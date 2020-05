– 3 năm kể từ sau đăng quang Quán quân Vietnam Idol Kids 2017, Thiên Khôi ra mắt MV ca khúc tự sáng tác đánh dấu sự trưởng thành về giọng hát lẫn hình ảnh.

MV “Biết em lại vô tình” là sản phẩm mới nhất của Quán quân Vietnam Idol Kids 2017 Thiên Khôi kết hợp cùng Juun Đăng Dũng. Ca khúc do chính Thiên Khôi sáng tác trong vòng 15 phút. Do chưa trải qua mối tình nào, cậu lấy cảm hứng từ phim ảnh và những câu chuyện từ cuộc sống xung quanh để viết nên ca từ.

Thiên Khôi đánh dấu sự lột xác trong sản phẩm kết hợp cùng Juun Đăng Dũng.

MV kể về câu chuyện tình tay ba giữa 2 anh em (Thiên Khôi và Juun Đăng Dũng đóng) cùng trót yêu một cô gái. Bối cảnh câu chuyện được quay tại Đà Lạt với hình ảnh trau chuốt, chỉn chu. Chi phí đầu tư MV cũng do Thiên Khôi tích góp từ tiền cát-xê đi hát cộng thêm sự hỗ trợ của bố mẹ.

Trước ý kiến cho rằng tuổi 15 nhưng hát về tình yêu có phần không phù hợp, Thiên Khôi cho biết bản thân hoàn toàn không đặt nặng những vấn đề này: “Dù chưa trải qua mối tình nào nhưng những gì em sáng tác đều dựa trên cảm nhận xung quanh mình. Em nhìn từ bạn bè, những anh chị lớn hơn, hay thậm chí là cảm xúc thích một ai đó như ở lứa tuổi em... Từ những điều ấy giúp em đủ tư liệu để viết nên ca khúc”.

Nam ca sĩ trẻ cũng cho hay bản thân hiện đang trong giai đoạn vỡ giọng nên gặp khá nhiều áp lực. Tuy nhiên, do xác định âm nhạc là con đường đi lâu dài nên cậu cố gắng thích nghi, luyện tập. Trong năm 2020, giọng ca 15 tuổi kỳ vọng có thể tạo nhiều sự bức phá trên con đường âm nhạc với loạt dự án mình ấp ủ.

Thiên Khôi sinh năm 2005, là quán quân cuộc thi Vietnam Idol Kids 2017. Sau đăng quang, cậu tập trung cho việc học văn hóa tại trường. Nam ca sĩ trẻ cũng cho ra mắt một số MV như Nắng vui, Là tôi và âm nhạc, Tung tăng, Be the one you want… Ngoài ra, cậu còn tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình ca nhạc - thời trang như Duyên dáng Việt Nam, Asia Kids Fashion Week, Ngôi sao Tài năng quốc tế diễn ra tại Hong Kong.

MV “Biết em lại vô tình” của Thiên Khôi và Juun Đăng Dũng

Thúy Ngọc