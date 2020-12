Album phòng thu thứ 09 "Cuối ngày người đàn ông một mình" của Hà Anh Tuấn là sản phẩm nằm trong dự án VESTON.

Album phòng thu thứ 9 của Hà Anh Tuấn được giới thiệu trong buổi livestream công bố The Veston Concert tại Đà Lạt vừa qua. Đây là sản phẩm âm nhạc đặc biệt nằm trong dự án lớn VESTON đã được Hà Anh Tuấn hé lộ từ tháng 7/2020, cùng với chuỗi See Sing Share Trong rừng có cơn mát lành và The Veston concert. Đây là một concept album được chuẩn bị công phu và gửi gắm nhiều thông điệp sáng tạo.

Với âm nhạc xuyên suốt phong cách acoustic mang hơi thở world music khi kết hợp với các nhạc cụ dân tộc tinh mộc (tiêu sáo, đàn tranh,...), album mang lại trải nghiệm cảm xúc mới trong giọng hát của Hà Anh Tuấn.

Khởi phát từ ý tưởng người đàn ông chìm đắm, chiêm nghiệm và nhìn ngắm cuộc đời vào cuối ngày, nhà sản xuất Thanh Phương khai thác quãng trầm nhất của Hà Anh Tuấn, nương theo cảm xúc tự nhiên trong giọng hát tạo nên đời sống mới cho những ca khúc quen thuộc.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Album bao gồm 8 tác phẩm đậm màu sắc tự sự sâu sắc: Cà phê một mình (Ngọc Lễ), Giấc mơ mùa thu (Võ Thiện Thanh), Chuyện của mùa đông (Phạm Toàn Thắng), Đêm nằm mơ phố (Việt Anh), Hà Nội ngày ấy (Trần Tiến), Mưa rừng (Huỳnh Anh), Tuỳ hứng lý qua cầu (Trần Tiến) - ft. Marzuz, Thành phố buồn (Lam Phương)

Album phát hành ở hai định dạng vật lý và số thông qua app được chuẩn bị riêng, kèm một album kỹ thuật số mang tên Veston Lounge với 6 tác phẩm được biến hoá trong màu sắc chill-out bay bổng.

Nói về album, Hà Anh Tuấn chia sẻ: “Album này ra đời khi tôi hoang mang với thế giới xung quanh mình, chắc cũng giống mọi người, và cần một mình để giữ chặt niềm tin mình đã có với mọi thứ. Mà người đàn ông nào cũng vậy, bỏ qua sự khác nhau về vai trò hay hiện trạng, chúng ta luôn cần một góc nhỏ cho mình vào cuối ngày sau khi hoàn thành tất cả sứ mệnh ngoài kia. Chúng ta cần nhạc hay, một mình và hát lẩm nhẩm theo vừa đủ nghe. Âm nhạc chỉ cần thế”.

Hải Ngân