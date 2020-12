Mỹ Tâm và Hoàng Thùy Linh cùng có tên ở hạng mục Nữ ca sĩ của năm tại giải Mai vàng năm nay.

MV 'Kẻ cắp gặp bà già' của Hoàng Thùy Linh



browser not support iframe.

Sau vòng đề cử diễn ra từ 15/9 đến hết 30/11, BTC và Hội đồng nghệ thuật Giải Mai Vàng do báo Người lao động tổ chức lần thứ 26-2020 đã họp để chọn ra các ứng viên tranh giải cho các hạng mục ở vòng bầu chọn.

Mỹ Tâm, Hoàng Thuỳ Linh và Vũ Cát Tường tranh giải 'Ca sĩ nữ của năm'.

Bất ngờ nhất của giải năm nay là BTC và Hội đồng nghệ thuật Mai Vàng 2020 quyết định dừng hạng mục MV (video ca nhạc) và hạng mục Ca khúc, không đưa vào bầu chọn tranh giải vì không thỏa mãn các yêu cầu về chất lượng sáng tạo đặt ra của giải: tính dân tộc và hiện đại; truyền cảm hứng mạnh mẽ đối với công chúng. Đây cũng không phải lần đầu Giải Mai Vàng loại hạng mục Ca khúc vào vòng bầu chọn tranh giải.

Ngoài việc quyết định dừng hai hạng mục nói trên, Hội đồng nghệ thuật và BTC Mai Vàng lần thứ 26 cũng đã xem xét từng nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình cụ thể được đề cử để quyết định chọn không quá 5 ứng viên cho từng hạng mục.

Nhan Phúc Vinh và Hồng Diễm được đề cử ở giải Nam/Nữ diễn viên truyền hình.

Ngoài căn cứ số phiếu đề cử của bạn đọc, Hội đồng nghệ thuật cân nhắc thêm yếu tố hoạt động năng nổ, đa dạng và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội của từng nghệ sĩ để ưu tiên trong lựa chọn. Theo đó, có những hạng mục được chọn đủ 5 ứng viên (Nam ca sĩ, Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, Nữ diễn viên phim, Bộ phim) nhưng có những hạng mục chỉ chọn được 4 ứng viên (Nam diễn viên sân khấu, Nữ diễn viên sân khấu, Diễn viên hài, Vở diễn sân khấu), thậm chí nhiều hạng mục chỉ chọn được 3 (Nữ ca sĩ, Nhóm/ban nhạc, Người dẫn chương trình và Chương trình truyền hình). Đây là những ứng viên mà theo Hội đồng nghệ thuật là xứng đáng, nếu được giải.

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng 2020 bắt đầu từ ngày 8/12 đến hết ngày 6/1/2021. Lễ trao giải dự kiến diễn ngày 14/1/2021.

Danh sách nghệ sĩ, tác phẩm vào vòng bầu chọn



(xếp theo thứ tự a, b, c chữ cái đầu)



1. Nam ca sĩ:



- Erik, ca khúc "Em không sai chúng ta sai" (Nguyễn Phúc Thiện).



- Hoài Lâm, ca khúc "Hoa nở không màu" (Nguyễn Minh Cường).



- Jack, ca khúc "Hoa hải đường" (Jack).



- Noo Phước Thịnh, ca khúc "Yêu một người sao buồn đến thế" (Nguyễn Minh Cường).



- Soobin Hoàng Sơn, ca khúc "BlackJack" (Soobin Hoàng Sơn).



2. Nữ ca sĩ:



- Hoàng Thùy Linh, ca khúc "Kẻ cắp gặp bà già" (DTAP).



- Mỹ Tâm, ca khúc "Đúng cũng thành sai" (Mỹ Tâm).



- Vũ Cát Tường, ca khúc "Hành tinh ánh sáng" (Vũ Cát Tường).



3. Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca:



- Cẩm Ly, ca khúc "Ngoại ơi con về" (Minh Vy).



- Phi Nhung, ca khúc "Ngồi buồn nhớ mẹ" (Hamlet Trương).



- Phương Anh, ca khúc "Thương lắm miền Trung ơi" (Hoài Duy).



- Phương Mỹ Chi, ca khúc "Bát nhã thuyền" (Viên Hoa).



- Tố My, ca khúc "Mẹ hiểu lòng con" (Phạm Hồng Biển, lời: Tuấn Sông Thu).



4. Nhóm (ban) nhạc:



- Chillies Band, ca khúc "Có em đời bỗng vui" (Chillies Band).



- DaLAB, ca khúc "Gác lại âu lo" (DaLAB).



- Ngọt Band, ca khúc "Lần cuối" (Ngọt Band).



5. Nam diễn viên sân khấu:



- Hữu Châu, vai ông Phán, vở "Cậu đồng".



- Minh Dự, vai Châu Thủy Huệ, vở "Ngược gió".



- Thành Lộc, vai cậu Đồng, vở "Cậu Đồng".



- Võ Minh Lâm, vai Tiết Thiệu, vở "Khát vọng vương quyền".



6. Nữ diễn viên sân khấu:



- Khả Như, vai Hoa, vở "Tuyết Sài Gòn".



- Thanh Hằng, vai bà mẹ, vở "Áo cưới trước cổng chùa".



- Thanh Ngân, vai Ngân, vở "Tướng cướp Bạch Hải Đường".



- Tú Sương, vai Đoàn Hồng Ngọc, vở "Đoàn Hồng Ngọc phá trận Thuần Dương".



7. Diễn viên hài:



- Hoài Linh, vai ông sui, vở "Áo cưới trước cổng chùa".



- Huỳnh Lập, vai người kể chuyện ma, xê-ri "Một nén nhang".



- Lâm Vỹ Dạ, chương trình "Ơn giời cậu đây rồi".



- Trường Giang, chương trình "7 nụ cười Xuân".



8. Vở diễn sân khấu:



- "Áo cưới trước cổng chùa" (đạo diễn: Trần Ngọc Giàu, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang).



- "Bàn tay của trời" (đạo diễn: Ái Như, Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh).



- "Lôi Vũ" (đạo diễn: NSND Việt Anh, Sân khấu Kịch Hồng Vân - Phú Nhuận).



- "Mưu bà Tú" (đạo diễn: Vũ Minh, Sân khấu Kịch IDECAF).



9. Nam diễn viên phim:



- Kiều Minh Tuấn, vai Tùng Sơn, phim "Nắng 3: Lời hứa của cha".



- Lương Thế Thành, vai An, phim "Mẹ ghẻ".



- Nhan Phúc Vinh, vai Minh, phim "Tình yêu và tham vọng".



- Thanh Sơn, vai thầy giáo Duy, phim "Đừng bắt em phải quên".



10. Nữ diễn viên phim:



- Hồng Diễm, vai Khuê, phim "Hoa hồng trên ngực trái".



- Ninh Dương Lan Ngọc, vai Miss Q, phim "Gái già lắm chiêu 3".



- Quỳnh Lam, vai Thảo và Ngọc Bích, phim "Luật trời".



- Thanh Hằng, vai Thiên Kim, phim "Chị chị em em".



- Văn Phượng, vai Diệu, phim "Mẹ ghẻ".



11. Bộ phim:



- "Đôi mắt âm dương" (đạo diễn: Nhất Trung).



- "Hoa hồng trên ngực trái" (đạo diễn: NSƯT Vũ Trường Khoa).



- "Muôn kiểu làm dâu" (đạo diễn: Cẩm Hà, Phạm Tuân).



- "Ròm" (đạo diễn: Trần Thanh Huy).



- "Tình yêu và tham vọng" (đạo diễn: Bùi Tiến Huy).



12. Người dẫn chương trình (MC):



- Đại Nghĩa, chương trình "Giọng ải giọng ai".



- Ngô Kiến Huy, chương trình "Sàn đấu ca từ".



- Trấn Thành, chương trình "Rap Việt".



13. Chương trình truyền hình:



- "Ký ức vui vẻ" (VTV3).



- "Rap Việt" (HTV2).



- "Siêu trí tuệ Việt Nam" (HTV2).

T.K