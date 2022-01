Đêm diễn thứ 2 của My Soul 1981 đã hé lộ nhiều bí mật của Mỹ Tâm về những cuộc tình đã qua cũng như những cảm hứng để sáng tác cá các khúc đình đám một thời.

Sau đêm diễn đầu tiên còn sót một vài trục trặc về đường truyền, đêm diễn thứ 2 của chuỗi My Soul 1981trơn tru và ổn định, hé lộ nhiều bí mật của Mỹ Tâm về những cuộc tình đã qua cũng như những cảm hứng để cô sáng tác ra những ca khúc đình đám một thời.

Việc thực hiện 6 đêm nhạc với những cách dàn dựng, ca khúc khác nhau là thử thách lớn cho ê-kíp của Mỹ Tâm khi phải làm mới lạ nhưng vẫn mang đậm phong cách của nữ ca sĩ. Ở đêm diễn thứ hai, cô chọn xâu chuỗi loạt các ca khúc quen thuộc như Mãi yêu, Tình yêu chưa nói, Nụ hôn bất ngờ, Đừng hỏi em và các phần kết hợp với khách mời Phan Mạnh Quỳnh thành sợi dây dẫn dắt cảm xúc của khán giả.

Xen giữa những ca khúc bất hủ là chia sẻ của nữ ca sĩ về cảm hứng viết nên các tác phẩm. Cách nói chuyện tưng tửng nhưng có duyên của chủ nhânMy Soul 1981 khiến khán giả thích thú khi được nghe những câu chuyện phía sau mỗi sáng tác.

Ca khúc Cuộc hẹn trong mơ mở đầu đêm nhạc như lời cảm ơn của Mỹ Tâm gửi đến khán giả khi liveshow Tri âm đã sẵn sàng tháng 5/2021 nhưng bị hoãn đến nay. Việc tổ chức chương trình trực tuyến chính là cách Mỹ Tâm đền đáp người hâm mộ vì chờ đợi quá lâu.

Mỹ Tâm trong đêm thứ 2 của chuỗi My Soul 1981.

Với sáng tác đầu tay Mãi yêu năm 16 tuổi, Mỹ Tâm chia sẻ những rung động đầu đời trở thành cảm hứng để cô viết nên ca khúc làm mưa làm gió một thời, chính "người ấy" khiến cô đặt bút viết nên ca khúc Nhớ. Mỹ Tâm tiết lộ nụ hôn trong bài Nụ hôn bất ngờ cũng không phải là lần đầu tiên của nữ ca sĩ, hay câu chuyện chàng trai gửi cho cô bài thơ Đừng hỏi em vì sao là khởi nguồn của ca khúc Đừng hỏi em. Người hâm mộ dường như hào hứng hơn khi thưởng thức các ca khúc cùng những câu chuyện bên lề.

Đêm diễn thứ 2 trùng với sinh nhật của Mỹ Tâm. Đoạn clip chúc mừng sinh nhật cô của gia đình ở Đà Nẵng, các FC ở ba miền cùng nhạc sĩ Lê Quang, Hà Anh Tuấn, Quang Dũng, Hồng Ngọc,… khiến chủ nhân My Soul 1981 thực sự xúc động.

Wowy, Phan Mạnh Quỳnh chúc mừng sinh nhật Mỹ Tâm.

Điểm nhấn của đêm nhạc là khi Wowy và Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện với chiếc bánh sinh nhật trên tay. Là huấn luyện viên ‘máu mặt’ nhưng đứng trước Mỹ Tâm, Wowy như một ‘fan boy’ mới gặp gỡ thần tượng. Anh cùng Mỹ Tâm và Phan Mạnh Quỳnh ngẫu hứng góp giọng trong ‘Love you to the moon and back’. Là khách mời chính trong show 2, nam nhạc sĩ của Anh chưa từng biết đem đến hai tiết mục song ca cùng nữ ca sĩ với Nắm lấy tay nhau và Sự thật ta yêu nhau.

Cuối chương trình, Mỹ Tâm thể hiện ca khúc The light và một ca khúc mới mà cô ‘nhờ’ khán giả đặt tên.

Với số thứ 2, My Soul 1981 vẫn giữ vững việc thưởng thức âm nhạc với những lời chia sẻ chân tình, ấm cúng. Mỹ Tâm xuất hiện chỉn chu, nói chuyện dễ thương, giọng cười 'giải trí' đặc trưng khiến chương trình gần gũi và khán giả có thể hát theo những ca khúc quen thuộc. Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm, cô dành toàn bộ ngày sinh nhật của mình cho bạn bè và khán giả một cách đặc biệt như vậy.

Trung Hiếu