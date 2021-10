"Chúng tôi có hai người bị bắn ở bối cảnh phim do súng đạo cụ. Chúng tôi cần giúp đỡ khẩn cấp", thành viên đoàn phim gọi điện tới 911 sau tai nạn kinh hoàng.

Alec Baldwin và hai nạn nhân.

Alec Baldwin đã vô tình bắn chết quay phim và làm đạo diễn bị thương khi khẩu súng đạo cụ nhả đạn thật lúc ông đang thực hiện cảnh bắn súng trong phim Rust ngày 21/10 ở New Mexico. Vụ việc hiện đang gây chấn động giới giải trí Hollywood. Một số hình ảnh sau đó cho thấy nam diễn viên 63 tuổi đã khóc và hoảng loạn khi nói chuyện điện thoại ở phía ngoài đồn cảnh sát.

Lần đầu tiên sau vụ việc kinh hoàng, đêm 22/10, Alec Baldwin đã có những chia sẻ đầu tiên trên Twitter: "Không lời nào có thể diễn tả hết sự bàng hoàng và đau buồn của tôi về tai nạn thương tâm đã cướp đi sinh mạng của Halyna Hutchins, một người vợ, người mẹ và người đồng nghiệp đáng ngưỡng mộ của chúng tôi. Tôi hoàn toàn hợp tác với cảnh sát để điều tra thảm kịch này đã xảy ra như thế nào. Tôi cũng đang liên lạc với chồng cô ấy, đề nghị hỗ trợ gia đình anh ấy. Trái tim tôi tan nát khi nghĩ về chồng, con trai cô ấy và tất cả những ai yêu mến Halyna".

Alec Baldwin khóc sau khi xảy ra sự việc.

TMZ đưa tin, ngay sau vụ tai nạn chết người, một người tự xưng là giám sát kịch bản đã gọi đến số 911 và cho biết đoàn phim đang tiến hành tập dượt cho một cảnh quay thì khẩu súng nhả đạn. "Chúng tôi có hai người bị bắn ở bối cảnh phim do súng đạo cụ. Chúng tôi cần giúp đỡ khẩn cấp", người này nói trong điện thoại. Khi cảnh sát hỏi liệu có phải khẩu súng đã phát đạn thật, người này nói cô không biết bởi ngay sau tai nạn tất cả mọi người đều bỏ chạy.

Các thành viên đoàn phim cho biết họ cảm thấy "không an toàn" trước khi vụ việc liên quan đến diễn viên Alec Baldwin xảy ra. "Chúng tôi đều cảm thấy không an toàn nên đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho cảnh quay. Ai cũng cảm thấy mệt mỏi trước khi đến bối cảnh", một thành viên trong đoàn chia sẻ với tờ PEOPLE.

Alec Baldwin sinh năm 1958, từng được đề cử Oscar 2004 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim The Cooler. Ông nổi tiếng với series phim 30 Rock, từng tham gia nhiều phim đình đám như It's Complicated, The Departed, Mission: Impossible - Fallout, A Star Is Born...

Alec Baldwin trong 'Mission: Impossible Rogue Nation' (Nhiệm vụ bất khả thi 5)

An Na