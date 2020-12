2 ca sĩ Hồ Trung Dũng và Phạm Khánh Ngọc sẽ cùng biểu diễn với Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam trong Hoà nhạc hạnh phúc lần thứ 6.

Những giai điệu tươi vui, ngập tràn hương vị tình yêu và hơi thở cuộc sống sẽ vang lên trong chương trình hòa nhạc thường niên Hoà nhạc hạnh phúc lần thứ 6 (2020-2021).

Chương sẽ diễn ra ngày 10/1 tại Nhà hát TP.HCM và ngày 17/1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Toàn bộ lợi nhuận từ bán vé sẽ được ủng hộ cho dự án âm nhạc vì cộng đồng - "Âm nhạc hạnh phúc".

Ca sĩ Hồ Trung Dũng.

Năm nay, ngoài phần biểu diễn tinh hoa của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam (VNSO) và nghệ sĩ độc tấu violin Bùi Công Duy, dưới sự chỉ huy xuất sắc của nhạc trưởng Honna Tetsuji, chương trình sẽ có sự góp mặt của ca sĩ opera Phạm Khánh Ngọc (giải nhì cuộc thi thanh nhạc ASEAN) và ca sĩ Hồ Trung Dũng (2 năm liên tiếp nhận được giải thưởng truyền hình HTV Awards).

Ca sĩ Hồ Trung Dũng và ca sĩ opera Phạm Khánh Ngọc sẽ biểu diễn những bản nhạc nổi tiếng như: Cry me a river, My heart will go on, A whole new world (nhạc phim hoạt hình Aladdin), The Phantom of the Opera và There you’ll be (nhạc phim Trân Châu Cảng).

Năm nay, do dịch Covid-19 nên ban tổ chức không thể tổ chức hoà nhạc ngoài trời như năm trước và thay vào đó là khởi động dự án cộng đồng "Âm nhạc hạnh phúc". Theo ban tổ chức, bất kỳ cá nhân hay hội nhóm nào có hoài bão và nhiệt huyết đang ấp ủ thực hiện một dự án âm nhạc dành cho cộng đồng có thể nộp hồ sơ để nhận tài trợ 200 triệu đồng.

Đề án có thể liên quan đến việc phổ biến dạy học và lan tỏa các giá trị âm nhạc đến các đối tượng ít có điều kiện tiếp cận trong cộng đồng, ví dụ: dạy nhạc cho trẻ em tự kỷ, biểu diễn nhạc giao hưởng cho người dân vùng cao, hoặc sưu tầm và gìn giữ các giá trị văn hóa đang dần mai một…

Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn trong một sự kiện âm nhạc ngoài trời.

Hoà nhạc hạnh phúc được ra đời dựa trên ý tưởng mang âm nhạc thính phòng, một loại hình nghệ thuật cao cấp đến gần hơn với công chúng. 5 năm qua, ngoài việc mang không gian âm nhạc từ thính phòng mở rộng ra cộng đồng, chương trình còn đưa vào biểu diễn những bài nhạc có giai điệu quen thuộc với người Việt Nam.

Trong chương trình còn có phần "Thử tài làm nhạc trưởng cùng Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam". Trong vai trò là người nhạc trưởng, khán giả được trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên chỉ huy một dàn nhạc tạo ra những giai điệu mang bản sắc của riêng mình.

Ngoài các buổi biểu diễn trong nhà hát, những người yêu âm nhạc cũng đã được chiêu đãi những giai điệu đầy cung bậc cảm xúc tại những buổi hòa nhạc ngoài trời miễn phí tại Hà Nội, TP.HCM và Hội An.

Tình Lê