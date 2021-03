Chia sẻ trong game show, ca sĩ Chế Thanh cho biết anh đồng ý kết hôn dù không có tình cảm với vợ. "Ông hoàng nhạc sến miền Tây" tin rằng chung sống lâu sẽ nảy sinh tình cảm.

Chế Thanh được mệnh danh là “ông hoàng nhạc sến miền Tây”. Nam ca sĩ sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương với cha là soạn giả Thái Quốc Nam, mẹ là nghệ sĩ cải lương kiêm trưởng đoàn Bạch Liên Hoa.

Anh lựa chọn hoạt động trong cả hai lĩnh vực cải lương và tân nhạc, chủ yếu biểu diễn và phục vụ khán giả miền Tây. Chế Thanh nổi tiếng với các ca khúc Lời đắng cho cuộc tình, Tình nghèo có nhau, Say, Tình đã bay xa, Em hãy về đi…

Trong chương trình Sao nối ngôi mới đây, Chế Thanh đã trải lòng về hôn nhân không tình yêu của anh và vợ. Theo chia sẻ của Chế Thanh, anh và vợ là bạn bè trước khi kết hôn. Bà xã nam ca sĩ làm nghề cho thuê thiết bị âm thanh, trong khi đó anh là ca sĩ, cần thuê thiết bị nên hai người thường gặp nhau.

Nghe lời gia đình, Chế Thanh kết hôn với vợ dù không có tình cảm.

Khi kết hôn, hai người không yêu nhau, Chế Thanh kết hôn chỉ vì nghe lời gia đình. Chế Thanh chia sẻ: “Khi ba tôi ở bên Mỹ về thấy tôi đi hát, để mẹ ở nhà một mình, nên bắt tôi cưới vợ. Lúc đó, quanh tôi có nhiều mỹ nhân nhưng tôi không chọn lựa được ai, toàn bạn con gái đơn thuần chứ không yêu ai. Nghe lời ba, tôi phải lấy vợ cấp tốc, nên tôi suy nghĩ hay là chọn cô ấy làm vợ, rồi tình yêu sẽ đến sau”.

Chế Thanh giấu kín việc kết hôn và có con với khán giả, chỉ công bố cuộc sống hôn nhân khi đã 40 tuổi vì sợ fan nữ phản ứng.

Nói về cuộc hôn nhân không tình yêu của mình, nam ca sĩ so sánh với ca khúc Yêu chị Hai Lúa do chính anh sáng tác: “Ca sĩ thường gặp trường hợp bị người ẩn danh nói xấu, gây rối. Tôi thường im lặng, không bao giờ đôi co bởi không muốn làm mất đi hình ảnh với công chúng. Trước những tin đồn thất thiệt, vợ tôi không bao giờ dao động, luôn đồng hành cùng tôi trong những lúc khó khăn, tin tưởng chồng tuyệt đối. Đó là điều khiến tôi cảm phục”.

Hiện, cuộc sống gia đình Chế Thanh vẫn êm ấm, vợ chồng Chế Thanh có một con gái. Con gái anh - Thủy Tiên - thừa hưởng năng khiếu âm nhạc và muốn theo nghiệp cha. Cô tham gia chương trình Sao nối ngồi cùng nhiều con nghệ sĩ khác.

Theo Zing