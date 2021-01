Ra rạp vào dịp cuối năm nhưng 'Soul' (Cuộc sống nhiệm màu) nhanh chóng được người xem chọn là Phim hoạt hình hay nhất 2020 nhờ tầng tầng lớp lớp thông điệp ý nghĩa.

browser not support iframe.

MC Trấn Thành viết về Soul (Cuộc sống nhiệm màu): "Bộ phim hoạt hình hay nhất trong năm. Đúng là sản phẩm của người tạo ra INSIDE OUT và COCO có khác! Đỉnh cao của trí tuệ! Quá thông minh! Quá sáng tạo! Quá sâu sắc! Chừng nào chúng ta mới làm được những bộ phim như thế nhỉ?".

Siêu phẩm hoạt hình Soul - Cuộc sống nhiệm màu đến từ hãng phim danh tiếng Pixar nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng Việt Nam sau khi ra mắt vào dịp Giáng sinh vừa qua. Không chỉ có phần thiết kế và tạo hình nhân vật xuất sắc, âm nhạc đỉnh cao, Soul khác biệt vì mang trong mình tầng lớp thông điệp sâu sắc

Soul kể về câu chuyện của Joe Gardner (Jamie Foxx thủ vai), một giáo viên dạy nhạc kiêm một nghệ sĩ nhạc jazz đang tìm kiếm cơ hội của mình tại New York. Tuy nhiên sau khi nhận được lời mời trình diễn cho một đêm nhạc danh giá, Joe lại bất ngờ qua đời.

Đến từ đạo diễn kỳ cựu của Pixar, Pete Docter, Soul tiếp nối thành công của những tác phẩm trước của ông (Up, Monsters, Inc., Inside Out), đưa người xem một thế giới với những ý tưởng lạ kỳ, mong muốn truyền tải những thông điệp nhỏ nhưng cũng vô cùng quý giá.

Chúng ta rất dễ trở thành những “linh hồn lạc lối"

Nổi tiếng với việc hình tượng hoá những khái niệm trừu tượng như các cảm xúc chi phối con người (Inside Out), Pete Docter trở lại với bộ phim Soul kể về cậu chuyện làm sao để một linh hồn có được tính cách và sở thích. Không những thế, các nhà làm phim của Pixar còn đưa ra một hình ảnh vô cùng quen thuộc trong xã hội hiện đại, bệnh trầm cảm, thông qua hình tượng linh hồn lạc lối.

Tại Cõi sau, Joe đã đụng độ với những linh hồn lạc lối với hình thù màu đen và xúc tu vươn dài đáng sợ. Bộ phim giải thích đây là linh hồn của những cá nhân trên Trái Đất đang bị mắc kẹt trong guồng quay của cuộc sống, hoặc trở nên ám ảnh với việc thực hiện ước mơ của mình.

Sống với đam mê của mình là một điều đáng được khích lệ, tuy nhiên bạn sẽ rất dễ “bị lạc hướng" nếu chỉ mãi theo đuổi một mục tiêu vô thường. Hãy quan tâm đến cách chúng ta phân bổ thời gian cho công việc và đừng để nó chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của mình.

Ước mơ có thể thất bại nhưng mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi

Joe luôn nghĩ rằng ước mơ của người bạn Dez là trở thành một thợ cắt tóc, vì đó là tài năng của cậu ta. Dez chia sẻ rằng ban đầu cậu mong muốn trở thành một bác sĩ thú y. Tuy nhiên, sau khi con trai của Dez bị bệnh, kế hoạch của Dez thay đổi vì học nghề cắt tóc sẽ tiết kiệm hơn. Cuộc đời không phải lúc nào cũng đi theo kế hoạch, và Dez đã thích nghi với sự thay đổi và tìm được một đam mê mới cho mình.

Kemp Powers, đồng đạo diễn và viết kịch bản của Soul, chia sẻ đây là một trong những phân đoạn yêu thích nhất của ông. Điện ảnh thường hay lãng mạn hoá việc theo đuổi ước mơ, tuy nhiên với Soul, tất cả mọi công việc đều có vẻ đẹp riêng, và bạn không nhất thiết phải “thực hiện ước mơ" để có một cuộc sống hạnh phúc.

Hãy trân trọng những điều nhỏ bé

Trong chuyến ghé thăm Trái Đất lần đầu tiên, linh hồn 22 (Tina Fey thủ vai) đã tìm được hạnh phúc từ những điều tưởng chừng như bình thường nhất đối với Joe. Cô hào hứng đu đưa trên chuyến tàu điện nhàm chán. Cô thưởng thức hương vị của những miếng pizza và bánh mì rẻ tiền. Cô nhìn thấy vẻ đẹp của một chiếc lá rẽ quạt rơi, giai điệu của nhạc sĩ bên đường, thậm chí cả việc đi bộ bằng chân.

Trong Soul, đôi lúc những khoảnh khắc nhỏ bé, bình dị, đời thường lại quý giá nhất. Cuộc chạy đua để đạt được danh vọng, các giá trị vật chất cuối cùng vẫn là vô nghĩa khi chúng ta qua đời. Điều duy nhất còn sót lại sẽ chỉ là những ký ức đẹp, tình yêu và sự bao dung.

Đừng quên những khoảnh khắc trọng đại

Một trong những phân đoạn ấn tượng nhất của Soul là khi Joe hoàn thành đêm diễn jazz trong mơ của mình và bỗng hỏi “Giờ thì sao?”. Dorothea Williams kể cho ông nghe câu chuyện về một chú cá nhỏ đi tìm đại dương. Đến khi chú ta đã bơi ra biển, chú vẫn nghĩ rằng đây chỉ là nước, không phải đại dương.

Soul khai thác một góc nhìn rất thực tế, khi chạm đến mục tiêu của cuộc đời mình rồi - chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Đôi lúc chúng ta mãi tập trung vào mục tiêu cuối cùng mà quên tận hưởng những niềm vui trên cuộc hành trình đến đích.

Đam mê của bạn không phải là mục đích sống của bạn

Mục đích tồn tại của mỗi người là gì? Câu hỏi vĩ đại mà Soul muốn cùng người xem tìm câu trả lời. Xuyên suốt bộ phim, Joe đã luôn nghĩ tìm kiếm được đam mê của 22 chính là chìa khoá để giúp 22 nhận ra lẽ sống. Tuy nhiên, theo Soul, tài năng hay đam mê chỉ là một phần trong giá trị của mỗi con người.

"Rất nhiều người trong chúng ta lớn lên được dạy rằng phải tìm cách để trở nên có giá trị. Đó là lý do đôi lúc một vài ước mơ trở thành đường cùng đối với nhiều người. Một trong những thông điệp chính mà Soul muốn nhắn nhủ chính là: chỉ cần bạn sống, bạn đã có giá trị. Tất cả chúng ta đều xứng đáng tận hưởng những điều cuộc sống này mang lại", đạo diễn Pete Docter chia sẻ.

Quỳnh An