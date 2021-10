Nhung Kate, bạn gái Johnny Trí Nguyễn xác nhận sẽ tham gia phim 'The Continental', tiền truyện của loạt phim 'John Wick'.

Trang Variety vừa đưa tin, series phim The Continental, phần tiền truyện của John Wick đình đám công bố dàn diễn viên chính thức với các vai chính dành cho Mel Gibson, Colin Woodell... Đặc biệt, nữ diễn viên Nhung Kate - bạn gái Johnny Trí Nguyễn cũng có tên trong danh sách và đảm nhiệm vai Yến.

Nhung Kate cũng vừa chính thức xác nhận thông tin này trên trang cá nhân ngày 20/10. "Hạnh phúc khi được chia sẻ cùng các bạn: Nhung sẽ tham gia vào dự án The Continental, phần tiền truyện của loạt phim John Wick của Keanu Reeves. The Continental sẽ được giới thiệu như một loạt phim truyền hình về sự kiện đặc biệt kéo dài ba đêm, do Lionsgate Television sản xuất cho Starz".

Nhung Kate và Johnny Trí Nguyễn.

Sau khi chia tay với Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn hẹn hò với Nhung Kate. Cả hai khá kín tiếng trên truyền thông nhưng vẫn xuất hiện công khai bên nhau tại nhiều sự kiện. Đến nay cặp đôi đã bên nhau được gần 10 năm. Được biết chính Johnny Trí Nguyễn đã đồng hành cùng bạn gái trong suốt quá trình đàm phán về vai diễn trong dự án The Continental và sẽ đi cùng Nhung Kate sang Hungary quay vào tháng tới.

3 phần John Wick đã thu về 300 triệu USD doanh thu. Phần 4 đang bấm máy và dự kiến r mắt vào mùa hè 2022.

An Na