Có thời điểm, hai vợ chồng bạn phải bán đi chiếc điện thoại duy nhất để mưu sinh. Giờ đây, khi kinh tế đã vững vàng hơn, nhìn lại quãng thời gian đó, Ly có cảm xúc như thế nào?

Thú thực, bây giờ đêm nào hai vợ chồng cũng nhắc lại những câu chuyện ngày xưa. Ly phải cảm ơn khoảng thời gian thử thách đó thì hai vợ chồng mới có được ngày hôm nay.

Chính những thử thách giúp cả hai vợ chồng hiểu được giá trị những gì mình đang có, may mắn hơn rất nhiều người khác, phải biết trân quý, giữ gìn.

"Bây giờ đêm nào hai vợ chồng cũng nhắc lại những câu chuyện khốn khó ngày xưa để trân trọng hơn những gì mình đang có", Hương Ly bộc bạch.

- Trở lại showbiz, Ly phải chấp nhận thực tế vinh quang cũng đi kèm với không ít thị phi. Ly đối diện với những lùm xùm trong thời gian qua bằng tâm thế như thế nào?

Thời gian đầu, Ly bị sốc ngay lập tức và run rẩy không muốn làm gì. Thật may mắn là Ly luôn có chồng con ở bên cạnh và có những người bạn tốt làm nghề đã nhiều năm.

Thậm chí, những thị phi Ly vướng phải chưa có gì to tát so với các bạn ấy từng trải qua. May mắn có mọi người động viên nên Ly đã nhanh chóng vượt qua cú sốc trong thời gian ngắn.

Hương Ly từng sốc khi vướng phải những ồn ào. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại cân bằng.

- Rất nhiều nghệ sĩ không chịu được thị phi. Trong showbiz Hàn, không ít nghệ sĩ đã bị trầm cảm, thậm chí tìm đến cái chết vì sức ép từ những câu chuyện ngoài luồng. Trong một lúc nào, Ly đã từng để cảm xúc của mình bị chi phối bởi những ồn ào trong giới giải trí?

Ly là người biết cách kiểm soát giới hạn bản thân. Như Ly đã chia sẻ, Ly may mắn có một gia đình hạnh phúc, có chồng và hai con bên cạnh.

Bản thân Ly cũng chưa làm gì để lương tâm hổ thẹn. Những lời nói trách móc, "ném đá" Ly đa phần xuất phát từ những nick ảo hay những bạn còn quá nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn. Ly đã học được cách cân bằng cảm xúc trước những bình luận tiêu cực.

Và may mắn giờ đây Ly đi diễn, Ly được rất nhiều khán giả là các cô chú, các bạn học sinh ngoan... ủng hộ. Đó là động lực tinh thần vô giá cho Ly.

"Ly là người biết cách kiểm soát giới hạn bản thân", Hương Ly tâm sự.

- Hương Ly có thể hé lộ những kế hoạch sắp tới trong sự nghiệp âm nhạc?

Dự định gần nhất của Ly là tập trung vào công việc nghệ thuật. Hương Ly đã ấp ủ một vài ca khúc mới từ năm 2019 và dự định đến tháng 8, tháng 9 năm nay sẽ ra MV.

Trong đó, một ca khúc sẽ là sự kết hợp của Hương Ly với nhóm X2X mang âm hưởng miền Tây. Đât là nhóm nhạc sở hữu nhiều tác phẩm đứng Top 1 trending thời gian qua.

Đây là lần đầu tiên Hương Ly hát một ca khúc mang âm hưởng miền Tây đúng không. Tại sao bạn chọn đi một con đường lạ như vậy trong khi thế mạnh của mình vốn là những giai điệu ballad?

Hương Ly muốn đổi mới phong cách và đây cũng là ca khúc Ly tìm thấy tương đồng trong chất giọng của mình. Hơn nữa, việc thể hiện cũng phù hợp với việc học nhạc cụ dân tộc nhiều năm của Hương Ly.

Hương Ly luôn muốn thử thách bản thân, cô sẽ làm mới phong cách bằng một ca khúc đậm chất miền Tây.

- Còn những dự định cho tổ ấm riêng thì sao? Cả hai vợ chồng bạn đều sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, liệu có định hướng cho các con theo đuổi nghệ thuật không?

Vợ chồng Ly có hai bé trai, một bạn lớn năm nay vào lớp 1 và một bạn nhỏ 4 tuổi. Trước mắt, Ly tập trung cho hai con học ngoại ngữ. Còn việc "tắm âm nhạc" với các con mới chỉ là thú vui đan xen chứ không ép buộc. Sau này nếu các con mạnh hẳn về một đam mê nào, vợ chồng Ly sẽ định hướng tiếp cho con.

Hai vợ chồng Ly mong ước có thể sinh thêm một bé gái nữa. Nếu trời cho, Ly dự kiến sẽ sinh thêm bé thứ 3 vào năm 2023.

Vợ chồng Hương Ly ao ước có thêm một cô công chúa.

(Theo Dân trí)