Vốn là fan của The Beatles nên hai MC đình đám của VTV sẽ không bỏ qua cơ hội xuất hiện trong đêm nhạc đặc biệt dành cho người hâm mộ tại Hà Nội.

MC Long Vũ, Anh Tuấn tại buổi họp báo The Beatles Symphony

Chương trình hòa nhạc mang tên The Beatles Symphony nằm trong chuỗi chương trình In the spotlight, nhằm mục đích giới thiệu tới khán giả kho tàng âm nhạc vô giá của ban nhạc huyền thoại The Beatles nói chung và nhạc sỹ, ca sĩ John Lennon nói riêng. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6/12 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự tham gia của Tùng Dương, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, nhóm Oplus, Vũ Đinh Trọng Thắng (Ngọt), Trịnh Nhật Minh, Hoàng Trang và Nguyễn Đông.

Bà Mỹ Trang - Phó giám đốc công ty Mỹ Thanh đơn vị tổ chức cho biết đêm nhạc ngày 5,6/12 tới ngoài các ca sĩ tên tuổi còn có sự xuất hiện đặc biệt của MC Long Vũ, MC Anh Tuấn cùng các người bạn yêu Beatles. Trước thắc mắc của VietNamNet, 2 MC Long Vũ, Anh Tuấn cụ thể là gì? Họ sẽ dẫn chương trình, là nghệ sĩ biểu diễn hay đơn giản là khán giả tới xem trong 2 đêm tới?, bà Mỹ Trang cho biết BTC rất muốn mời MC Long Vũ và MC Anh Tuấn làm MC nhưng đến giờ vẫn chưa đồng ý.

"Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ lên sân khấu mà dẫn với bạn dẫn là nam cả" - MC Anh Tuấn tếu táo, còn MC Long Vũ thì hóm hỉnh nói: "Bọn tôi thích hát hơn bởi nói nhiều cũng chán. Tôi thấy chương trình này nhạc sĩ Hồng Kiên - giám đốc âm nhạc chắc chắn làm hay vì toàn ca sĩ nổi tiếng vì vậy nếu được thì cho chúng tôi hát''.

Theo BTC, chương trình sẽ có một phần tham gia rất thú vị của các cựu thành viên đến từ

nhiều ban nhạc sinh viên Hà Nội thập niên 1980, 90 như: Desire, Đại bàng trắng, Beat Bao tải của Đại học Xây dựng … làm tái hiện phần nào không gian âm nhạc vô cùng sôi động của những đêm tưởng niệm ngày mất của John Lennon tại các trường Đại học cách đây hơn hai thập kỷ.

The Beatles Symphony sẽ giới thiệu tới khán giả nhiều ca khúc bất hủ của The Beatles như: Here comes the sun, Yellow submarine, Don’t let me down, Imagine, Come together, Hey Jude, All you need is love…

Các nghệ sĩ trình diễn ca khúc bất hủ của nhóm Beatles.

Ngoài khán giả 2 đêm được xem trực tiếp show diễn, người ái mộ The Beatles trên khắp thế giới đều có thể chia sẻ tình yêu chung thông qua chương trình phát sóng livestream trên nền tảng VLive. Vlive là ứng dụng giải trí trực tuyến làm nên concert online thực tế ảo VR BTS World Tour Love Your-self: Speark Yourself ở SVĐ Wembley (Mỹ); chuỗi Beyond Live của TVXQ, Super Junior, NCT,... hay concert Việt - Hàn VHeartbeat Live diễn ra thứ Sáu cuối mỗi tháng tại TP.HCM và phát sóng toàn cầu.

Không chỉ đơn thuần là một ban nhạc rock nổi tiếng, nhóm Beatles đã trở thành một trong những hiện tượng và biểu tượng văn hoá vô cùng độc đáo của thế kỷ 20. Tầm ảnh hưởng của âm nhạc Beatles đã vượt khỏi khuôn khổ giải trí đơn thuần mà đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật đầy tính nhân văn và sáng tạo. 2020 đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 và 40 năm ngày mất của huyền thoại John Lennon, cũng là tròn 60 năm ra đời của ban nhạc (1960-2020). Vì vậy The Beatles Symphony sẽ là một chương trình có dấu ấn đặc biệt.

Nhạc Beatles thực sự thâm nhập vào giới trẻ Việt Nam những năm 1980 và ngay vào thời điểm đó, The Beatles đã trở thành một niềm đam mê bất tận đối với nhiều sinh viên. Nhiều ban nhạc sinh viên đã ra đời và chơi cover các ca khúc của Beatles như: nhóm Beatles Xây Dựng, Cỏ Dại, Desire (với các thành viên Long Vũ, Anh Tuấn, Tùng John, Bùi Quang Huy)…

Vào những năm 1990, ngày 8/12 năm nào cũng là dịp hội ngộ của hàng ngàn tín đồ Beatles tại các sân trường ĐH Tổng hợp, ĐH Sư phạm… thu hút sự tham gia của hàng ngàn, hàng vạn tín đồ mê The Beatles, là sinh viên đến từ các trường đại học khác nhau.

Triển lãm đặc biệt về The Beatles.

Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá chương trình hòa nhạc The Beatles Symphony, ngày 9/10 tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum, Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, một buổi triển lãm đặc biệt, có thể được coi là một “bảo tàng ngây thơ” về Beatles tại Việt Nam. “Bảo tàng ngây thơ” mang tên “Love the Beatles” đã trưng bày nhiều kỷ vật, đồ lưu niệm, máy thu gốc, các album đĩa than, đĩa EP, CD, sách báo và tạp chí về The Beatles … đến từ các nhà sưu tập cá nhân trên toàn quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên các fan hâm mộ của The Beatles tại Việt Nam sẽ có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng hệ thống thu âm mang tên Studer C37, một trong những thiết bị gốc từ phòng thu âm Abbey Road, nơi cho ra đời kiệt tác Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band của The Beatles, được vinh danh là album nổi tiếng nhất trong trong lịch âm nhạc Anh quốc. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của 2 bản đĩa vàng Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band và A hard day’s night, được chứng nhận bởi Anh quốc; cùng rất nhiều sản phẩm quý giá khác.

MC Long Vũ và Tùng John.

Các nghệ sĩ và nhiều khán giả đã cùng ký tên vào một bức thư để gửi gắm những tâm huyết và tình cảm của mình tới Sir Paul McCartney, với lời mời ông tới Việt Nam tham dự chương trình The Beatles Symphony vào dịp tháng 12 sắp tới.

browser not support iframe.

MC Long Vũ biểu diễn trong buổi họp báo đêm nhạc chiều 9/10

Mai Linh