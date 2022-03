Trong buổi K-ICM ra mắt album thứ 3 tựa đề "Hoa", Phương Thanh khóc vì xúc động trước thành quả của chị và con trai nuôi thực hiện ròng rã thời gian qua.

Phương Thanh nói về việc nhận K-ICM làm con nuôi: "10 năm qua, tôi không tìm được một bài nào hay. Đang trên đường trở lại showbiz, tôi gặp K-ICM. Ban đầu, con gọi tôi là "cô", rồi từ từ gọi "má" lúc nào không hay. Sau khi nhận má - con, K-ICM sáng tác cho tôi bài Chân mây vô cùng bay bổng, nữ tính. Mọi thứ đều là duyên, món quà này với tôi thật quá tuyệt vời".

Phương Thanh bên K-ICM.

Hoa là album phòng thu thứ 3 của nhà sản xuất trẻ K-ICM. Âm nhạc chủ đạo của sản phẩm là sự pha trộn của âm nhạc dân tộc và nhạc Dance điện tử. Album có sự góp giọng của 5 ca sĩ nổi tiếng: Phương Thanh, Bùi Anh Tuấn, Đồng Lan, Văn Mai Hương và Trung Quân. K-ICM tiết lộ, anh sẽ phát hành đến 5 MV cho album này, bắt đầu từ MV Chân mây qua giọng hát Phương Thanh.

MV Chân mây gây ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ ở Tà Xùa và Mộc Châu. Phương Thanh, K-ICM và ê-kíp phải làm việc trong tiết trời lạnh -2 độ C đến - 5 độ C. Phương Thanh hóa thân thành người thiếu phụ luôn ngóng chờ ngày gặp lại người xưa còn K-ICM là chàng thư sinh nho nhã, yêu tự do, đất trời và cuộc sống.

Trong bài hát, K-ICM đã đưa vào đàn nhị, sáo trúc và đàn tranh trên nền nhạc điện tử dưới sự cố vấn âm nhạc của TS - NSƯT Hải Phượng. Phương Thanh và K-ICM đều diện cổ phục Việt được phục dựng chuẩn đẹp lộng lẫy, bắt mắt. Tinh thần xuyên suốt dự án lớn của K-ICM lần này là tôn vinh giá trị cổ truyền.

Sau khi xem MV Chân mây, Phương Thanh bật khóc vì xúc động. Chị nói mình không kìm được cảm xúc dâng trào sau khi nhìn thấy thành quả chung sau thời gian quay vất vả. "Đừng ai hỏi tôi cát-sê bao nhiêu, hãy hỏi K-ICM đã bỏ ra bao nhiêu tiền để làm một MV tuyệt vời thế này", chị nghẹn giọng nói.

Phương Thanh khóc xúc động.

Phương Thanh chia sẻ thêm: "Sức khỏe, nhiệt huyết, tâm huyết và tình yêu trong tôi còn lại bao nhiêu, tôi để dành hết cho K-ICM để con luôn có tôi ở bên mình. Ngược lại, K-ICM cũng sẽ là con nuôi duy nhất đứng sau má Phương Thanh. Những bạn trẻ như K-ICM sẽ còn đi xa lắm, Phương Thanh ở nhà nấu cơm là đủ. Người đi trước phải hướng lớp trẻ bơi ra biển lớn. K-ICM gặp chuyện gì, tôi sẽ đỡ bằng hết để con thoải mái làm nghề".

Hoa là dự án âm nhạc lớn nhất năm 2022 của K-ICM. Theo đó, Hoa không chỉ là bộ phận của cây mà hướng đến những gì tinh túy của đất trời, là cảm hứng nghệ thuật bất tận trong lịch sử. Hoa của K-ICM là kết tinh tình yêu nghệ thuật, sân khấu và cuộc sống - những gì tốt đẹp nhất anh đã cống hiến cho đời.

Từ đây đến tháng 8, K-ICM sẽ tiếp tục phát hành các MV còn lại trong album Hoa và tổ chức liveshow cá nhân.

Trích đoạn MV 'Chân mây'

Mỹ Loan