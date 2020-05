- Được Quang Lê gọi là một trong "tứ quý" của mình, Tố My vừa hạnh phúc nhưng cũng áp lực không kém.

Sao không thấy anh về - Quang Lê, Tố My

browser not support iframe.

Là giọng ca được yêu mến, sự kết hợp giữa Quang Lê và các nghệ sĩ Việt khác luôn thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Nếu như ở hải ngoại, bộ đôi Quang Lê - Ngọc Hạ hay Quang Lê - Mai Thiên Vân từng để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả thì khi trở về nước, Quang Lê lại có những màn kết hợp ăn ý với Lệ Quyên.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Quang Lê lại tỏ ra ưu ái "ngọc nữ bolero" Tố My. Cả hai có nhiều cơ hội song hành cùng nhau từ vị trí ghế nóng chương trình "Thần tượng bolero" cho đến những bản song ca ngọt ngào. Trong ca khúc mới nhất mang tên "Sao không thấy anh về", bộ đôi này lại một lần nữa song ca ăn ý.

Quang Lê và Tố My vừa có sự kết hợp với nhạc phẩm "Sao không thấy anh về".

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Quang Lê bất ngờ chia sẻ: "Đến được với nhau là duyên. Người đầu tiên là Ngọc Hạ, kế là Mai Thiên Vân, khi về Việt Nam với Lệ Quyên và bây giờ là Tố My, Tố My là người nằm trong tứ quý bạn diễn của Quang Lê thật ăn ý, hạnh phúc nào hơn?".

Việc Quang Lê thẳng thắn gọi Tố My là một trong "tứ quý" của mình bên cạnh các giọng ca nữ đình đám cũng gây nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội từ cộng đồng người hâm mộ của nam ca sĩ cũng như những ai từng yêu mến những sự kết hợp trước đó. Trong đó, việc Quang Lê dành quá nhiều ưu ái cho một giọng ca trẻ cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến những ý kiến trái chiều trên.

Quang Lê chia sẻ: "Ở Việt Nam, người song ca ăn ý nhất với tôi sau Lệ Quyên chính là Tố My"

Về phía mình, Tố My chia sẻ: "Được anh Quang Lê gọi tên trong "tứ quý" nghĩa là 4 ca sĩ mà anh cảm thấy hát hợp nhất, ăn ý nhất với mình, đó là niềm vui và hãnh diện rất lớn của Tố My. Với những ca sĩ trẻ như My thì điều này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Được hát, được diễn cùng anh, lại được anh gọi tên là một trong 4 ca sĩ nữ kết hợp với anh tốt nhất đối với My đó như là một giấc mơ".

Bên cạnh đó, Tố My cũng bày tỏ những áp lực trong lần hợp tác cùng với đàn anh. Theo cô, Quang Lê là một tên tuổi lớn trong giới giải trí, vì vậy việc đàn anh và khán giả đặt nhiều sự kỳ vọng lên Tố My là điều không thể tránh khỏi.

Tố My thừa nhận chịu nhiều áp lực khi được đàn anh Quang Lê ưu ái.

Ca khúc "Sao không thấy anh về" được sản xuất trong dự án "Friday with Bolero" (tạm dịch: Ngày Thứ 6 với Bolero) của Tố My. Đây là một trong những ca khúc bolero kinh điển được Tố My và Quang đầu tư kỹ càng về mặt hình ảnh cũng như âm nhạc nên cả hai hy vọng sẽ mang đến một sản phẩm chất lượng cho khán giả.

Tố My tiết lộ đây là ca khúc mà cô yêu thích từ nhỏ qua giọng ca của hai tiền bối là ca sĩ Duy Khánh và ca sĩ Hoàng Oanh hay sau này là Trường Vũ và Như Quỳnh. Tình cờ nói chuyện và được Quang Lê chấp nhận lời đề nghị thể hiện ca khúc này, Tố My cho biết cô sẽ cố gắng hết sức để chứng minh sự ăn ý của cô và đàn anh.

Tố My đang ấp ủ nhiều dự định âm nhạc sau mùa dịch Covid-19.

Thời gian hoạt động giải trí trầm lắng vừa qua đã làm xáo trộn mọi kế hoạch của Tố My, từ khâu sản xuất đến phát hành sản phẩm, các chuyến lưu diễn ở nước ngoài đều bị hoãn. Nếu đúng lịch như đã định thì đến thời điểm này Tố My đã tung loạt sản phẩm tiếp theo phục vụ khán giả. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết quan trọng nhất vẫn là sự an toàn, sức khỏe và bình yên của mọi người.

Khi tình hình đã ổn hơn, Tố My sẽ bắt đầu chạy đua với thời gian để hoàn thành những dự án của mình. Tố My tiết lộ cô đang thực hiện một loạt MV ngoại cảnh được quay hình tại một số nơi đặc biệt trên Việt Nam. Ngoài ra còn có một album bolero phát hành chính thức trên toàn quốc và nhiều nhiều nữa những tour diễn ở các tỉnh thành phục vụ cho bà con.

Hùng Cường