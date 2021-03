Ngoài ngày giổ Tổ chính (12/8 âm lịch), hàng năm ca sĩ Quang Hà đều tổ chức lễ giỗ Tổ nghề tại nhà riêng của mình ở TP.HCM.

Ca sĩ Quang Hà vừa tổ chức lễ cúng Tổ nghiệp sân khấu tại nhà riêng ở TP.HCM. Là người đứng sau hỗ trợ Quang Hà, anh trai kiêm quản lý Quang Cường đã chu đáo chuẩn bị mọi thứ để buổi lễ được diễn ra trang trọng.

Đến buổi lễ cúng Tổ nghiệp sân khấu là những đồng nghiệp thân thiết với Quang Hà và Quang Cường như: nhạc sĩ Nguyên Hà, Pha Lê, Lâm Vũ, Bằng Cường, MC Anh Quân, MC Quốc Bình, Uyên Trang, Lê Khắc Minh, Trần Vũ...

Theo Quang Hà, ngoài ngày cúng Tổ ngày sân khấu chính thức (12/8 âm lịch) thì hơn 10 năm qua, cứ mỗi dịp đầu năm, anh đều tổ chức lễ cúng Tổ nghiệp sân khấu tại nhà riêng để cầu lộc, bình an cũng như bày tỏ lòng biết ơn đến tổ nghề. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay, nam ca sĩ cúng Tổ muộn hơn so với mọi năm.

Ca sĩ Pha Lê đưa con tới giỗ Tổ tại nhà Quang Hà.

Sau buổi lễ, Quang Hà cùng các nghệ sĩ đã có bữa tiệc ăn uống thân mật cùng nhau. Lâm Vũ, Uyên Trang, Bằng Cường, Pha Lê... góp vui bằng những ca khúc sôi động. Á quân The voice Kids Mai Chí Công cũng tham gia buổi tiệc, cậu đàn piano cho ca sĩ Quang Hà hát.

Trong năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng Quang Hà vẫn đắt show, không bị ảnh hưởng nhiều. Tháng 5/2021 tới đây, liveshow Hà show của Quang Hà sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu Nghị - Việt Xô Hà Nội với nhiều khách mời đình đám như Bằng Kiều, Hồng Nhung, Lệ Quyên, Minh Tuyết...

Ngân An