browser not support iframe.

Tối 15/7, nam ca sĩ Wren Evans chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mang tên Fashion 3. Đây là dự án âm nhạc cá nhân của Wren Evans sau hơn một tháng xuất hiện trong MV Fever kết hợp cùng K-ICM.

Fashion 3 là một thử nghiệm mới của Wren Evans khi âm nhạc và MV hoàn toàn đi ngược lại xu hướng chung của thị trường V-Pop. Ca khúc lần này mang hơi thở Âu Mỹ của những thập niên trước, khi mà chất nhạc Funk và Hip-hop đang thịnh hành. Bản phối của ca khúc bắt tai, sôi động và Wren Evans chỉ mất một tuần để cho ra đời Fashion 3.

Trong ca khúc lần này, Wren Evans tiếp tục thể hiện bằng tiếng Anh. Trước thắc mắc về việc ca khúc bằng tiếng Anh sẽ gây cản trở trong việc tiếp cận với khán giả Việt Nam, Wren Evans chia sẻ: “Đây là định hướng ban đầu của tôi, với âm nhạc mang màu sắc US-UK việc hát tiếng Anh sẽ dễ dàng truyền tải cảm xúc hơn. Có thể trong thời gian đầu mọi người sẽ cảm thấy lạ lẫm, nhưng sau này sẽ có cái nhìn dễ chịu hơn. Tuy nhiên trong tương lai, tôi chắc chắn sẽ hát bằng tiếng Việt, để có thể mang đến trải nghiệm đa dạng hơn cho khán giả”.

Decao vốn được biết đến là fanshionista, stylist tại Việt Nam. Anh hoàn toàn phụ trách phần hình ảnh của. Fashion 3 lấy bối cảnh trong một chiếc hộp. Tại đó, nam ca sĩ và Decao thỏa sức khoe dáng trong những bộ trang phục thời thượng, phù hợp với không khí bài hát.

Bạn diễn của Wren Evans trong MV đa phần là những người mẫu ngoại quốc da trắng và cả da màu. Wren Evans muốn truyền tải thông điệp về sự bình đẳng giữa con người với nhau, sự hòa hợp giữa các sắc tộc trên toàn thế giới.

Wren Evans (Phan Lê), sinh năm 2001, đang là học sinh cấp 3 của trường Alexandre Yersin tại Hà Nội. Nam ca sĩ trẻ Wren Evans thông thạo tiếng Anh lẫn tiếng Pháp, hiện tại đang theo học cả tiếng Tây Ban Nha.

Bên cạnh khả năng ngoại ngữ, Wren Evans còn theo học piano từ khi mới lên 10, ngoài ra anh còn biết chơi Guitar và Bass Guitar. Về mảng sáng tác nhạc, Wren Evans cũng thể hiện được những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Sau khi ra mắt Fashion 3, Wren Evans sẽ tiếp tục thực hiện sản phẩm âm nhạc tiếp theo, dự kiến vào tháng 9. Trong thời gian này, Wren Evans sẽ tập trung hoạt động sáng tác, trình diễn các ca khúc của mình tại Việt Nam trước khi sang Mỹ và Pháp để học nâng cao về âm nhạc.

Ngọc Mai

Sau "If you love me", "Fever" (Cơn sốt) tiếp tục là ca khúc 100% tiếng Anh của K-ICM được trình bày bởi ca sĩ mới Wren Evans.