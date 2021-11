Jennifer Lopez tiếp tục khiến khán giả trầm trồ khi biểu diễn tại sự kiện Rock and Roll Hall Of Fame 2021 cuối tuần qua.

Jennifer Lopez khoe đồ lót sexy trên sân khấu Rock Hall Of Fame 2021

Jennifer Lopez tiếp tục là tâm điểm chú ý tại lễ trao giải thường niên Rock Hall Of Fame 2021 tối 30/10 vừa qua ở Ohio, Mỹ. Jennifer Lopez buộc tóc hai bên, diện áo khoác xanh dài nhưng lại phanh ra để lộ nội y lấp lánh và thân hình gợi cảm.

Màn song ca với LL Cool vô cùng cuốn hút nhưng khán giả chỉ bị thu hút bởi giọng hát khỏe khoắn và phong cách bốc lửa của nữ ca sĩ sinh năm 1969. Jennifer Lopez chọn đồ lót ren đen đính sequin của Dolce & Gabbana không thể gợi cảm hơn.

Phong cách trẻ trung cùng khả năng làm chủ trên sân khấu của Jennifer Lopez dù đã ngoài 50 tuổi khiến các ca sĩ trẻ cũng phải ngả mũ thán phục.

Nữ ca sĩ chưa bao giờ khiến fan thất vọng vì trang phục biểu diễn cũng như khả năng tạo lửa với giọng hát khỏe cũng lối trình diễn cuốn hút.

Khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ với Jennifer Lopez khi ở tuổi 52, nữ ca sĩ không ngừng sáng tạo ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn âm nhạc và tràn đầy năng lượng trên sân khấu mỗi khi biểu diễn.

Tại sự kiện, nữ ca sĩ trình diễn ca khúc All I Have. Cô bày tỏ niềm vui trên Twitter khi được góp mặt trong sự kiện đặc biệt mà bạn cô, LL Cool được nhận giải The Musical Excellence Award.

An Na