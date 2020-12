Sau khi dịch Covid-19 trở lại TP.HCM, nhiều nghệ sĩ đã bị hoãn và hủy nhiều sự kiện là cần thiết để tránh dịch. Nam ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng thông báo dời dịch concert của mình từ tháng 12 sang tháng 2.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nghệ sĩ Việt trong tuần qua thông báo đã buộc phải hủy show, dời lịch diễn tại TP.HCM, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và thu nhập do thời gian hoạt động trong năm khá ngắn ngủi vì dừng các hoạt động nghệ thuật đảm bảo công tác chống dịch.

Sáng 8/12, trước những diễn biến mới của tình hình Covid-19, ban tổ chức concert The Veston của Hà Anh Tuấn thông báo sẽ dời lịch biểu diễn ngày 26/12/2020 sang ngày 26 và 27/02/2021 trên cơ sở tuân thủ, đồng hành và chia sẻ với công văn chỉ đạo, khuyến nghị của tỉnh Lâm Đồng - địa điểm diễn ra nơi dự kiến tổ chức.

Hà Anh Tuấn tổ chức live concert 'The Veston' ở Đà Lạt vào tháng 12.

Ban tổ chức cho biết mặc dù TP.HCM đã bước đầu kiểm soát được hoàn toàn các ca nhiễm Covid-19 nhưng từ góc độ của nhà tổ chức, sự an toàn và sức khỏe của khán giả là quan trọng nhất. Để tránh bị động và ảnh hưởng tâm lý lo lắng khi thưởng thức âm nhạc, Ban tổ chức quyết định rời lịch của concert.

Ban tổ chức cho biết đã nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà Lạt và Ban giám hiệu trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Lạt với lịch biểu diễn mới. Ban tổ chức sẽ giải quyết nhu cầu của những khán giả đã sở hữu vé cho đêm 26/12/2020.

Trước khi công bố dự án âm nhạc The Veston, Hà Anh Tuấn giới thiệu tổng cộng 3 dự án Trong rừng có cơn mát lành, Cuối ngày người đàn ông một mình và The Veston. Dự án concert The Veston được giới thiệu trong khi dự án Cuối ngày người đàn ông một mình vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Trước concert The Veston, các show diễn trước đó của Hà Anh Tuấn đều tạo tiếng vang lớn như Fragile Live Concert năm 2017, RoMANce - Người đàn ông và bông hoa bên ngực trái và Gấu Concert tại Đà Lạt năm 2018.... Những cái tên từng tham gia live concert của Hà Anh Tuấn đó là Vũ Cát Tường, Bùi Anh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh, Thuỳ Chi Oplus, Nguyên Hà, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà,...

Thu Phương song ca cùng Hà Anh Tuấn:

Hải Ngân