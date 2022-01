Một nguồn tin xác nhận với trang People, 'ông trùm' 62 tuổi Simon Cowell và bạn gái Lauren Silverman đã đính hôn.

Trang People đưa tin, Simon Cowell đã cầu hôn bạn gái kém 18 tuổi Lauren Silverman vào đêm Giáng sinh ở đảo Barbados, Caribe - nơi hai người gặp nhau lần đầu.

Cụ thể, Cowell và Lauren có chuyến du lịch cùng đại gia đình ở đảo này. Cả hai đã đi dạo cùng nhau vào buổi đêm. 'Ông trùm' nổi tiếng bất ngờ cầu hôn bạn gái trên bãi biển trước sự chứng kiến của bé Eric 7 tuổi - con chung của hai người - và Adam là con riêng của Lauren.

Nguồn tin nói với People: "Cả hai đều rất hạnh phúc! Họ đã ở bên nhau một thời gian dài và rất yêu thương nhau. Nên việc cầu hôn không gây bất ngờ lớn với người thân trong gia đình đôi bên".

Simon Cowell và Lauren Silverman.

Nguồn tin của trang The Mirror nói thêm: "Họ đang yêu nhau một cách sâu sắc. Dường như thời gian giãn cách xã hội đã khiến họ gần gũi nhau hơn bao giờ hết. Lauren hoàn toàn choáng váng kihi Cowell nói lời cầu hôn. Cô ấy bật khóc - những giọt nước mắt hạnh phúc - và đồng ý gần như lập tức".

Sau khi thông tin lan truyền rộng rãi, người đại diện truyền thông của Cowell cũng xác nhận tin nhà sản xuất chương trình 62 tuổi đính hôn là thật.

Simon Cowell là 'ông trùm truyền thông' trong làng giải trí Mỹ. Ông là nhà sản xuất các chương trình America's Got Talent, La Banda,... đồng thời là giám khảo nổi tiếng của các chương trình Pop Idol, American Idol, The X Factor, Britain's Got Talent,... Cowell nhiều năm được tạp chí Time chọn là một trong 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

Sự nghiệp lẫy lừng, đời tư Simon Cowell còn ồn ào hơn. Lịch sử tình trường của 'ông trùm truyền thông' đầy rẫy bóng hồng. Ông thường xuyên hẹn hò nhiều người đẹp và duy trì mối quan hệ như vậy trong nhiều năm qua.

Đáng lưu ý, Cowell không ít lần hẹn hò cả "hoa có chủ". Năm 2011, ông thông tin từng hẹn hò với vợ cũ của tài tử Charlie Sheen là Denise Richards khi cô đang mang bầu 8 tháng. Năm 2013, Cowell tuyên bố sốc đang qua lại với Lauren Silverman khi cô đã đính hôn với tỷ phú bất động sản Andrew Silverman - bạn thân của ông. Sự kiện "giật vợ bạn thân" của Cowell gây ồn ào dư luận thời gian dài.

Đến nay, mọi thứ hoàn toàn lắng xuống, Cowell cũng đã cầu hôn Lauren, cho cô một danh phận chính thức. Cả hai có con chung là bé Eric.

Đám cưới hài hước của Simon Cowell trong dự án 'Comic Relief'

Cẩm Loan