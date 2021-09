Ca sĩ Anh Tú sẽ hát trực tiếp trong chương trình "Sing for life, Sing for love – Hát để sẻ chia" để gây quỹ ủng hộ những người lao động ảnh hưởng do Covid-19 và các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.