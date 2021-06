Các nghệ sĩ cùng hòa nhịp và lắng đọng trong các tiết mục biểu diễn ở hòa nhạc gây Quỹ vắc xin Covid-19 'Chia sẻ để gần nhau hơn'.

Tối 27/6, chương trình hoà nhạc trực tuyến Chia sẻ để gần nhau hơn diễn ra với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ những địa điểm khác nhau: nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy từ châu Âu, NSƯT Vương Thạch cùng dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM, NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Thu Minh từ Singapore, ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Phạm Thu Hà, và nhóm Oplus.

Qua những giai điệu ấm áp, đêm nhạc kết nối người dân Việt Nam và các nước Mỹ, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Thông qua chương trình, các nghệ sĩ mong muốn thu hút sự ủng hộ của khán giả cho Quỹ Vắc-xin phòng chống Covid-19.

Hoà tấu Trở về đất mẹ mở đầu chương trình hòa nhạc.

browser not support iframe.

Mở đầu đêm nhạc là bản hoà tấu Trở về đất mẹ - một nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, đồng thời cũng là một trong những tác phẩm nhạc khí bất hủ của âm nhạc Việt Nam, đã bao lần vang lên qua những thăng trầm của đất nước. Giai điệu dặt dìu, êm ả được biểu diễn bởi dàn nhạc HBSO dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Vương Thạch mở ra một không gian âm nhạc yên bình, sâu lắng. Thanh âm quen thuộc của ca khúc Xin chào Việt Nam qua giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Phạm Thu Hà thay lời giới thiệu từ sâu thẳm trái tim người con đất Việt tới bạn bè khắp năm châu.

Ca sĩ Phạm Thu Hà.

Xin chào Việt Nam - Phạm Thu Hà:

browser not support iframe.

Đi qua miền đất âm nhạc bay bổng với tính lãng mạn cao, lòng tự hào dân tộc được ngợi ca qua nhạc phẩm Thân thương dòng máu Việt và Bài ca người chiến sỹ áo trắng. Đêm nhạc lồng ghép tinh tế những trang sử hào hùng cùng lòng tự tôn đáng kính, nhưng lại mang tinh thần nhân văn sâu sắc như lời cảm ơn gửi tới các bác sĩ trên những tuyến đầu chống dịch dọc chiều dài đất nước.

Tác phẩm Thân thương dòng máu Việt

browser not support iframe.

Tác phẩm Bài ca người chiến sỹ áo trắng:

browser not support iframe.

Ngay vào giữa tâm điểm của dịch Covid-19, những đêm nhạc trực tuyến đã trở thành xu hướng được nhiều ngôi sao quốc tế thực hiện như cách thức để kết nối với khán giả của mình. Việc thể hiện những ca khúc quen thuộc nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí tại gia mới chỉ là một góc của vấn đề, mục đích cao cả hơn hết là lan toả yêu thương cùng nguồn năng lượng tích tới tất cả mọi người.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy dàn nhạc.

Tuy nhiên, một buổi hoà nhạc như Chia sẻ để gần nhau hơn khó thực hiện hơn gấp bội những đêm nhạc thông thường do sự tham gia đông đảo của các thành viên dàn nhạc giao hưởng. Nhạc trưởng Lê Phi Phi cũng khẳng định những khó khăn này khi chỉ huy trực tuyến thay vì có mặt trực tiếp tại sân khấu. Thế nhưng, nhạc phẩm William tell overture với sự biểu diễn của dàn nhạc HBSO không vì thế mà vơi đi những thanh âm trầm bổng đẹp đẽ và rung động.

NSND Tạ Minh Tâm.

Come back to Sorrento - NSND Tạ Minh Tâm:

browser not support iframe.



Giai điệu da diết của Come back to Sorrento vang lên qua giọng ca NSND Tạ Minh Tâm lại đưa khán giả trở về những tháng ngày yên bình trước khi dịch bệnh bùng phát. Khung cảnh nên thơ của bài hát tiếp thêm niềm hy vọng vào một ngày bình thường mới.

Với ca khúc kinh điển O Sole Mio, Tùng Dương khẳng định mình là một trong những giọng ca nam kỹ thuật hàng đầu. Mặc dù sở trường nhạc nhẹ song nhờ được đào tạo thính phòng bài bản, nam ca sĩ đã phô diễn những nốt cao vang rền giàu cảm xúc qua kỹ thuật hát dựng âm chuẩn mực.

Ca sĩ Tùng Dương.

O Sole Mio -Tùng Dương:

browser not support iframe.

Song song với những tác phẩm kinh điển của nền âm nhạc Ý và Việt Nam, những nhạc phẩm Âu-Mỹ nổi tiếng cũng góp mặt như sự giao thoa văn hoá và đa dạng ngôn ngữ nhằm lan toả thông điệp tới đông đảo khán giả.

Từ Singapore, nữ ca sĩ Thu Minh đã có màn góp giọng với ca khúc When you believe - một bài hát gắn liền với tên tuổi hai nữ diva hàng đầu thế giới là Whitney Houston và Mariah Carey. Bên cạnh việc là một ca khúc truyền cảm hứng với niềm tin mãnh liệt, cái khó của bài hát còn nằm ở những luyến láy và nhảy quãng phức tạp. Thu Minh đã thể hiện trọn vẹn và khéo lồng ghép màu sắc riêng của mình qua những quãng gằn giọng đặc trưng.

When you believe - Thu Minh:

browser not support iframe.



Nhóm Oplus thể hiện You raise me up và khép lại chương trình với ca khúc We are the world như một lần nữa kêu gọi cả thế giới cùng chung sức vững tin vượt qua đại dịch. Những giai điệu bay bổng đầy cảm hứng của hai ca khúc từ lâu đã là điểm tựa mang lại cảm giác bình yên, vững tâm cho hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Nhóm Oplus

You raise me up - Nhóm Oplus:

browser not support iframe.

We are the world - Nhóm Oplus

browser not support iframe.

Đêm nhạc mang tính chất thính phòng chủ đạo với sự góp mặt của dàn nhạc giao hưởng song không tạo cảm giác già cỗi và khó tiếp cận với phần đông công chúng. Những tác phẩm được chọn lọc để xuất hiện trong chương trình đồng thời cũng là những bài ca nằm lòng và truyền cảm hứng qua nhiều thế hệ người nghe nhạc. Hơi thở thời đại được quyện hoà với lịch sử hào hùng, giao thoa tinh tế khiến những nền văn hoá xa lạ trở nên gần gũi. Hoà nhạc Chia sẻ để gần nhau hơn mang nội hàm nhân văn bên trong một chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Hãy đóng góp cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ theo một trong các phương thức: (i) Đóng góp trực tiếp qua website: http://quyvacxincovid19.gov.vn

Đóng góp trực tiếp qua website: http://quyvacxincovid19.gov.vn (ii) Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng của Quỹ. Xem chi tiết thông tin trên website: http://quyvacxincovid19.gov.vn

Chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng của Quỹ. Xem chi tiết thông tin trên website: http://quyvacxincovid19.gov.vn (iii) Soạn tin nhắn theo cú pháp: COVID NK gửi 1408, trong đó N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2000, K là thể hiện đơn vị (nghìn đồng).

Huy Vũ