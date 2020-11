“Ngọc nữ bolero” cho biết cô vỡ oà khi đàn chị Nhật Kim Anh nhận lời đóng MV Mắt chị.

MV Mắt chị của Tố My:

browser not support iframe.

Ngày 14/11, MV Mắt chị của Tố My chính thức ra mắt công chúng sau nhiều ngày ấp ủ. Sản phẩm mới của “ngọc nữ bolero” quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng, diễn viên hài Tiểu Bảo Quốc, Quang Tuấn, Nhật Kim Anh…

Mắt chị là ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, nằm trong album Cửu Long tình do nhạc sĩ Phạm Hồng Biển sáng tác. Bài hát được lấy cảm hứng từ câu chuyện cụ bà ở Đồng Tháp 30 năm đi bán vé số để chăm sóc cho người chị gái khiếm thị. Tố My nhiều lần nghẹn ngào trong phòng thu vì xúc động trước lời ca da diết của Mắt chị.

Ca sĩ Tố My trong buổi họp báo ra mắt MV Mắt chị.

Nữ ca sĩ cho biết vì dành nhiều tình cảm cho bài hát nên cô quyết định ra MV Mắt chị, lấy bối cảnh Nam Bộ thời xưa. Mắt chị là câu chuyện tình yêu bi kịch của hai tiểu thư quyền quý do Tố My và Nhật Kim Anh thủ vai. Trong MV, Nhật Kim Anh vào vai người chị bị gia đình ngăn cấm tình yêu còn Tố My trở thành nhân vật nữ phụ khi cô trót thương thầm người yêu của chị gái.

Tố My và Nhật Kim Anh vào vai hai tiểu thư quyền quý với tình yêu ngang trái.

Được hỏi về vai diễn trong MV Mắt chị, Tố My cho biết cô khá lo lắng vì không phải là một diễn viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, “ngọc nữ bolero” đã nhập tâm vào nhân vật với cảm xúc thật nên dễ dàng lột tả được vai diễn.

Chia sẻ về lý do chọn Nhật Kim Anh là nữ chính trong MV, Tố My cho biết cô đặc biệt ấn tượng với Nhật Kim Anh từ vai diễn Thị Bình trong bộ phim truyền hình Tiếng sét trong mưa. Ban đầu cô không dám mời đàn chị đóng MV vì sợ bị từ chối. Nữ ca sĩ phải nhờ một người em thân thiết mở lời trước, sau đó mới đề cập vấn đề này với Nhật Kim Anh.

“Khi chị Nhật Kim Anh nhận lời giúp đỡ, tôi mừng như trúng số độc đắc. Vì hiếm có ca sĩ nào chấp nhận đóng phụ hoạ MV cho một ca sĩ khác, đằng này tôi và chị Nhật Kim Anh trước đó cũng không quá thân thiết, chỉ là biết nhau thôi”, Tố My tâm sự.

Tố My trong MV Mắt chị.

Về phần Nhật Kim Anh, cô cho biết, nhận lời đóng MV Mắt chị vì quý hai chị em Tố My – Tố Ny và trân quý tài năng của Tố My. Đồng thời, sau khi nghe bài hát và đọc kịch bản MV, cô đánh giá cao sản phẩm này.

Tại buổi ra mắt MV, diễn viên Tiếng sét trong mưa dành nhiều lời khen ngợi cho đàn em. Cô cho biết tuy có lịch phẫu thuật chữa hạt xơ thanh quản nhưng đã rời lại để đến chung vui cùng Tố My.

Theo Tố My, MV lần này được cô và ê-kíp đầu tư chỉn chu và tâm huyết. Nữ ca sĩ cũng khẳng định sẽ tiếp tục cho ra mắt các bài hát tiếp theo trong album Cửu Long tình trong thời gian sắp tới.

Hạnh Hạnh