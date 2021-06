Angela Trâm Anh là mẹ đơn thân, một mình chăm lo cậu con trai 5 tuổi. Nữ ca sĩ được nhận xét hiền lành, gần gũi và rất yêu nghề.

Sau thời gian chống chọi ung thư gan, ca sĩ Angela Trâm Anh vừa trút hơi thở cuối cùng tại Mỹ vào 7 giờ 7 phút sáng 1/6 (giờ địa phương), hưởng dương 36 tuổi. Sự ra đi của cô khiến gia đình, đồng nghiệp và nhiều khán giả xót xa.

Angela Trâm Anh qua đời không lâu sau khi mắc bạo bệnh.

Nhạc sĩ Lê Xuân Trường - người anh thân thiết của nữ ca sĩ cho biết cô phát hiện mắc bạo bệnh vào đầu năm 2021. Trâm Anh giấu kín bệnh tình, chỉ thông báo cho một vài người bạn thân biết. Những ngày chống chọi bệnh tật, cô buồn bã và bật khóc khi tâm sự cùng mọi người.

Angela Trâm Anh sinh năm 1985 tại Việt Nam. Cô cùng gia đình sang Mỹ định cư từ năm 5 tuổi theo diện bảo lãnh. Nữ ca sĩ tốt nghiệp chuyên ngành y tá, điều dưỡng. Cô là y tá trưởng và từng công tác trên các chuyến bay quốc nội tại tiểu bang California. Trước khi qua đời, cô vẫn đang theo học lấy bằng thạc sĩ.

Trâm Anh theo đuổi con đường âm nhạc từ năm 26 tuổi. Nhờ giọng hát truyền cảm cùng ngoại hình nổi bật, cô được chủ một trung tâm ca nhạc hải ngoại tuyển chọn làm ca sĩ chính thức. Nữ ca sĩ định hướng phong cách gợi cảm, cá tính qua các ca khúc nhạc ngoại quốc như: My way, I will survive, Seasons in the sun... bản hit làm nên tên tuổi của cô là Không cần nói.

Theo các đồng nghiệp, nữ ca sĩ tuy có sự nghiệp ca hát không dài nhưng luôn nỗ lực và nhiệt huyết với nghề. "Một tiếng hát quá đẹp. Giàu cảm xúc lẫn kỹ thuật, hoàn toàn có khả năng nổi tiếng hơn. Nay nghe tin chị qua đời lòng bỗng hẫng đi, quả thật cuộc đời quá vô thường", một fan của cô chia sẻ.

Angela Trâm Anh bên các đồng nghiệp khi còn hoạt động ca hát.

Theo nhiều bạn bè, Angela Trâm Anh có cuộc sống khá gian truân. Cô là mẹ đơn thân và nuôi cậu con trai 5 tuổi. Dù gặp nhiều khó khăn, vất vả song nữ ca sĩ vẫn luôn cố gắng để làm mọi thứ tốt nhất cho con nhỏ và gia đình.

Một vài nghệ sĩ từng tiếp xúc với Angela Trâm Anh nhận xét cô rất hiền lành, gần gũi. Nhiều đồng nghiệp trong và ngoài nước như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên, Linda Trang Đài, Cindy Thái Tài... đều bất ngờ khi hay tin cô qua đời đột ngột. Ca sĩ Phi Nhung cũng tiết lộ con gái cô và Angela Trâm Anh là đồng nghiệp làm y tá tại bệnh viện.

"Tôi từng làm việc với Trâm Anh trong một chuyến lưu diễn và quay hình tại Bangkok (Thái Lan). Cô ấy có giọng hát đẹp. Tôi sẽ luôn nhớ về cô bé đáng yêu và hiền lành này. Yên nghỉ em nhé", nhạc sĩ Kevin Khoa chia sẻ.

Thúy Ngọc