"Tôi từng viết Ballad buồn nhưng đây là ca khúc buồn nhất", Lyly nói về ca khúc "Nếu ta không may" khiến Anh Tú The voice bật khóc khi thu âm.

Trích đoạn MV "Nếu ta không may":

Nếu ta không may là bài Ballad buồn về sự dở dang, và hy sinh của cặp đôi dành cho nhau. Giai điệu âm nhạc mang nặng tâm sự và nỗi buồn của Lyly đã chạm đến tim Anh Tú ngay lần đầu tiên anh nghe demo. Vì thế, ca sĩ quyết định chọn thực hiện sản phẩm này cho sự trở lại đường đua V-pop 2020.

Sau đó, Anh Tú và ê-kíp đã đến Đà Lạt để tìm những cảnh quay rất thơ và cô đọng cho MV Nếu ta không may. MV kể câu chuyện cặp đôi của "quá khứ". Hai người từng dành cho nhau tất cả rung động và yêu thương cho đến khi rẽ lối. Vì thế, họ mang trong mình sự vương vấn như tàn tro luôn âm ỉ. Như tựa bài Nếu ta không may, cặp đôi "không may" khi phải rẽ lối mà vẫn còn hoài niệm và cả khi khó tìm lại sự bình yên xưa cũ bên cạnh người khác.

Anh Tú diễn xuất tốt. Ảnh: Cắt từ MV

Lyly thừa nhận Nếu ta không may là bài hát buồn nhất cô từng viết: "Tôi từng viết nhiều thể loại, có thể là ca khúc ươm hồng tích cực cho Amee hay những bài Ballad buồn cho Suni Hạ Linh. Nhưng với Nếu ta không may, đó là cảm xúc dai dẳng, nỗi mong nhớ không thể tỏ bày của cả 2 người. Cứ thế, họ mang nó bên mình như một điều bất ly thân. Đây là ca khúc có phần trưởng thành, chững chạc hơn của tôi".

Trao đứa con tinh thần cho Anh Tú, Lyly tin tưởng nam ca sĩ sẽ truyền tải trọn vẹn nhất tình cảm cô đặt để trong bài. Lyly cũng xin Anh Tú góp giọng vài câu hát nhỏ vì quá yêu thích sáng tác của mình.

Lyly đóng MV và góp giọng vài câu hát vì quá thích sáng tác của mình. Ảnh: Cắt từ MV

Trong khi đó, Anh Tú cho biết đã dành trọn tâm huyết vào sản phẩm lần này: "Nếu ta không may là may mắn rất lớn với tôi. Ngay từ lần nghe demo đầu tiên, tôi đã tự nhủ: Đây, đây chính là ca khúc mình đang cần, ở thời điểm này! và bất chấp những trở ngại trước mắt để lao vào thực hiện nó. Như mọi người biết, tôi vừa rời khỏi công ty 6th Sense, phải tự làm mọi thứ thay vì được anh Thắng, chị Nhi và những anh chị em trong công ty giúp đỡ".

Bước ra khỏi Giọng hát Việt 2017, Anh Tú đầu quân cho công ty của HLV Đông Nhi. Với gương mặt hoàn toàn mới, MV Cuộc sống em ổn không đạt gần 150 triệu lượt xem được ví như hiện tượng trong showbiz. Hai ca khúc khác của Anh Tú là Mình làm người yêu nhé em và Mạnh mẽ lên cô gái cũng rất đáng nghe.

