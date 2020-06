Hai nữ diva Thanh Lam và Mỹ Linh đã vào viện thăm nhạc sĩ Phó Đức Phương khi biết ông bị ung thư. Điều họ thấy ở người nhạc sĩ tài hoa này là khát vọng sống, tinh thần lạc quan.

Ca sĩ Mỹ Linh cho biết, cách đây hơn 10 ngày chị và diva Thanh Lam đến thăm nhạc sĩ Phó Đức Phương tại bệnh viện và ông tiếp đón bằng đôi mắt sáng rực và miệng cười rộng đến mang tai.

“Chú Phương tâm sự với chúng tôi về bệnh tình từ lúc đi thử máu thế nào, vào viện điều trị ra sao. Lúc về, hình ảnh tôi bắt gặp lúc đầu khi vào gặp chú cứ ám ảnh mãi. Tôi nghĩ rằng với sự lạc quan của nhạc sĩ Phó Đức Phương, năng lượng sống sẽ là sức mạnh để ông vượt qua cơn bạo bệnh này”.

Thanh Lam, Mỹ Linh: 'Chú Phó Đức Phương bệnh nặng nhưng lạc quan'

Về phía Thanh Lam cũng nghẹn ngào cho biết, người nhạc sĩ tài năng bảo cuộc đời mỗi con người luôn phải đối diện với những thử thách và với Phó Đức Phương ông lạc quan khi đón nhận thêm một thử thách đến với mình dù bất ngờ.

“Chú Phương đáng yêu vô cùng, ngay cả lúc đang nằm trên giường bệnh chú cũng nhắc tôi và Mỹ Linh về trách nhiệm của người nghệ sĩ với âm nhạc. Chú nói với chúng tôi rằng vẫn còn giấc mơ, nhiều khát vọng và tôi nghĩ một con người có nhiều hoài bão sẽ vượt qua” - ca sĩ Thanh Lam nói.

Chị Phó Khánh Chi cho biết hôm 2 ca sĩ Thanh Lam - Mỹ Linh vào thăm nhạc sĩ Phó Đức Phương lúc đó rất mệt nhưng vẫn tỏ ra lạc quan. “Nhạc sĩ Trần Tiến biết tin gọi điện hỏi thăm, bố tôi cũng cũng trấn an “cậu đừng lo, tớ vẫn khoẻ”, hay chú Nguyễn Cường đến viện cũng nhận được sự bình thản của bố. Chính tình cảm của các nhạc sĩ, nghệ sĩ là liều thuốc tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho bố tôi giai đoạn này” - chị Phó Khánh Chi - con gái cả nhạc sĩ Phó Đức Phương nói.

Cũng theo chị Phó Khánh Chi, với mong muốn mang lại nhiều cảm xúc tích cực giúp bố yên tâm chữa bệnh, gia đình cùng với các nghệ sĩ tổ chức một đêm nhạc “Khúc hát phiêu ly” diễn ra tối 10/7 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội để tôn vinh các tác phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Theo đó, ca sĩ Tùng Dương cùng đạo diễn Nguyễn Việt Thanh tham gia biên tập chương trình.

Ở vai trò người biên tập, Tùng Dương sẽ lựa chọn các bài hát như thế nào và liệu có “để dành” tác phẩm nào hay nhất cho chính mình thể hiện?, trước thắc mắc của báo giới, rất thẳng thắn Tùng Dương nói: “Đây là đêm nhạc tri ân tác giả không phải cuộc thi mà tôi cần phải thể hiện bản thân. Những tác phẩm của nhạc sĩ Phó Đức Phương chị Thanh Lam, Mỹ Linh từng hát thành công nếu tôi thể hiện cũng sẽ có cách khác nhưng khán giả chắc chắn muốn được nghe các giọng hát quen thuộc.

Ví dụ Trên đỉnh Phù Vân khó ai hát qua nổi Mỹ Linh hay Thanh Lam là Không thể và có thể… Tôi đã lựa chọn những ca khúc ít người hát để thể hiện Đêm nhạc này cát xê của tôi bao xin gửi lại tặng hết cho nhạc sĩ Phó Đức Phương chữa bệnh” - ca sĩ Tùng Dương chia sẻ.

Ca sĩ Tùng Dương - người biên tập chương trình "Khúc hát phiêu ly".

Đêm nhạc “Khúc hát phiêu ly” do nhạc sĩ Trần Đức Minh đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc, biên đạo múa - NSƯT Trần Ly Ly, Tổng đạo diễn chương trình Nguyễn Việt Thanh. Nhạc sĩ Nguyễn Cường và Nguyễn Vĩnh Tiến là hai người dẫn chuyện. Chương trình có sự tham gia của NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Minh Thu và những gương mặt trẻ như nhóm Oplus, nhóm M4U, ca sĩ Phương Anh và sự xuất hiện đặc biệt của NSƯT Thu Huyền.

Điểm nhấn của đêm nhạc có lẽ là sự xuất hiện của những người thân nhạc sĩ Phó Đức Phương, đó là con gái ông - chị Phó Vũ Thư hiện đang là giảng viên trường Nghệ thuật Hà Nội, con trai út - Phó Đức Hoàng - người nhiều năm tu học tại Mỹ từng sáng tác nhiều tác phẩm, đã bảo vệ thạc sĩ, cháu gái Phó An My. Bộ ba sẽ trình tấu những bản nhạc do chính họ sáng tác, như là món quà đặc biệt gửi tặng đến cha, chú của mình.

Sơn Hà