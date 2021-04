Phim hành động '578: Phát đạn của kẻ điên' vừa hé lộ ra những phân cảnh đầu tiên gây choáng ngợp không kém các siêu phẩm hành động Hollywood.

Trích đoạn đầu tiên của '578: Phát đạn của kẻ điên'

578: Phát đạn của kẻ điên kể về cuộc hành trình truy lùng, bảo vệ và đòi lại công lý cho con gái của người cha lái xe container. Từ những chi tiết tưởng chừng như rất nhỏ, người cha dần dần khám phá ra một mạng lưới tội phạm đứng sau. Bên cạnh người cha luôn có sự xuất hiện và đồng hành của hai cô gái nhưng thân phận thật sự của họ lại chính là mảnh ghép then chốt của câu chuyện.

Phần võ thuật hành động của bộ phim được đảm nhiệm bởi nhóm chuyên gia điện ảnh hành động Hàn Quốc, đứng đầu là đạo diễn Oh Sea Young. Oh Sea Young tham gia nhiều bom tấn Hàn Quốc và Hollywood đình đám như: Avengers: Age of Ultron (Avengers: Đế chế Ultron), Snowpierce (Chuyến tàu băng giá), Gongjo (Cộng sự bất đắc dĩ), Taxi Driver (Tài xế taxi)...

Một phân cảnh hành động mãn nhãn của '578'.

Chia sẻ về bộ phim hành động 578, đạo diễn Oh Sea Young bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một dự án phim ở Việt Nam, khi nhận kịch bản, tôi thấy đây là một tác phẩm có các cảnh hành động rất đa dạng, độc đáo và khác với những bộ phim khác, có phần điên rồ. Bản thân kịch bản cũng khiến tôi cảm thấy hứng thú. Chúng tôi đã cùng nhau tạo ra những pha hành động thực chiến nguy hiểm, tàn khốc, đa dạng và mãn nhãn trên màn ảnh. Trong mỗi cụm hành động của bộ phim, chúng tôi đều có một cách tiếp cận rất riêng biệt mà khán giả chưa từng thưởng thức".

Kết hợp cùng đạo diễn hình ảnh Morgan Schmidt được biết đến với phim hành động Hai Phượng, hình ảnh và màu sắc của 578 vừa lạ, vừa đặc biệt, rất Hollywood nhưng vẫn đậm chất châu Á.

Cảnh rượt đuổi không kém các phim bom tấn Hollywood.

Trích đoạn đầu tiên của phim 578 mới chỉ nhá hàng qua một vài lát cắt cực nhanh nhưng cũng đủ cho người xem cảm nhận được sự kịch tính và cuốn hút.

Đặc biệt với sự tham gia của rất nhiều diễn viên như: Hoàng Phúc, Hoa hậu H'hen Niê, võ sư Tuấn Hạc, nam vương Ngọc Tình, siêu mẫu Jessica Minh Anh, đô vật nhiều lần vô địch SEA Games Hà Văn Hiếu và hơn 600 diễn viên khác.

H'Hen Niê xuất hiện trong trích đoạn đầu tiên của '578'.

H'hen Niê cũng xuất hiện vô cùng gai góc. 578 là dự án đầu tiên mà H'hen Niê xuất hiện với vai trò diễn viên mà còn đảm nhiệm vai đả nữ. Nhân vật của cô có thân phận rất đặc biệt luôn bí mật song hành cùng nhân vật người cha trong phim.

Nhân vật chính – người cha cũng là một nhân tố bí ẩn gây sự tò mò cho người xem. Ekip tiết lộ rằng đã mất 3 năm vật lộn với số lượng ứng viên lên tới gần 500 người để đi tìm diễn viên có thể đáp ứng được yêu cầu khắt khe của đạo diễn Lương Đình Dũng về gương mặt lạ, diễn xuất và thể lực cực tốt để hoàn thành được khối lượng võ thuật của bộ phim.

578: Phát đạn của kẻ điên dự kiến ra mắt khán giả vào 13/8/2021.

Quỳnh An