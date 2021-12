"Thư gửi con gái" là bộ phim ca nhạc dài 45 phút kể một người mẹ đã dành những ngày còn lại của cuộc đời mình viết những bức thư gửi ắp đầy tình cảm gửi con gái.

Thư gửi con gái là bộ phim ca nhạc dài 45 phút do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, đạo diễn Nguyễn Ngọc Chiến thực hiện. Hát chính và đóng chính trong phim là Sao Mai Thu Hằng vai My, vai Lan - mẹ của My - do nghệ sĩ Thúy Hà đóng.

Nghệ sĩ Thuý Hà, Sao Mai Thu Hằng trong cảnh quay.

Chuyện phim Thư gửi con gái vô cùng cảm động về một người mẹ biết mình không qua khỏi vì bệnh nặng, nên đã dành những ngày còn lại của cuộc đời mình để viết những bức thư gửi cho con gái.

Người mẹ đã nói dối con rằng mình qua nước ngoài làm việc để con gái nhỏ không quá đau buồn. Trong suốt nhiều năm, người bạn học thân thiết đã hoàn thành tâm nguyện của người mẹ, liên tục gửi thư cho con gái theo thời gian cho tới khi My trưởng thành.

Cốt truyện đầy cảm động về tình mẫu tử được kể bằng âm nhạc, lời thoại cùng với diễn xuất của ca sĩ Thu Hằng, diễn viên Thúy Hà, cùng các diễn viên Thu Hương, Thiên Lâm… đã đem đến cho khán giả những phút giây xúc động, nghẹn ngào.

Nhạc sĩ Xuân Trí đảm trách vai trò Giám đốc âm nhạc, viết ca khúc, hòa âm phối khí, viết nhạc nền… cho phim. Anh viết tổng 16 trích đoạn dựa theo nội dung cốt truyện phim và lời thoại của nhân vật. Trong đó, Xuân Trí viết 3 ca khúc hoàn toàn mới là Hoa của mẹ, Thư gửi con gái và Ngày mình bên nhau.

Nhạc sĩ Xuân Trí cùng Sao Mai Thu Hằng thân thiết trong phòng thu.

Âm nhạc và đặc biệt là các ca khúc được nhạc sĩ Xuân Trí viết với giai điệu và quãng giọng phù hợp với tính cách, số phận nhân vật, khi vang lên đúng lúc đã đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào, chạm trái tim người xem. Điều đáng chú ý là dù câu chuyện phim buồn, nhưng giai điệu những ca khúc không bi lụy mà mang màu sắc lạc quan, ấm áp, hướng về tương lai tươi sáng, như thông điệp bộ phim gửi gắm.

Nhạc sĩ Xuân Trí cho biết, anh đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết, viết nhạc cùng các ca khúc trong phim Thư gửi con gái. Khi phim lên sóng và nhận những phản hồi tích cực từ khán giả, những lời khen từ anh chị em trong ê-kíp cũng như giới chuyên môn, “Xuân Trí thấy vui và lấy đó làm động lực để thực hiện tốt hơn những tác phẩm kế tiếp”.

Theo nhạc sĩ Xuân Trí, viết ca khúc thông thường nếu có cảm xúc sẽ rất nhanh hoàn thành tác phẩm nhưng với nhạc phim thì không thể viết bằng cảm tính như vậy. Nhạc sĩ cần hiểu kịch bản, câu chuyện phim như thế nào, nhân vật trong phim cũng như người thể hiện ca khúc là ai? Như thế mới có thể viết ca khúc đúng tinh thần, cảm xúc mà phim và nhân vật. Xuân Trí bảo may là anh có thời gian đủ trải nghiệm, với nhiều ca khúc, nhiều thể loại nên khi viết nhạc phim anh không bị bỡ ngỡ.

Có thể hiểu viết nhạc phim không được tự do sáng tác theo bản năng, phải có kinh nghiệm và điều khó nhất là làm sao để gửi vào tác phẩm cảm xúc và chạm tới trái tim người nghe. Dù khó nhưng nhạc sĩ Xuân Trí khẳng định viết nhạc phim với anh rất thú vị. “Nếu viết ca khúc bằng cái tâm, suy nghĩ tích cực thì tự nhiên mình sẽ viết được những giai điệu lời ca đẹp và ý nghĩa” - anh nói.

Với nhạc sĩ Xuân Trí, phim ca nhạc Thư gửi con gái, và đặc biệt là 3 ca khúc mới Hoa của mẹ, Thư gửi con gái và Ngày mình bên nhau có ý nghĩa, giống như việc anh đã tìm được đáp án cho một đề bài khó, góp thêm những món ăn tinh thần ý nghĩa gửi tới khán giả.

Link trailer phim ca nhạc "Thư gửi con gái":

Tình Lê