Cái chết của rapper Drakeo the Ruler khiến làng nhạc Mỹ bàng hoàng, Snoop Dogg, Ice Cube, 50 Cent và Drake đều bày tỏ sự đau buồn trên trang cá nhân.

Rapper Drakeo the Ruler tên thật là Darrell Caldwell sinh năm 1993. Tối 19/12, anh đã bị đâm ở phía sau sân khấu lễ hội âm nhạc Once Upon a Time tại ở Los Angeles, Mỹ. Vết thương quá nặng nên rapper 28 tuổi đã không thể qua khỏi ngay sau đó.

Giọng ca Talk to Me dự kiến sẽ trình diễn tại sự kiện này nhưng đã không thể lên sân khấu. Drakeo the Ruler đã được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch vào thời điểm 8h39' tối. Nhân chứng kể lại anh đã bị đâm gục và nằm xuống sàn với rất nhiều máu chảy ở mặt.

Vào khoảng 10h tối, những người tham dự sự kiện âm nhạc được yêu cầu rời khỏi địa điểm này. Lễ hội bị hủy bỏ sớm trước khi diễn ra màn trình diễn của 50 Cent, Snoop Dogg... Các nghệ sĩ biểu diễn cũng nhanh chóng rời địa điểm biểu diễn sau khi hay tin Drakeo the Ruler bị đâm.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra sự việc để tìm ra kẻ thủ ác.

An Na