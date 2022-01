Bản rap “Tâm hồn nhỏ” do rapper Karik dành tặng bé Vân An khiến khán giả xúc động vì ca từ lay động về hoàn cảnh bất hạnh của em.

Những ngày vừa qua, dư luận phẫn nộ trước vụ việc một bé gái Vân An 8 tuổi tại TP.HCM qua đời vì bị dì ghẻ bạo hành. Cư dân mạng không chỉ bày tỏ sự bức xúc trước hành động vô nhân tính dì ghẻ và còn thái độ che giấu của người cha đẻ.

Trên trang instagram cá nhân, rapper Karik đã đăng tải bản rap có tên Tâm hồn nhỏ dành tặng riêng cho bé Vân An. Phần lời lột tả cảm xúc xót xa, đau đớn của Karik trước hoàn cảnh bất hạnh của bé Vân An. Ngay sau khi được đăng tải, Tâm hồn nhỏ đã được chia sẻ rộng rãi và khiến khán giả không khỏi xúc động. Bên cạnh những câu rap đầy đau lòng, Karik gây bất ngờ khi hoà ca với tiếng hát của các em thiếu nhi, thể hiện sâu sắc sự thương tiếc của nam rapper đối với bé Vân An.

Trước đó, Karik đã chia sẻ bức ảnh kêu gọi ngừng bạo hành trẻ em, nam rapper viết: "Tâm hồn trẻ thơ như một tờ giấy trắng! Tất cả sự tổn thương từ hành động đến lời nói dù nhỏ nhất vẫn hằn ghi trong tâm thức đứa trẻ đến mãi sau này. Xin đừng tổn thương các con".

Trước Karik, nhiều nghệ sĩ Việt đã lên tiếng về vụ việc thương tâm này. Diễn viên Nam Thư này tỏ sự thương xót và nhắn nhủ: “Lên thiên đàng thật vui vẻ nha, hết đau đớn đòn roi rồi. Kiếp sau con sẽ thật xinh đẹp, an yên và hạnh phúc con nhé”. Trong khi đó, diễn viên Thanh Bình với tư cách người bố cũng đồng tình: “Cả hai phải nhận bản án thật nặng để răn đe”. Theo dõi sự việc đau lòng trên, Tóc Tiên bày tỏ ngắn gọn: “Xin đặt niềm tin vào pháp luật”.

