"Hình ảnh, phong cách của tôi khá cá tính, tạo cho người đối diện cảm giác ghê gớm nhưng sự thật tôi sống khép kín, nội tâm. Tôi trông thế thôi nhưng tâm lý yếu, mong manh lắm!", NSƯT, Trung tá Phương Anh nói.

Gặp Phương Anh một chiều tháng 3 tại TP.HCM nhân ngày cô phát hành MV Hãy cho em yêu anh. Đã lâu rồi, cái tên Phương Anh mới trở lại.

NSƯT/Trung tá Nguyễn Phương Anh.

Tùng Dương phải thế nào mới thành công chứ!

Hãy cho em yêu anh là bài Ballad day dứt mà Lê Thành Trung - tác giả bài Cơn mơ băng giá, gửi gắm. Kỳ thực, MV quay đơn giản, không nổi bật hơn phần lớn MV nhan nhản trên thị trường hiện tại. Song với Phương Anh, MV này thật đặc biệt vì là MV chính thức đầu tiên sau 17 năm sự nghiệp! Trước đó, năm 2019, cô có phát hành MV Em sẽ đến nhưng chỉ là MV cover nhạc phim Globin (Hàn quốc).

Bài hát tạm ổn, MV kinh phí thấp nhưng giọng Alto của Phương Anh không có chỗ chê. Với số lượng Alto đếm trên đầu ngón tay ở Việt Nam, giọng Phương Anh là hàng hiếm. Cô hát trầm nhưng ấm, mượt, không khào như Ngọc Anh. Nhờ vậy, album nhạc Phú Quang của cô là một màu sắc riêng, không đụng độ Ngọc Anh.

Nghe Phương Anh hát 'Hãy cho em yêu anh':

browser not support iframe.

Nhìn lại số sản phẩm trong 17 năm sự nghiệp của Phương Anh, cô không hẳn quá lười: Phương Anh - Sao Mai điểm hẹn; Giấc mơ; 9; Phương Anh Acoustic; album nhạc Phú Quang;… Chưa kể các bản thu nhạc xưa hoặc tình khúc Lê Uyên Phương. Phương Anh thu nhiều nhưng thảy là CD, không có MV. Nói đến đây, cô cười, tự nhận "cổ lỗ sĩ".

Rồi, Phương Anh phân trần: "Nói tôi xao nhãng ca hát vì chạy theo tình yêu thì hơi oan! 4 năm sau Sao mai điểm hẹn, tôi mới gặp ông xã". Tựu trung, thời trẻ, Phương Anh nhát, không dám một thân một mình Nam tiến nên cứ bám trụ thị trường Hà Nội. Mặt khác, thị trường khi ấy chưa chuyên nghiệp như bây giờ. Phương Anh không có người quản lý hoặc nhạc sĩ đứng sau vạch ra định hướng phù hợp. Vì thế, nhịp công việc của cô cứ chậm dần. Phải đến khi bố chồng mất, cô mới theo ông xã vào TP.HCM định cư cùng mẹ chồng.

"Tôi vẫn tiếc mãi. Nếu được quay lại năm 2004, tôi sẽ quyết liệt, dấn thân vào âm nhạc, tạo ra những giá trị xứng đáng hơn. Tôi tiếc nhưng không chạnh lòng khi các bạn cùng lứa Sao mai của tôi năm đó bây giờ có vị trí. Như Tùng Dương, cậu ấy phải thế nào mới thành công chứ! Chẳng mấy người say nghệ thuật, hoạt động đầy năng nổ như cậu ấy cả", Phương Anh nói.

Phương Anh vẫn nhớ năm 2004, khi đã vào biên chế Đoàn Nghệ thuật quân chủng Hải quân, cấp trên thoải mái cho cô bay nhảy, thậm chí Nam tiến. Cô luôn cảm ơn cấp trên tạo điều kiện tốt nhất để mình theo đuổi nghiệp ca hát. Hiện, Phương Anh là một NSƯT, trung tá quân đội và vẫn đi hát... thả phanh. Dĩ nhiên, cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với tư cách người lính.

"Mọi người rất thích nghe tôi hát, nhất là các bạn cùng lứa mình ngày xưa. Các anh lên sĩ quan, chỉ huy cả rồi. Họ tự hào khi tôi là một nghệ sĩ. Nếu thấy tôi trên TV, họ sẽ hào hứng nói rằng: Đấy, người nhà hải quân chúng tớ đấy! Ngày xưa, tôi thường đi Trường Sa, giờ các đoàn khác đi nhiều nên hải quân văn công cũng ít đi hơn. Tôi vẫn nhớ những người lính ở đảo xa ái mộ mình thế nào. Mỗi chuyến đi đều thư, quà đầy ắp, về đến đất liền vẫn còn thư!", Phương Anh tự hào cho hay.

Ông xã theo đạo Hồi yêu con, ủng hộ vợ

Giọng vốn hay, Phương Anh hát càng nồng nàn, da diết hơn từ khi... lấy chồng. Anh tên Muhammed Khan, sinh ở Việt Nam, con lai giữa Việt Nam và Pakistan. Anh nói tiếng Việt như người Việt nhưng lại không nói được tiếng Urdu như bố và họ hàng ở Pakistan. Ngoài ra, anh nói thạo cả tiếng Mã Lai và tiếng Anh. Sống trong cộng đồng người Việt, Muhammed thường được gọi họ là "Khan", lâu dần mọi người tưởng anh tên "Khang".

Muhammed và 2 con sinh đôi đều theo đạo Hồi gốc, Phương Anh lấy chồng nên cũng theo đạo. Nói đến đây, Phương Anh cảm ơn bố chồng - người rất hiền và tâm lý. Sinh thời, ông từng nói với vợ chồng cô: "Các con còn trẻ, cứ sống sao thấy thoải mái và đảm bảo giao tiếp, công việc. Chúng ta đang sống ở Việt Nam, không phải một quốc gia Hồi giáo”. Vì thế, Muhammed chỉ lên Thánh đường Masjid Al Rahim (Quận 1, TP.HCM) đọc kinh mỗi Thứ 6. Dĩ nhiên, gia đình cô kiêng kỵ tuyệt đối thịt lợn.

Nhờ lấy chồng theo đạo, Phương Anh biết nấu món cà-ri đặc trưng của người Hồi giáo. Tháng Ramadan hằng năm, cô và mẹ chồng đều đi Thánh đường. "Dĩ nhiên, chúng tôi mặc trang phục đạo Hồi. Những người theo đạo gặp đều chào nhau rất vui vẻ", NSƯT kể.

13 năm hôn nhân của Phương Anh và Muhammed.

Khoảng cuối năm 2017, một "vận hạn quá lớn" xảy đến với gia đình Phương Anh khiến mọi thứ trong cuộc sống cô đảo lộn. Cô kể: "Tôi chỉ có thể nói vợ chồng tôi mất một khoản tiền rất lớn, từ thiệt hại kinh tế dẫn đến thiệt hại tinh thần khủng khiếp. Mấy năm trời, tôi sống dưới đáy suy sụp. Tôi như muốn buông bỏ mọi thứ, không còn tha thiết công việc. Cả tôi và chồng đều mệt mỏi, chán chường nên đóng cửa lòng mình, kể với với chính người còn lại, không muốn chia sẻ với nhau nữa.

Thú thật, cả hai khi ấy ở bờ vực căng thẳng rồi. Nếu không đủ cố gắng, chúng tôi có thể rạn nứt. May sao, sau sóng gió, chúng tôi nhận ra vẫn yêu nhau, cần nhau và gia đình vẫn thiêng liêng nhất! Chúng tôi khuyên nhau còn người là còn của, còn đôi tay thì sợ gì không kiếm lại tiền. Vậy mà cái hạn ấy vừa xong, vợ chồng tôi tiếp tục bị lừa tiền. Số tiền không quá nhiều nhưng thật là cảnh ấy ám ảnh tôi để bây giờ 'nhắc tới, tôi vẫn rùng mình".

Sinh nhật 6 tuổi của cặp song sinh nhà Phương Anh.

Phương Anh thấy may mắn khi chồng luôn ủng hộ vợ và yêu con. Muhammed mạnh mẽ, lý trí, hơi nóng tính nhưng không bảo thủ, áp đặt vợ. Trong nhà, vợ chồng bình đẳng, Muhammed giao tiếp khéo nên mọi người thường nghĩ Phương Anh "kèo trên". Cuộc sống vợ chồng rất thoải mái, các con đã vào lớp 2. Nếu Phương Anh đi diễn, ông xã ở nhà chăm 2 con, chưa kể có bà hỗ trợ.

"Căn bản là anh yêu con nên thích chăm con, không xem đó là gánh nặng. Anh là người có trách nhiệm. Hồi tôi sinh con, anh đi làm rất mệt hoặc đã uống say bí tỉ vẫn chăm con ban đêm để vợ ngủ. Mọi thứ như tắm, dỗ, chơi với con… anh đều làm tốt. Có hôm tôi đi vắng, anh đã tự nấu những món ngon cho con thay vì mang 2 bé sang nhà bà", Phương Anh cho hay.

Theo NSƯT, ông xã cô kinh doanh ổn định, là trụ cột tài chính, không quá giàu có nhưng đủ để vợ không phải lăn tăn lo nghĩ chuyện tiền nong. Dù vậy, Phương Anh quyết độc lập tài chính. Cô nói thêm: "Về phương diện tiền bạc, anh rất thoải mái, chưa bao giờ để ý vợ làm ra bao nhiêu tiền hay yêu cầu hằng tháng tôi phải đóng góp bao nhiêu".

Muhammed không tỏ ra tự hào về vợ nhưng khi mọi người nhận ra Phương Anh, anh lại vui ra mặt. Kể từ khi lấy chồng, Phương Anh hát hay hơn, nhất là tải vào những trải nghiệm qua 3 năm sóng gió.

"Hình ảnh, phong cách của tôi khá cá tính, tạo cho người đối diện cảm giác ghê gớm nhưng sự thật tôi sống khép kín, nội tâm. Tôi trông thế thôi nhưng tâm lý yếu, mong manh lắm!", NSƯT cười.

Phương Anh hát 'Em sẽ đến' (I will come to you like the first snow):

browser not support iframe.

Gia Bảo