B Ray trở lại với dự án MV 'Con gái rượu' sau thời gian tìm cảm hứng mới. Âm nhạc của anh vẫn gai góc, nhưng đã phần nào nhẹ nhàng và dễ cảm hơn.

Rapper B Ray vừa ra mắt MV Con gái rượu kết hợp cùng Masew. Dự án nằm trong album Loser2Lover đã ra mắt cách đây không lâu. MV hiện đã lọt Top trending của YouTube cùng hàng nghìn bình luận tích cực từ cư dân mạng.

Bài hát nói về một cô con gái rượu của gia đình giàu có, sinh ra trong nhung lụa nhưng lại không may mắn trong chuyện tình cảm. Trải qua vài mối tình, cô chịu nhiều tổn thương khi luôn gặp những gã đàn ông xấu tính. Từ câu chuyện trên, B Ray gửi thông điệp đến giới trẻ về việc mạnh mẽ, tự tin hơn, hãy cứ mở lòng rồi hạnh phúc sẽ tìm đến.

Trong ca khúc này, B Ray cũng dùng nhiều thủ thuật chơi chữ với những câu rap như: "Bản thân con gái rượu thì chỉ gặp con trai cưng", "Anh có thể vờ xa xỉ, nếu điều đó sẽ làm em Gucci",... Giai điệu, ca từ cũng mang đậm phong cách rap trước nay của nam rapper.

Nam rapper muốn khán giả quan tâm đến mình vì âm nhạc.

B Ray tự nhận mình đằm tính, thích yên bình nhưng trong âm nhạc là một con người khác hoàn toàn. “Có lúc tôi là một thằng nhóc giận dữ. Lúc khác lại nói chuyện gay gắt, hoặc có khi lại trở nên buồn bã. Sự nổi loạn đó tôi để dành trong âm nhạc”, anh chia sẻ. Chính sự cá tính và gai góc khiến B Ray không ít lần vướng ồn ào, có lượng anti-fan khá nhiều.

Sau những tai tiếng, B Ray cho biết đã dần tiết chế hơn. Âm nhạc của anh vẫn gai góc, nhưng đã phần nào nhẹ nhàng và dễ cảm hơn. Nam rapper cũng cư xử tỉnh táo, cầu thị trước những bình luận công kích.

B Ray là rapper nổi tiếng trong cộng đồng underground với nhiều bài rap gai góc. Năm 2018, anh có ca khúc Con trai cưng gây chú ý với khán giả đại chúng. Một số ca khúc thành công khác của nam rapper như: Đừng tin her, Do for love, Ex's hate me, Xin đừng nhấc máy, Cao ốc 20,...

MV 'Con gái rượu' của B Ray

Thúy Ngọc