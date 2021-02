Chị gái của Mariah Carey kiện cô với số tiền 1,25 triệu đô la (gần 30 tỷ đồng) cùng cáo buộc Diva nước Mỹ với những chi tiết trong cuốn hồi ký The Meaning of Mariah Carey.

Alison Carey, 59 tuổi, nói rằng em gái mình bịa đặt những câu chuyện trong cuốn hồi ký The Meaning of Mariah Carey để thúc đẩy doanh số bán sách. Chị gái của Mariah Carey yêu cầu Diva bồi thường vì "cố ý gây ra nỗi đau đớn về tinh thần". Cô cho biết mình gửi cho nhóm pháp lý của Mariah yêu cầu dàn xếp vào ngày 8/1 nhưng không nhận được phản hồi. Chị gái Mariah quyết định khởi kiện ngôi sao với số tiền 1,25 triệu đô la (gần 30 tỷ đồng).

Trong quyển sách này, "Họa mi nước Mỹ" kể rằng chị gái cho mình uống Valium (một loại thuốc an thần), ném một tách trà đang sôi vào người mình gây bỏng độ 3 khi cô mới 12 tuổi.



Alison gọi những chi tiết này "hoàn toàn không cần thiết", đặc biệt là khi Mariah biết về những vấn đề cá nhân của Alison. Chia sẻ về những vấn đề về sức khỏe của bản thân, Alison nói rằng mình đang bị chứng rối loạn cột sống, tiêu hóa và các vấn đề về não sau khi bị tấn công vào năm 2015.

Cô cũng bị nhiễm HIV và từng bị bắt vì gạ gẫm mại dâm trước đây và đang vật lộn với việc nghiện rượu. Chị gái Mariah nói rằng nữ ca sĩ Honey biết hết những điều này, nhưng cô vẫn sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng để "tấn công" người chị khó khăn của mình vì muốn tạo tiếng vang với công chúng.

Cuốn sách gây nhiều tranh cãi - The Meaning of Mariah Carey.

Alison cũng nhắc lại cáo buộc đối với mẹ của mình, Patricia, khi bà cho phép và khuyến khích người lạ thực hiện hành vi tình dục với mình khi cô khoảng 10 tuổi. Alison tiết lộ thêm trong đơn kiện rằng Mariah nói dối về việc anh chị mình đánh thuốc mê và anh trai Morgan lạm dụng cô khi còn nhỏ trong cuốn hồi ký.

Chị gái Mariah Carey không phải người duy nhất bức xúc với cuốn sách. Anh trai của cô, Morgan, 60 tuổi, cũng cho biết mình định khởi kiện giọng ca All I want for Christmas vào tháng 11/2020, và gọi hồi ức của em gái là "dối trá và ảo tưởng" khi cô viết về việc anh trai được thuê để giết ai đó với giá 30 nghìn đô la. Morgan tiết lộ rằng mình có nhiều bằng chứng trong tay và sẽ đệ đơn kiện Diva nước Mỹ và nhà xuất bản cuốn sách The Meaning of Mariah Carey.

Mariah từng tỏ thái độ lạnh nhạt khi nói về mối quan hệ của cô với anh chị em của mình khi phỏng vấn với tờ Vulture tháng 8/2020. Cô chia sẻ họ đối xử với mình một cách nhẫn tâm suốt cả cuộc đời khiến cô không thể nào quên. Diva nói mình mất cả cuộc đời để có đủ can đảm viết cuốn sách này bởi nó chứa đựng nhiều ký ức buồn, sự khó khăn và đấu tranh của cô từ khi còn trẻ.

Clip Mariah Carey ra MV dịp Giáng sinh

Linh Nguyễn

Theo Daily Mail